Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

25.08.22

«The Telegraph»: Ukraine muss weiter unterstützt werden

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Donnerstag den Besuch des britischen Premierministers in Kiew anlässlich des Jahrestages der Unabhängigkeit der Ukraine:

«Boris Johnson wurde zu Recht für seine führende Rolle bei der Reaktion des Westens auf die Aggression Wladimir Putins gelobt. Gestern versuchte er sicherzustellen, dass das britische Engagement für die Ukraine auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im September fortgesetzt wird. Er forderte die Briten auf, höhere Gasrechnungen zu ertragen, während die Ukrainer «mit ihrem Blut bezahlen». Das trifft den Kern der Herausforderung, vor der der Nachfolger von Johnson stehen wird. Putins Taktik, Europa den Gashahn zu zudrehen, hat den gewünschten Effekt: Die Energiekosten steigen in die Höhe, und die Rechnungen setzen Verbraucher unter Druck. (...)

Die Ukrainer werden befürchten, dass ein solcher wirtschaftlicher Druck die Unterstützung für die Kriegsanstrengungen beeinträchtigen wird. Sie werden sich fragen, wie viel die westlichen Staats- und Regierungschefs zu ertragen bereit sind, bevor sie nach einer Möglichkeit suchen, die Energiepreise wieder in den Griff zu bekommen. Zweifellos werden sie besorgt auf die großen europäischen Länder blicken, vor allem auf Deutschland, wo die Entschlossenheit angesichts möglicher Stromausfälle und Energierationierungen bereits zu schwinden scheint.»

«Toronto Star»: Scholz auf etwas verzweifelter Einkaufstour in Kanada

TORONTO: Zum dreitägigen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kanada schreibt die kanadische Zeitung «Toronto Star»:

«Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war diese Woche auf Einkaufstour in Kanada und streifte etwas verzweifelt durch die Rohstoff-Abteilung. (...) Kanada wird Wasserstoff aus emissionsarmen oder erneuerbaren Ressourcen entwickeln - mit dem Ziel, ihn bis 2025 nach Deutschland zu exportieren. Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan, da die Infrastruktur noch gar nicht gebaut ist. (...) Doch so sehr Kanada auch Verbündeter in Sachen Energie sein möchte, kann das Land kurzfristig nicht viel tun, um Deutschland vor den Folgen der Entscheidung zu bewahren, seine Energieversorgung von Moskaus Launen abhängig zu machen. (...)

Der Aufbau von Infrastruktur für den Transport von Energieprodukten (zum Verkaufsziel) oder die Errichtung der Infrastruktur für ihre Produktion ist keine schnelle Sache. Es ist auch nicht einmal gewiss, denn die Energieunternehmen haben mit den unzähligen Vorschriften zu kämpfen, die mit solchen Megaprojekten einhergehen, und befürchten, dass die Regierung die Vorschriften auf halbem Wege ändern könnte. (...)

Der Besuch von Scholz bestätigte, dass Kanada viel zu bieten hat. (...) Russlands aggressive Haltung bei seiner Energiepolitik hat der Entwicklung sauberer Energien einen unerwarteten, aber willkommenen Auftrieb gegeben. Die Frage ist, ob Kanada die Erwartungen erfüllen kann.»

«Volkskrant»: Europa muss Putins Russland gemeinsam widerstehen

AMSTERDAM: Zur Haltung Europas angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Die Antwort Europas auf diesen beispiellosen, unerwarteten und völlig unnötigen Krieg beginnt und endet mit den Ukrainern. Ohne ihren Mut, ihr zähes Durchhaltevermögen und ihren Kampfeswillen wäre das Land inzwischen teilweise oder völlig überrannt worden. Und Präsident Putin könnte dann - gestärkt durch diesen Eroberungskrieg und die Schwäche der westlichen Freunde der Ukraine sowie mit einer wirtschaftlich gestärkten Basis - in aller Ruhe die Rückkehr anderer «historischer Territorien» in den Schoß Russlands planen. (...)

Die europäischen Länder haben mit Nordstream und ihrer Abhängigkeit von russischem Gas im Vorfeld dieses Krieges strategische Fehler begangen. Wenn sie ihre Seele und ihre Zukunft bewahren wollen, müssen sie jetzt zusammenstehen und Putins Russland bändigen. Solange es auch dauern mag. Für sich selbst und für die Ukrainer.»

«NZZ»: Russland will Italien verunsichern

ZÜRICH: Zum Interesse Russlands an den Wahlen in Italien meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Die Meldungen in den italienischen Medien über russische Beeinflussungsversuche, offensichtliche und versteckte, häufen sich. Zuletzt sorgte der frühere Präsident Dimitri Medwedew für Aufregung, als er auf seinem Telegram-Kanal schrieb, die europäischen Wähler sollten ihre offensichtlich «dummen» Regierungen abstrafen. In Italien las man diese Äußerungen im anlaufenden Wahlkampf als einen Versuch der Einmischung in die inneren Angelegenheiten - was sie wohl auch waren.

Zum Gesamtbild passt, dass in den letzten Tagen eine stark erhöhte Präsenz russischer Kriegsschiffe in der Adria zu reden gab. Deren massiertes Auftreten in küstennahen Gewässern machte Vorkehrungen seitens der italienischen Marine notwendig. Es ist offensichtlich, dass Russland die Gelegenheit nutzen will, um mit Italien einen wichtigen EU-Staat zu verunsichern. (...)

Gleichzeitig dürfte die russische Regierung einige Hoffnung darauf setzen, dass Meloni die EU einem Stresstest aussetzen wird, sollte sie tatsächlich Ministerpräsidentin werden. Die Chefin der Fratelli d'Italia ist wohl klar atlantisch ausgerichtet, aber wenig europäisch im «traditionellen» Sinne. Ihr Blick ist mehr nach Ungarn als nach Paris, Berlin oder Brüssel gerichtet. Das birgt einiges Konfliktpotenzial.»

«Standard» zu Winnetou-Streit: Spiel mit Identitäten prägt Kultur

WIEN: Zum Streit um die Winnetou-Bücher schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«In unserem Rechtsstaat sind die Grenzen, welche Meinungen man äußern oder welche Taten man setzen darf, klar gezogen. Sie können zwar hinterfragt werden, eigenmächtigen Verschiebungen muss eine liberale, demokratische Gesellschaft aber entschieden entgegentreten. Insofern sollte man die überschießenden Reaktionen diverser Konzertveranstalter, Universitäten oder eben des Ravensburger Verlags mit Sorge zur Kenntnis nehmen.

Für einen Karl May war die indigene Kultur Nordamerikas eine, an der er sich scham- und kenntnislos bediente. Seine «kulturelle Aneignung», um dieses Reizwort aufzugreifen, bestand darin, sich als Vertreter einer Mehrheitskultur an den Bildern und Geschichten einer Minderheit zu vergreifen. Aneignung bedeutet in diesem Fall eine Enteignung, und es ist nur gut und richtig, darauf hinzuweisen. Wer daraus allerdings eine generelle Problematisierung kultureller Appropriation ableiten möchte, der befindet sich auf dem Holzweg. Unsere hybriden, von vielfältigem Austausch geprägten Kulturen sind das Ergebnis eines unablässigen Spiels mit Identitäten und verschiedenen kulturellen Konzepten.»