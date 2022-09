Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«De Standaard»: Russland profitiert von Nord-Stream-Sabotage

BRÜSSEL: Zu den mutmaßlichen Sabotageanschlägen auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Wer profitiert also von dieser Sabotage? An erster Stelle steht Russland. Die undichten Stellen jagen wieder einmal Schockwellen durch den Gasmarkt. In den letzten Tagen hatte sich der Gaspreis fast halbiert. Jetzt ist er wieder in die Höhe geschossen. Moskau braucht das Geld aus dem Gas, um seinen Krieg weiter zu finanzieren. Darüber hinaus signalisiert dieser Sabotageakt, dass andere Pipelines, durch die Gas fließt, ebenfalls gefährdet sind. Es ist wohl kein Zufall, dass Gazprom nun ankündigte, die durch die Ukraine verlaufende Pipeline möglicherweise zu schließen. Das Unternehmen gibt den Ukrainern die Schuld daran. Sollte Gazprom diese Absicht in die Tat umsetzen, wird die Panik in Europa nur noch größer werden. Unsicherheit zu schaffen und Panik zu schüren sind erprobte Techniken der hybriden Kriegsführung Russlands.»

«The Times»: Nato muss kritische Infrastruktur schützen

LONDONER: Zu den mutmaßlichen Sabotageanschlägen gegen die Nord-Stream-Pipelines meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Durch unterseeische Kabel und Verbundnetze werden ganze Länder und Regionen, darunter auch Großbritannien, mit Gas, Energie oder Internet versorgt. Ohne sie würden die Finanzmärkte und der freie Informationsaustausch zum Erliegen kommen. Verdeckte Angriffe wie jene auf Nord Stream könnten einen Großteil der westlichen Wirtschaft auf einen Schlag ebenso dysfunktional machen wie die russische: eine Strafe, die potenziell genauso wirksam ist wie jede von der EU beschlossene Finanzsanktion. (...) Es ist an der Zeit für eine sicherheitspolitische Antwort auf die Ukraine-Krise, die das Ausmaß des Risikos erkennt, dem sich der Westen jetzt gegenübersieht. Großbritannien, die Nato und die EU müssen kritische Infrastrukturen als Front in dieser neuen Ära der Kriegsführung behandeln. Das bedeutet, dass sie die Unterwasserüberwachung verstärken und in zusätzliche Telekommunikations- oder Energieinfrastrukturen für Notfälle investieren müssen, die möglicherweise jahrelang überflüssig oder ungenutzt sind. Die Alternative wäre eine Welt, in der Russland die Verwundbarkeit der demokratischen Staaten für seine eigenen Zwecke ausnutzen kann. Es ist Zeit für strategisches Denken.»

«NZZ»: Parteipolitik beeinflusst Habecks Entscheidungen

ZÜRICH: Zwei deutsche AKW sollen laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wohl vorerst in Betrieb bleiben. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Auch jetzt also nur ein bedingter Weiterbetrieb für den - wahrscheinlichen - Fall, dass Frankreich seine Probleme nicht in den Griff bekommt. Ein definitiver Bescheid soll erst noch fallen. Doch der politische Handlungsdruck wird bleiben, denn der liberale Koalitionspartner FDP hat zuletzt die Einführung einer Gaspreisbremse an den Weiterbetrieb der AKW geknüpft. Dabei glaubt niemand, dass Deutschland ausgerechnet zu einem Zeitpunkt auf Kernkraft wird verzichten können, da inzwischen auch auf dem Grund der Ostsee ein Wirtschaftskrieg geführt wird, wo die Gasversorgung des Landes mehr denn je am seidenen Faden hängt. Das hat nicht nur mit Energiesicherheit zu tun. Nicht zu vernachlässigen - wenn man sie auch nicht übertreiben sollte - sind die preisdämpfenden Effekte. Nun ist offensichtlich, dass der Grund für Habecks Slalomlauf ein parteipolitischer ist. Natürlich hat er wenig Lust, als der Grüne in die Geschichte einzugehen, der den von seiner Partei herbeigesehnten finalen Atomausstieg verzögern musste - und damit womöglich einer Debatte in den Wiedereinstieg wertvolle Anlaufzeit verschafft. Außerdem sitzt ihm die Niedersachsen-Wahl am 9. Oktober im Nacken.»

«El País»: Deutscher Riese steht vor großen Problemen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die trüben Wirtschaftsaussichten Deutschlands:

«Die Prognosen der OECD für die wirtschaftliche Entwicklung sind nicht gut: Die Auswirkungen des Krieges auf Wachstum und Inflation sind drastischer als erwartet, mit erheblichen Folgen insbesondere für Deutschland, wo das BIP 2023 um 0,7 Prozent schrumpfen könnte. Die Pläne zur Einsparung und Speicherung von Energie decken den Bedarf nur teilweise, und die Risiken wachsen angesichts eines möglichen kalten Winters und den Beschränkungen eines Wirtschaftsmodells, das zu sehr auf billige russische Energie setzte.

Wenn Deutschland gezwungen sein sollte, Gas für die Industrie zu rationieren, wird seine Exportkapazität leiden, und es ist möglich, dass das auch die ganze EU in Mitleidenschaft zieht. Dies zusammen mit hoher Inflation und steigenden Zinsen stellt Bundeskanzler Scholz vor große Probleme in einer Zeit, da seine Führungsrolle in Europa durch rechte Wahlsiege in Italien und Schweden infrage gestellt wird und Wladimir Putin seinen Wetteinsatz in der Ukraine verdoppelt, um nicht das Scheitern seiner Kriegstreiberei eingestehen zu müssen. Wir gehen einer Zeit ernsthafter Schwierigkeiten für den deutschen Riesen entgegen.»