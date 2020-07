Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.20 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«Adevarul»: Erdogan testet seine Macht gegenüber Europa

BUKAREST: Zur Umwandlung der Istanbuler Hagia Sophia aus einem Museum in eine Moschee, auf Betreiben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, schreibt die konservativ-liberale rumänische Tageszeitung «Adevarul» am Donnerstag:

«Erdogan geht weiter in seinem einsamen Spiel, mit dem er testet, wie groß der Überdruss der christlichen Welt vor den Werten ihrer eigenen Identität ist. Zugleicht prüft er damit auch das Ausmaß, in dem der ganze euro-atlantische und mediterrane Raum die Türkei braucht, als Element des Gleichgewichts gegen die Wellen illegaler Migranten (...), die ein Europa bedrohen, das noch unsicher darüber ist, wie schnell es das Wirtschaftswachstum und das Leben aus der Zeit vor der (Corona-)Pandemie wieder aufnehmen kann.»

«Jyllands-Posten»: Fluch und Segen der sozialen Medien

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Donnerstag die Kritik an den sozialen Netzwerken:

«Soziale Medien geben jedem von uns die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Diese Möglichkeit kann aber missbraucht werden, und zwar oben wie unten: Einem kann schwindelig werden, wenn man hört, dass US-Präsident Donald Trump während seiner bisherigen Amtszeit durchschnittlich 19 Mal am Tag getwittert hat. Einem kann noch schwindeliger werden, wenn man erfährt, dass die Hälfte davon verkehrt oder gelogen war. Derweil haben soziale Netzwerke den absoluten Vorteil, dass die einfache Person alles im öffentlichen Raum dokumentieren kann - die polizeiliche Tötung von George Floyd in Minneapolis wäre kaum bekannt geworden, hätten keine Videoaufnahmen dazu vorgelegen. Was es braucht, ist ein generelles Verständnis dafür, dass die sozialen Medien hervorragende Mittel zur Stärkung der Demokratie sind. Missbraucht können sie aber gehörigen Schaden anrichten - dahin weist Donald Trump den Weg.»

«El Mundo»: Boris Johnson zeigt Führungsschwäche

MADRID: Zum Jahrestag der Amtsübernahme des britischen Premierministers Boris Johnson nach dem Rücktritt von Theresa May schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Donnerstag:

«Derselbe Boris Johnson, der im Dezember an den Wahlurnen eine überwältigende Unterstützung bekommen hatte, mit einer absoluten Mehrheit für seine Konservative Partei, müsste heute den Umfragen zufolge aus der Downing Street ausziehen, wenn wieder Wahlen stattfinden würden. Die Beliebtheit des Premierministers ist in dieser kurzen Zeit fast ebenso schnell gesunken, wie diejenige des neuen Führers der Labour-Partei Keir Starmer zugenommen hat. Das katastrophale Management der Corona-Pandemie ist der wichtigste Grund dafür, aber nicht der einzige. (...)

Im Januar wurde der Brexit vollzogen. Aber noch gibt es zahlreiche und sehr komplexe Fragen, die Brüssel und London klären müssen, um die künftige Beziehung zu definieren. Die Gespräche darüber sind völlig festgefahren, zum Teil wegen Covid-19, aber auch aufgrund der Führungsschwäche, die der Premier an den Tag legt, wenn es darum geht, welche Rolle das einstige Empire, dem so viele Briten nachtrauern, von nun an in der Welt einnehmen soll. Johnson ist zum Prototypen des populistischen Führers geworden, der mit identitären Parolen an die Macht kommt, die dann beim Regieren nichts nutzen.»

«Rossijskaja»: Briten wird Angst gemacht mit einer «Hand Moskaus»

MOSKAU: Zum Bericht des britischen Geheimdienstausschusses über Gefahren einer russischen Einflussnahme schreibt die Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Donnerstag in Moskau:

«Nach einem langen politischen Tauziehen in London ist dort das Offensichtliche anerkannt worden: Es gibt keine Beweise für eine Einmischung Russlands in das Referendum über den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Trotzdem hören sie an den Ufern der Themse nicht auf, nach der «Hand Moskaus» zu suchen. Der am 21. Juli veröffentlichte skandalöse Bericht des britischen parlamentarischen Geheimdienstausschusses enthält eine Ansammlung ausgedachter und nicht bewiesener Anschuldigungen über einen angeblichen russischen Einfluss auf die innenpolitischen Prozesse in Großbritannien.

