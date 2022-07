Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Pravda»: Gaskrise betrifft auch südliche EU-Länder

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Donnerstag zur Energiekrise in der EU:

«Am Mittwoch ist der Gaspreis auf den bisher höchsten Wert seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hochgeschnellt. Mit dem nahenden Winter wächst die Unsicherheit auf dem Markt. Die Frage lautet nicht mehr, wie viel Gas aus Russland fließt, sondern ob überhaupt welches kommt. (...) Der Kreml ändert täglich seine Entscheidungen. Auf der einen Seite schaltet er den Gaszufluss ab und reduziert die Lieferungen, auf der anderen Seite erhöht er den Druck der Gasleitung, die über die Ukraine in die Slowakei führt und weckt damit Erwartungen, dass hier mehr Gas fließen könnte.

Schon jetzt ist offensichtlich, dass wir den Gasverbrauch drosseln müssen. (...) Der zweite Teil der Lösung, nämlich verpflichtende Solidarität mit Ländern in Not, findet vorerst wenig Unterstützung. Spanien und Portugal machen keine Anstalten, Opfer zu bringen. (...) Sie vergessen, dass es die ganze EU betrifft, wenn die Wirtschaft in einem EU-Land einbricht. Und wenn es gar Deutschland treffen sollte, erwartet uns alle eine nie da gewesene Rezession. Und das werden die südlichen Länder zwar nicht beim Gas spüren, sehr wohl aber auf den Finanzmärkten. Dann ist der Euro wieder in Gefahr. Die Spekulanten wetzen schon ihre Zähne.»

«The Guardian»: Übergang zu erneuerbarer Energie beschleunigen

LONDON: Zu den Folgen der Gasverknappung durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«Nicht nur die deutschen Verbraucher stehen vor einem Schock. Die Politiker des Landes haben Mühe, sich an die neue Realität anzupassen, in der eine Haltung gegenüber Russland, die sie einst stolz für vernünftig und diplomatisch hielten, nun wie ein gewaltiger geostrategischer Fehler aussieht. Diese Anfälligkeit wird durch die Entscheidung Deutschlands, nach dem Fukushima-Unfall 2011 in Japan aus der Kernenergie auszusteigen, noch verstärkt. Die Weisheit dieses Schrittes wird ebenfalls in Frage gestellt.

Die langfristige Lösung für diese Herausforderung liegt auf der Hand. Sie erfordert einen beschleunigten Übergang zu erneuerbaren Energiequellen, was den zusätzlichen Vorteil hat, dass Europa und der Rest der Welt ohnehin dringend etwas tun müssen, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Doch der kurzfristige Druck geht in die entgegengesetzte Richtung - hin zur Wiederbelebung schmutziger Kohlekraftwerke und zu Deals mit anderen unangenehmen autoritären Staaten, die fossile Brennstoffe exportieren.»

«De Standaard»: Kandidatur Trumps wäre auch schlecht für Europa

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag den ersten öffentlichen Auftritt von Donald Trump in Washington seit dem Ende seiner Amtszeit als US-Präsident:

«Trump sagte, dass es «eine große Ehre wäre, erneut zu kandidieren» und dass «die Nation zur Hölle fahren würde», sollte er im Abseits bleiben. Dies ist keine offizielle Ankündigung seiner Kandidatur, aber es nährt Gerüchte, dass Trump plant, sich bereits im Herbst offiziell für das Präsidentschaftsrennen anzumelden. (...)

Für den derzeitigen Präsidenten Joe Biden wäre ein schnelles Comeback von Trump kein Geschenk. In den nächsten zwei Jahren würde der ohnehin unbeliebte Biden mit jeder umstrittenen politischen Maßnahme und jedem Fehltritt in der Schusslinie eines politischen Gegners stehen, der für seine bissigen Attacken und sein Talent berüchtigt ist, die Medien zu hypnotisieren.

Nach zwei Jahren relativer Ruhe drohen der Supermacht Amerika erneut politische Spannungen. Das wäre auch schlecht für Europa: Zu einer Zeit, in der die europäischen Länder angesichts der Ukraine-Krise einen loyalen und berechenbaren Verbündeten brauchen, würde Trump erneut für zusätzliche Unruhe sorgen.»

