Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Lidove noviny»: Gorbatschow wollte Sozialismus retten und begrub ihn

PRAG: Zum Tod des früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Nicht immer erreichen wir das, was wir wollen - und manchmal erreichen wir unbeabsichtigt etwas Gutes. So ließe sich das Leben des am Dienstag verstorbenen Michail Gorbatschow charakterisieren. Gorbatschow war kein Demokrat, Vertreter des freien Marktes oder Vorkämpfer für die Menschenrechte. Und doch hat er den Bürgern der Sowjetunion alle diese Errungenschaften gebracht. Zudem ermöglichte er den Zerfall des Sowjetimperiums. Dabei war sein eigentliches Ziel, den Sozialismus, die Herrschaft der kommunistischen Partei und die Sowjetunion zu stärken. Die Menschen wollten aber keine eingeschränkte Freiheit, sondern Freiheit. Sie wollten keinen beschränkten Markt, sondern den Kapitalismus, der für sie Wohlstand und Konsum bedeutete.»

«Washington Post»: Trump-Durchsuchung sieht nun vernünftiger aus

WASHINGTON: Zum Rechtsstreit um geheime Dokumente, die bei einer Durchsuchung im Anwesen des früheren US-Präsidenten Donald Trump entdeckt worden sind, schreibt die «Washington Post»:

«Ein Bundesrichter entsiegelte vergangene Woche eine teilgeschwärzte eidesstattliche Versicherung, mit der das Justizministerium seine Durchsuchung begründet hatte, und sie enthielt einen Hinweis auf mögliche Behinderung (der Ermittlungen). Nun weiß die Öffentlichkeit mehr darüber, was hinter dem Verdacht steckt. Die Entscheidung von (US-Justizminister Merrick) Garland, Mar-a-Lago zu durchsuchen, sieht jetzt vernünftiger und weniger übereilt aus, als viele in den Tagen nach der FBI-Razzia eilig beklagt hatten. (...) Bedenken wegen einer angeblichen politischen Motivation seitens des Justizministeriums wirken weniger glaubwürdig. (...)

Es gibt immer noch eine Menge Dinge, die die Öffentlichkeit über den Fall der Trump-Dokumente nicht weiß: Über den potenziellen Schaden durch die Aufbewahrung dieser Papiere unter solch unsicheren Umständen, und weitere große Fragen, welche die Anführer des Landes berücksichtigen werden müssen. Wie zum Beispiel, ob die Strafverfolgung eines ehemaligen Präsidenten - und möglichen Präsidentschaftskandidaten für 2024 - gut für das Land ist. Es ist sinnvoll, abzuwarten und zu beobachten. Garland hat sich die Geduld der Öffentlichkeit verdient.»

«Libération»: Gorbatschows Vermächtnis liegt in der Freiheit

PARIS: Zum Tod Michail Gorbatschows schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Donnerstag:

«Freiheit. Das ist zweifelsohne das Wort, das die historische Bedeutung Michail Gorbatschows (...) am besten zusammenfasst. Und es ist gerade weil er in seinem Versuch, den totalitären sowjetischen Kommunismus zu transformieren, gescheitert ist, dass wir den Schwung von Freiheit, den der letzte Herrscher der UdSSR damals über sein Land gebracht hat, feiern müssen. Diese Freiheit ist heute in Russland tot. (...)

Natürlich zielt die Analyse des Vermächtnisses dieses kommunistischen Humanisten auf dieses immense Paradox ab: Er hat die Welt umgewälzt, ohne es zu schaffen, sein Land zu verändern. Aber wer wären wir, die Gründe dieses Scheiterns angesichts des Ausmaßes der weltweiten Ereignisse, die Gorbatschow ausgelöst hat, zu bewerten? Und wie kann man seine Überzeugung, dass keine anhaltende Zukunft ohne das Wort «Freiheit» geschrieben werden kann, nicht teilen? Dieses Erbe lässt sich nicht zerstückeln, es wird als Ganzes verteidigt.»

«de Volkskrant»: Russland ist auf dem Weg in die Vergangenheit

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» schreibt am Donnerstag zum Tod Michael Gorbatschows:

««Er gab uns die Freiheit, aber wir wussten nicht, was wir damit anfangen sollten.» Zu diesem Schluss kam der russische Wirtschaftswissenschaftler Ruslan Grinberg, einer der letzten Besucher am Krankenbett des einstigen sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow. Das ist eine traurige Feststellung, doch rund 30 Jahre nach ihrer Befreiung aus dem bedrückenden Sowjetsystem scheinen die Russen kräftig auf dem Weg zurück in jene Vergangenheit zu sein, aus der der nun verstorbene Staatsmann sie einst zu erlösen versucht hatte.»

«Tages-Anzeiger»: Vom Westen bekam Gorbatschow leere Worte

ZÜRICH: Zum Tod Michael Gorbatschows heißt es am Donnerstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Zum Helden avancierte Gorbatschow im Westen, als er damit begann, einseitige Schritte zu machen: Abrüstung, Abzug aus Afghanistan, Freigabe des Ostblocks, deutsche Wiedervereinigung. Bekommen hat er dafür nichts als leere Worte. Gorbatschow war überzeugt, dass die Nato im Gegenzug auf eine Erweiterung bis an die Grenzen Russlands verzichten würde und man statt der alten Strukturen des Kalten Krieges neue, gemeinsame Bündnisse aufbauen würde: Moskau wollte einen angemessenen Platz im «Haus Europa», von dem Gorbatschow so gerne sprach. Doch daraus wurde nichts. Dafür bekam er 1990 den Friedensnobelpreis.

Der Westen gewöhnte sich mit der neuen Führung im Kreml schnell daran, von Russland nur zu nehmen und immer im Recht zu sein. Der erste Präsident des neuen Russland, Boris Jelzin, begehrte in seiner cholerischen Art von Zeit zu Zeit dagegen auf und drohte mitunter gar mit Raketen. Doch erst sein Nachfolger Wladimir Putin zog die Konsequenzen und machte dem Westen bei jeder Gelegenheit deutlich, dass Russland dem Westen nichts schulde - im Gegenteil.»

«NZZ»: Putin hat Gorbatschows Träumen den Garaus gemacht

ZÜRICH: Zum Tod Michael Gorbatschows schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Die Symbolik seines Todes nach quälend langer Krankheit und Bettlägerigkeit liegt im Zeitpunkt: Mit Russlands Krieg in der Ukraine zerstört Wladimir Putin die letzten Überbleibsel des freiheitlichen, weltzugewandten Aufbruchs der späten achtziger Jahre - und versucht mit imperialistischem Kampf zumindest territorial wiederherzustellen, was am Ende des Sowjetunion 1991 zerbrochen war. Gorbatschow wollte Zeit seines Lebens den Frieden in Europa bewahren. Er klammerte sich nicht länger an die Macht, als das sowjetische Imperium zerfiel. Putin aber hat einen Krieg vom Zaun gebrochen, der den Träumen von Gorbatschows «gemeinsamem Haus Europa» den Garaus gemacht hat.»