Und dann werden auch noch unzweideutige Empfehlungen der Regierung Ihrer Majestät gegeben, schleunigst die Gesetze zu verschärfen und die Vollmachten der Geheimdienste auszuweiten für einen Kampf gegen die traditionelle Spionage des Feindes und gegen die Cyberattacken (...) Allein schon an den Überschriften der britischen Medien ist zu sehen, wozu dieser ganze Brei zubereitet wurde: Den Briten wird mit einer «Hand Moskaus» Angst gemacht, damit die Geheimdienste mehr Geld bekommen.»

«Dernières Nouvelles D'Alsace»: In Brüssel gab es eine Revolution

STRAßBURG: Die Einigung der Staaten der Europäischen Union auf einen milliardenschweren Corona-Aufbaufonds kommentiert die elsässische Tageszeitung «Dernières Nouvelles D'Alsace» am Donnerstag:

«In vier Tagen hat sich die Union strukturell verändert. Sie hat ihre Natur verändert. Unter dem Einfluss Frankreichs und Deutschlands, aber auch des Ratspräsidenten, des Belgiers Charles Michel, ist sie eine Gemeinschaft geworden. Im strengsten und genauesten Sinne des Wortes. Mit der Bündelung von Stärken, dem Teilen von Schwächen und dem gemeinsamen Tragen von Schulden. In der belgischen Hauptstadt hat eine echte (...) Revolution stattgefunden. (...) Selbst wenn sich die sogenannten «sparsamen» Staaten sträubten und einige wichtige Zugeständnisse gemacht wurden, wurde schließlich ein Solidaritätsprinzip gebilligt. Dieses Abkommen bindet die Mitglieder der EU lange Zeit, sie müssen gemeinsam neue Rezepte finden und gemeinsam dazu aufgerufen werden, andere Wege zu erkunden.»

«De Standaard»: Siegreiches Duo Merkel-Macron

BRÜSSEL: Für Frankreichs Präsidenten sei die Einigung auf das Corona-Hilfspaket der EU ein willkommener Erfolg, heißt es am Donnerstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Als Emmanuel Macron vor drei Jahren Präsident wurde, hatte er zwei große Ambitionen: Frankreich reformieren und Europa stärken. Ersteres läuft nicht gerade wie am Schnürchen. Sein Land stolpert von einer Krise in die andere. Dann also Europa. Nach seinem Wahlsieg 2017 trat er zu den Klängen der «Ode an die Freude», der Europa-Hymne, vor dem Louvre auf. Die Botschaft war deutlich. Ein paar Monate danach offenbarte er seine Europa-Pläne - 49 konkrete, ambitionierte Vorhaben für die EU, die er «zu schwach, zu langsam und zu ineffizient» nannte.

Zwar gelang ihm im eigenen Land noch kein großer Erfolg, aber in Brüssel schaffte er in dieser Woche einen bedeutsamen Sieg. Zusammen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel überzeugte er die EU-Mitgliedstaaten von einem Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. (...) Europa rettet man nicht im Alleingang. Deshalb bastelt er seit drei Jahren am französisch-deutschen Tandem. Mit Erfolg. Die französischen Medien sind sich in dieser Woche einig: Das Duo Merkel-Macron ist als Sieger über die Ziellinie gegangen.»

