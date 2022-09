Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

«The Telegraph»: Putins Status ist geschwächt

LONDON: Zum Treffen der Präsidenten Russlands und Chinas in Samarkand meint mit der Londoner «Telegraph» am Donnerstag:

«Man kann nur Mutmaßungen darüber anstellen, ob Xi Jinping angesichts dessen, was den russischen Streitkräften in der Ukraine widerfahren ist, immer noch an einer «grenzenlosen» Zusammenarbeit mit seinem Kreml-Kollegen interessiert ist. Die beiden Staatsoberhäupter treffen sich am Rande der Samarkand-Konferenz, wobei Putins Status infolge des militärischen Debakels, durch das seine eigene Führung in der Heimat in die Kritik geriet, erheblich geschwächt ist. Außerdem wird Xi die einheitliche Reaktion des Westens auf die Invasion der Ukraine für den Fall zur Kenntnis genommen haben, dass er eine ähnliche Aktion in Taiwan in Betracht zieht.

Amerika wird in Kürze weitere Militärhilfe für die Ukraine ankündigen, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat die Entschlossenheit der EU bekräftigt, die Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden. Innerhalb von acht Monaten haben sich die tektonischen Platten der Geopolitik verschoben, mit Auswirkungen, die noch viele Jahre lang zu spüren sein werden.»

«Público»: Welt steuert auf langen Kalten Krieg zu

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Donnerstag das Treffen der Staatschefs Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin, beim SCO-Gipfel in Usbekistan:

«Im usbekischen Samarkand kommt die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) zusammen. Der Mehrheit der westlichen Öffentlichkeit unbekannt, repräsentiert sie die militärische Zusammenarbeit von Ländern wie China, Russland, Indien, Iran und vier weiteren Ländern sowie Gesprächspartnern wie der Türkei (die einzige, die gleichzeitig Mitglied der NATO ist), Katar, Saudi-Arabien und der (Südostasiatischen Staatengemeinschaft) Asean. Der SCO geht es um eine Alternative zu den westlichen Organisationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Wie angesichts ihrer Mitglieder nicht anders zu erwarten, wird sie immer antiwestlicher.

China sieht den Krieg in der Ukraine und seine stillschweigende Unterstützung für Russland als Gelegenheit, Zentralasien zu stabilisieren, den Raum zu besetzen, den die Russen hinterlassen haben, und dann zu neuen globalen Angriffen überzugehen. Xi wird Putin treffen, dem er schon im Februar eine «eine Partnerschaft ohne Grenzen» versprochen hat. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass ein langer Kalter Krieg wahrscheinlicher wird.»

«Washington Post»: Gesetzentwurf zu Abtreibung ist heuchlerisch

WASHINGTON: Zum Gesetzentwurf des republikanischen US-Senators Lindsey Graham, der Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche weitgehend verbieten soll, schreibt die «Washington Post»:

«Noch vor wenigen Monaten wollte Senator Lindsey Graham, dass Bundesstaaten ihre eigenen Abtreibungsgesetze aufstellen. Nun hat er seine Meinung geändert: Bundesstaaten sollten weiterhin ihre eigenen Abtreibungsgesetze aufstellen, aber nur, wenn diese sehr restriktiv sind. (...) Grahams Gesetzentwurf würde keine einheitliche, landesweite Regelung vorschreiben. Seine Gesetzgebung würde es konservativen Bundesstaaten erlauben, weiterhin so drakonische Vorgaben zu machen, wie sie es wünschen - womit diese bereits begonnen haben. Gesetze wie das von Mississippi, das Abtreibung fast vollständig verbietet, wären zulässig. (...) Die Politik zum Thema Abtreibung nach Roe (der Entscheidung des Obersten Gerichts vom Juni, das liberale Abtreibungsrecht des Landes zu kippen,) nimmt gerade erst Gestalt an. Extreme Abtreibungsgegner werden die republikanischen Gesetzgeber noch jahrelang unter Druck setzen, um landesweite Beschränkungen durchzusetzen. Die wirkliche Bewährungsprobe für das von den Republikanern oft beteuerte Bekenntnis zum Föderalismus beginnt gerade erst.»

«Standard»: Von der Leyen und der Hauch von Churchill

WIEN: Die österreichische Zeitung «Der Standard» lobt die Rede der US-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der EU:

«Eine Politikerin an der EU-Spitze hat einen Vorteil: Sie muss sich nationalen Befindlichkeiten nicht unterwerfen. Sie kann den Überblick liefern, zu dem so viele Regierungschefs aufgrund nationaler Befangenheit nicht fähig sind. Putin habe «eine Spur des Todes und der Vernichtung» gezogen. Deshalb könne es kein Wackeln geben. Es gehe darum, ob in Europa die Demokratie erhalten bleibe oder die Autokratie des Kreml obsiege.

So lag durchaus ein Hauch von Winston Churchill in der Luft, der den Briten im Zweiten Weltkrieg in einer Rede an die Nation «Blut, Schweiß und Tränen» abverlangte, als es galt, den Angriff von Hitler-Deutschland abzuwehren, Krieg gegen die Diktatur zu führen.»