Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.09.22 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«Verdens Gang»: Jetzt muss der «Eiserne Wetterhahn» liefern

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert die Ernennung von Liz Truss zur neuen britischen Premierministerin:

«In einem Inselreich mit 67 Millionen Einwohnern haben knapp 81.000 Wähler - die überwiegende Mehrheit davon wohlhabende weiße Männer in Südengland - Liz Truss zur neuen Regierungschefin auserkoren. Ohne ein persönliches, bei einer Parlamentswahl erlangtes Mandat weiß sie, dass es extrem anspruchsvoll wird, politische Unterstützung für wirkungsvolle Maßnahmen gegen die eskalierende Energiekrise, steigende Inflation und einen wirtschaftlichen Abschwung zu mobilisieren, der laut der Bank of England vom Brexit noch verstärkt wird.

Zugleich saß Truss seit acht Jahren unter drei verschiedenen Regierungschefs durchweg in der Regierung. Truss' stetige Kehrtwendungen und Rückzüge, gemeinsam damit, dass sie wie eine neue Thatcher wirken will, haben ihr in der französischen Presse den Spitznamen «Eiserner Wetterhahn» eingebracht. All das kann ihr aber auch den Handlungsspielraum geben, den sie braucht, um Lösungen im Parlament zu finden.»

«La Vanguardia»: Europa darf keine Flickschusterei betreiben

MADRID: Zum Treffen der EU-Energieminister am Freitag in Brüssel, bei dem über eine Reform des Strommarktes beraten werden soll, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Anstatt über die Vergangenheit zu debattieren, sollten wir in die Zukunft blicken, um zu vermeiden, dass wir dieselben Fehler noch einmal machen. Am Freitag findet ein historisches Treffen der EU-Energieminister statt. Weitblick wird nötig sein (...) Man darf keine Flickschusterei betreiben und nur auf den nächsten oder den übernächsten Winter schauen. Vielmehr muss man endgültige Lösungen finden, um ganz Europa in Zukunft mit Energie zu versorgen, ohne auf Russland angewiesen zu sein. Wer glauben will, dass die Ukraine Russland besiegen und den Sturz des Putin-Regimes herbeiführen wird, hat jedes Recht dazu - aber derjenige oder diejenige sollte bitte nicht an dem Ministertreffen am Freitag teilnehmen.»

«Houston Chronicle»: US-Gerichtsbeschluss zu Trump ist beunruhigend

HOUSTON: Zur Entscheidung eines Gerichts im US-Bundesstaat Florida, nach der Durchsuchung eines Anwesens von Ex-US-Präsident Donald Trump einen externen Prüfer zur Sichtung des sichergestellten Materials einzusetzen, schreibt die US-Zeitung «Houston Chronicle»:

«(Die Richterin Aileen) Cannon stimmte (den Ermittlern) dahingehend zu, dass Trump keine Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte erlitten zu haben scheint. Dennoch scheint diese Entscheidung dem ewig aufgebrachten früheren Präsidenten ein Privileg nach dem anderen zu gewähren. (...) Gegen den Beschluss wird wahrscheinlich Berufung eingelegt werden, aber er dürfte die Ermittlungen trotzdem bremsen. (...) Es ist auch eine beunruhigende Erinnerung daran, dass die Gerichte nicht frei von politischem Einfluss sind.

Trump hat in seiner vierjährigen Amtszeit viele Positionen neu besetzen können. Dem Pew Research Center zufolge berief er «mehr als 200 Bundesrichter» und sorgte damit für eine Umgestaltung der Bundesjustiz, «insbesondere der Berufungsgerichte, für die nächsten Jahrzehnte.» Sechs der elf Richter des Berufungsgerichts, das diesen Fall bei einer Berufung anhören würde, wurden von Trump ernannt. (...) Trump scheint zu glauben, dass Regeln nicht für ihn gelten, aber wenn sie irgendwo gelten sollten, dann vor Gericht.»

