Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«NZZ»: Atomkraftwerke könnten beim Einsparen von Gas helfen

ZÜRICH: Deutsche Atomkraftwerke sollten länger laufen, meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«In der EU hat Deutschland das größte Problem ohne russisches Erdgas. Der «große Kanton» importierte 2020 ziemlich genau die Menge, die Brüssel nun einsparen will. Vielleicht möchte auch Deutschland nun einmal von der Solidarität in der EU profitieren, zu der das Land in der Vergangenheit unbestritten viel beigetragen hat. Und die anderen Mitglieder dürften ein Interesse daran haben, dass Deutschland Energie hat. Schließlich sind die Volkswirtschaften eng miteinander verwoben, und andere EU-Länder profitieren von einer starken deutschen Industrie.

Dennoch sollte Deutschland als Vorbild vorangehen und möglichst viel selber tun, um im kommenden Winter nicht zu frieren. Und hier gibt es derzeit vor allem ein großes Defizit. Ausgerechnet jetzt will die Ampelregierung die drei letzten Atomkraftwerke abschalten, und das, obwohl die Branche mehr oder weniger deutlich sagt, dass beim nötigen Willen die Reaktoren weiterlaufen könnten. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck macht sich verdächtig, aus ideologischen Gründen diese Technologie schnell sterben lassen zu wollen. Dabei könnten und sollten auch die deutschen Atomkraftwerke helfen, Erdgas zu sparen.»

«Der Standard»: Parteien ließen Lichtgestalt Draghi ins Messer laufen

WIEN: Über die Regierungskrise in Italien schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Die aktuelle Regierungskrise hat schonungslos das zentrale Problem der italienischen Politik aufgezeigt: die vollkommene Blind- und Taubheit fast aller Parteien gegenüber den realen und zugleich riesigen Problemen ihres Landes. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie die Lichtgestalt Draghi ins Messer laufen ließen und die von ihm begonnenen Reformen und das zurückgewonnene Prestige so leichtfertig aufs Spiel setzten.

Nicht nur für Italien, auch für die europäischen Partner ist der absehbare Abschied Draghis eine schlechte Nachricht: Brüssel verliert den vielleicht überzeugtesten Europäer und gleichzeitig den Garanten für finanzpolitisch verantwortliches Gebaren in Rom.»