«Corriere della Sera»: EU-Gelder sollten Bürger digital fit machen

ROM: Zum Einsatz der erwarteten EU-Milliardenhilfen aus dem Wiederaufbaufonds für mehr Digitalisierung schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Donnerstag:

«Die Hilfe, die von der EU kommt, bedeutet für uns einen qualitativen Sprung. (...) Die Sicherstellung des Zugangs für alle zum Internet bedeutet beispielsweise nicht nur, dass es eine angemessene Netz-Infrastruktur (und unser Land benötigt diese unbedingt) geben muss, sondern auch ein angemessenes Maß an Computerkenntnissen für Arbeitnehmer und Bürger. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man sich in einem mit Strom versorgten Haus befindet, das aber gar keine Glühbirnen und Elektrogeräte hat: ein unnötiger Anschluss. Als drittgrößter Staat der Europäischen Union, was Einwohner und Wirtschaftskraft angeht, ist es eine Pflicht, Italien eine führende Position im internationalen Wettbewerb zu sichern. Und diese hängt stark von der Dynamik jedes Landes im technologischen Bereich ab.»

«de Volkskrant»: Viele Niederländer scheinen Corona vergessen zu haben

AMSTERDAM: In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Infektionen wieder deutlich angestiegen. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Die Niederlande hofften nach einem monatelangen nervenaufreibenden Lockdown endlich zur Ruhe zu kommen, müssen nun jedoch wieder einschneidende Maßnahmen befürchten - an Ferienorten, aber auch zu Hause. In der Hoffnung, eine weitere Ausbreitung des Virus unterbinden zu können, hat ein Land nach dem anderen beschlossen, die Maskenpflicht auszuweiten. In einigen Ländern läuft die Situation so schnell aus dem Ruder, dass von Reisen dorthin abgeraten wird.

Ein Teil des Parlaments ruft die Regierung auf, aus dem Urlaub zurückzukehren und wieder Corona-Pressekonferenzen abzuhalten: viele Niederländer scheinen das Virus vergessen zu haben, Ministerpräsident Mark Rutte muss sie wachrütteln. (...) Die Regierung und die regionalen Sicherheitsbehörden müssen ernsthaft darüber nachdenken, welche Maßnahmen noch getroffen werden können, um das Virus im Zaum zu halten, ohne dass unsere Freiheit allzu sehr eingeschränkt wird. Die Vorschrift, überall Schutzmasken zu tragen, wo es schwierig ist, eineinhalb Meter auf Abstand zu bleiben, ist eine solche Maßnahme.»

«Hospodarske noviny»: Regierung in Prag schiebt Schuld auf andere

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Prag schreibt am Donnerstag zum neuerlichen Anstieg der Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Tschechien über die 200er-Marke:

«Nun wissen wir endlich, worin sich die beginnende zweite Welle der Coronavirus-Pandemie von der ersten unterscheidet. Für die erfolgreiche Unterdrückung des Virus in der ersten Phase im Frühling dürfen die Tschechen ihrem Regierungschef Andrej Babis Dank sagen. Doch für die schlecht gemanagte sommerliche Fortsetzung sollen die Bürger am besten die Gesundheitsämter und die Kommunen verantwortlich machen. Wir können nichts dafür, behauptet der Ministerpräsident. (...) Dabei ist es paradox, dass ein Grund für den derzeitigen Ausbruch sein dürfte, dass Tschechien im Frühjahr nur minimal vom Coronavirus getroffen worden war. Die Menschen haben ihre anfängliche Vorsicht daher schneller und in stärkerem Maße verloren als in anderen Staaten.»

«The Irish Times»: Moskaus Einflussversuche müssen unterbunden werden

DUBLIN: Großbritannien ist einem Geheimdienstbericht zufolge eines der Top-Ziele für russische Einflussversuche im Westen. Dazu meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag:

«Während der Kreml die Ermordung von Kritikern Wladimir Putins auf britischem Boden befahl, illegal die Krim annektierte und zunehmend als unheilvolle Kraft im Nahen Osten agierte, blieb London ein Magnet für russische Oligarchen. Der Bericht nimmt die Industrie der Ermöglicher aufs Korn - darunter Anwälte, Buchhalter und Immobilienmakler -, die mithelfen, das Londoner Banken- und Finanzviertel in einen Waschsalon für schmutziges russisches Geld zu verwandeln.

Eine wachsende Zahl von europäischen Ländern hat Hinweise auf russische Versuche der Einmischung in ihre Politik entdeckt. Die großen Unternehmen im Bereich von Technologie und sozialen Medien, von denen viele ihre europäischen Hauptsitze in Dublin haben, müssen mehr Verantwortung dafür übernehmen, dass feindliche staatliche Akteure gehindert werden, ihre Plattformen für Angriffe auf die Demokratie zu missbrauchen.»