«The Times»: Sanktionen gegen Russland verschärfen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die Sanktionen des Westens gegen Russland:

«Ein direktes militärisches Eingreifen gegen eine atomar bewaffnete Macht ist nicht möglich, aber der Ukraine zu helfen, ihren eigenen Verteidigungskrieg zu führen, ist moralisch geboten. Und ein Element dieser Strategie sind Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Zusammen mit der Militärhilfe für Kiew ist dies die richtige Strategie.

Die Sanktionen haben die Energieknappheit im Westen verschärft, was wiederum die Großhandelspreise in die Höhe getrieben hat und somit den Öl- und Gasexporteuren zugute kam. Aber wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der sich der Westen von den russischen Lieferungen entwöhnt. (...)

Westliche Haushalte leiden unter einem starken Druck auf den Lebensstandard, aber die Verringerung und schließlich die Beendigung der Abhängigkeit von russischer Energie ist gut für die Wirtschaft und für die politische Weltordnung. Die westlichen Sanktionen sind eine langfristige Strategie zur Unterstützung der Ukraine, und sie funktionieren. Sie sollten verschärft und nicht aufgegeben werden.»

«NZZ»: Annäherung an Assad wäre für Erdogan 180-Grad-Wende

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag das türkisch-syrische Verhältnis:

«Seit Wochen wird in der Türkei über ein mögliches Treffen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad debattiert. Angeheizt wurden die Spekulationen durch Äußerungen Erdogans, wonach der Sturz Assads nicht länger sein Ziel sei und er einen Dialog nicht ablehne. (...)

Für Erdogan wäre eine Annäherung an Assad eine 180-Grad-Wende, nachdem er jahrelang die syrischen Rebellen unterstützt und offen auf Assads Sturz hingearbeitet hat. Für Assad wäre es nach der Retablierung (Wiederherstellung) der Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Golfstaaten ein weiterer Schritt aus der internationalen Isolation. Und für den russischen Staatschef Wladimir Putin wäre es ein wichtiger politischer Erfolg, nachdem er jahrelang auf direkte Gespräche zwischen Erdogan und Assad gedrungen hat.

Es ist wohl auch vor allem Putins Druck geschuldet, dass sich Erdogan nun offen für Gespräche mit dem Diktator in Damaskus zeigt. Bei ihrem letzten Treffen in Sotschi Anfang August hatte Putin Erdogan erneut seine Zustimmung für eine neue Offensive gegen die Kurden verweigert und ihn aufgefordert, zunächst mit Assad zu sprechen.»

«de Volkskrant»: Eingriff in den Energiemarkt ist vernünftig

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag die Energiekrise in Europa:

«Wer die heutigen hohen Gaspreise durch eine rosarote Brille betrachtet, sieht zeitweilige Anpassungsprobleme, zeitweilige Unterschiede zwischen Angebot und Nachfrage, die zu heftigen, jedoch nicht lange anhaltenden Preisexplosionen führen. Der sieht vor allem, dass Europa die Abhängigkeit von Russland schneller als erwartet verringert, indem es den Energieverbrauch verringert und zugleich stärker auf den Import von Flüssiggas sowie die Erhöhung der eigenen Energieproduktion setzt. (...)

Wer pessimistischer veranlagt ist, sieht hingegen eine unerhört hohe Inflation, die sich wie ein Holzwurm in die Wirtschaft hineinfrisst. Der sieht Menschen, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, was zu großer gesellschaftlicher Unruhe führt, und Unternehmen, die pleite gehen, weil die Kosten explodieren, was in der Wirtschaft irreparable Schäden anrichtet. (...) In Zeiten großer Emotionen funktionieren die Märkte nicht gut, sicher nicht, wenn es um primäre Lebensbedürfnisse geht. Deshalb ist es vernünftig, wenn Europa nun eingreift.»