«El Economista»: Die Angst vor einer Rezession in den USA

MADRID: Zur erneuten Erhöhung des Leitzinses in den USA um 0,75 Prozentpunkte durch die Notenbank Fed schreibt die spanische Zeitung «El Economista» am Donnerstag:

«Nach dieser Anhebung erklärte der Vorsitzende (der Federal Reserve), Jerome Powell, er halte es für angemessen, dass das Tempo der geldpolitischen Normalisierung ab September verlangsamt wird und die Erhöhungen auf 50 und 25 Basispunkte begrenzt werden. Damit will die US-Notenbank die Botschaft vermitteln, dass sie die Inflationsspirale unter Kontrolle halten kann. Diese mögliche Verlangsamung des Tempos spiegelt aber auch die Befürchtung wider, dass ein allzu aggressiver Fahrplan die Konjunktur dämpfen und die USA in eine Rezession stürzen könnte, die unter anderem bereits vom IWF vorhergesagt wird. Die Befürchtung der Fed ist daher mehr als verständlich (...).

Wenn sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten, wird die Fed die Zinserhöhung im Februar nächsten Jahres abschließen. Der Preis des Geldes wird dann bei 3,75 Prozent liegen. Bis dahin wird sich zeigen, ob es der Fed tatsächlich gelingt, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, ohne dass die US-Wirtschaft entgleist.»

«Corriere della Sera»: Der schwierige Herbst von Xi Jinping

MAILAND: Zur Lage in China vor dem im Oktober anstehenden Parteikongress und den Problemen für Staats- und Parteichef Xi Jinping schreibt die Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» am Donnerstag:

«Das China von Xi Jinping hat einige ernste Probleme. Wenn diese nicht gelöst werden - und es ist unwahrscheinlich, dass das gelingt - dürfte das zweite Halbjahr 2022 eine Zeit voller Spannungen werden. Wegen der weltweiten Turbulenzen und vor allem wegen der Lockdowns als Folge der Null-Covid-Politik ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nur um 0,4 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerfassung (...). Eine schwache chinesische Wirtschaft schwächt natürlich auch die Weltwirtschaft. Das ist auch ein Ärgernis für Staats- und Parteichef Xi Jinping, der im Oktober vom Parteikongress für ein drittes Mandat nominiert werden soll. Seine Entscheidung, jeden auch noch so kleinen Covid-Herd drastisch zu bekämpfen, wird offiziell nicht in Frage gestellt, wirft aber Schatten auf seine Urteilsfähigkeit. (...) Xi Jinping wird wahrscheinlich beim Parteitag im Herbst bejubelt werden, aber man kann nicht sagen, dass er dort mit Rückenwind ankommt.»

«De Telegraaf»: Mit Taiwan-Besuch würde Pelosi Peking erzürnen

AMSTERDAM: China hat die USA vor einer Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gewarnt. Dazu heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Auch US-Präsident Joe Biden ist nicht froh darüber. Er hofft, in Kürze mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping telefonieren zu können und möchte dabei versuchen, die schlechten Beziehungen zwischen den beiden Großmächten zu verbessern. Die 82 Jahre alte Pelosi hat sich immer wieder gegen das chinesische Regime gestellt. (...) Es wird erwartet, dass sie Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Ein Besuch Taiwans würde ihre politische Karriere krönen. Es ist jedoch fraglich, ob das die Gefahr eines militärischen Konflikts wert ist.

Dass Peking wütend reagieren würde, ist sicher. Ob es dann zu handfesten militärischen Aktionen kommt, hängt von Xi ab. Die einen meinen, Chinas Staatschef könnte zum Angriff übergehen, um seine Machtposition zu beschützen. Andere sind der Ansicht, dass die Wahrung von Stabilität ihm mit Blick auf eine historische dritte Amtszeit wichtiger ist.»

«NZZ»: Tories müssen Vertrauen zurückgewinnen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag das Ringen zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson:

«Sunak, der einst in der Apotheke seiner Mutter die Buchhaltung erledigt hatte, wirft Truss «sozialistische Schuldenwirtschaft» vor und will den Staatshaushalt nach der Pandemie auch mit Steuererhöhungen wieder einigermaßen ins Lot bringen. Senken will er die Steuerlast erst, wenn die Inflation von derzeit 9 Prozent gesunken ist. Truss hingegen vergleicht Sunak mit dem ehemaligen Labour-Premierminister Gordon Brown und wirft ihm vor, das Land in eine Rezession zu stürzen. Als Gegenmittel verspricht sie sofortige Steuersenkungen und Deregulierungen, um das Wachstum anzukurbeln. (...)

Ein neuer Regierungschef oder eine neue Regierungschefin sollte konkret aufzeigen können, wie er oder sie die diversen Großbaustellen angehen, die Spielräume des Brexits nutzen und dem Land neue Impulse geben will. Bis zur Unterhauswahl von 2024 bleibt den Tories nur wenig Zeit, um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen.»