«Tages-Anzeiger»: Höchste Zeit für Gespräche zwischen USA und China

ZÜRICH: Zur Schließung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Sollten die USA und China noch irgendein Interesse an geregelten Beziehungen haben, dann wäre es jetzt höchste Zeit für Gespräche.(...) Aber: Bis mindestens am 3. November wird sich daran wenig ändern, denn China ist der äußere Feind, den Präsident Donald Trump für seine Wähler nur zu gerne aufbaut.

Das heißt allerdings nicht, dass die amerikanischen Massnahmen gegen China - der Druck im Südchinesischen Meer, die Sanktionen, nun die Schließung des Konsulats in Houston - lediglich aus wahltaktischen Gründen beschlossen wurden. China liefert hinreichend Gründe, wie auch alle europäischen Länder wissen, die sich über die rabiate chinesische Außenpolitik, die Unbeugsamkeit in den Handelsgesprächen und neuerdings über die gesteigerte Spionagearbeit beklagen.(...)

Es ist legitim, dass sich die Vereinigten Staaten gegen Spionage wehren. Nur: China und die USA sind ökonomisch auf Augenhöhe und stark voneinander abhängig, ein Kalter Krieg 2.0 mit einer Art Mauer am Pazifik lässt sich deshalb nicht mehr führen. Die USA handeln nun robust und ansatzlos, Peking wird die Konsulatsschließung mit gleicher Münze zurückzahlen. Eine Strategie ist dahinter nicht zu entdecken.»

«NZZ»: Ein Streit mit weitreichenden Konsequenzen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston:

«Natürlich gibt es jedes Mal Gründe für solche Aktionen und Gegenaktionen: Amerikanische Diplomaten unterliegen in China ebenfalls starken Einschränkungen, und Peking wies Mitte März postwendend eine Reihe amerikanischer Journalisten aus. Von außen beobachtet vermittelt das alles ein Bild von zwei Platzhirschen, die mit Machtgehabe den Gegner - und auch alle anderen - zu beeindrucken versuchen.

Doch die Welt darf dabei nicht meinen, dass sie bloß unbeteiligter Zuschauer sei. Ein direkter militärischer Konflikt zwischen den beiden Großmächten ist zwar höchst unwahrscheinlich. Dennoch sind die globalen Konsequenzen dieses Streits weitreichend: Die Corona-Pandemie, der weltweite Wirtschaftseinbruch oder auch längerfristige Herausforderungen wie der Klimawandel können ohne ein Minimum an Kooperation zwischen den beiden mächtigsten Ländern nicht bewältigt werden.»

«Der Standard»: Ein Schritt in Richtung Autoritarismus in den USA

WIEN: Die Bilder aus der US-Stadt Portland erinnern die Kommentarschreiberin der österreichischen Zeitung «Der Standard» «eher an eine Militärdiktatur als an eine Demokratie.» Sie schreibt über den dortigen Einsatz der US-Bundespolizei:

«Trump vermischt zwei Begründungen für den Einsatz der Beamten: steigende Kriminalität und die Black-Lives-Matter-Proteste. Beides wirft er in einen Topf, Verbrecher und Demonstranten stellt er gleichermaßen als «radikale Mobs» dar. Sein Ziel: Ablenkung von seinem Versagen in der Corona-Krise. Heraus kommt eine dramatische Grenzüberschreitung, ein weiterer Schritt in Richtung Autoritarismus.

Trumps Heimatschutzminister begründete den Einsatz mit dem Angriff auf ein Gerichtsgebäude, das «ein Symbol der Gerechtigkeit» sei. Damit verdrehte er die Realität. Zum einen, weil ja gerade wegen fehlender Gerechtigkeit demonstriert wird, zum anderen, weil sein Vorgehen ein Angriff auf das ist, was Gerechtigkeit erst möglich machen würde: die verfassungsmäßige Ordnung, Bürgerrechte - letztlich die Demokratie. »