Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.22 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«De Standaard»: Personalmangel bremst Wachstum des Luftverkehrs

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Donnerstag mit den Folgen des Personalmangels auf Flughäfen und bei Fluggesellschaften:

«Die erzwungene Streichung von Linienflügen wegen unzureichender Kapazitäten ist ein neues Phänomen. Der Personalmangel begrenzt die Zahl der Flüge, die noch abgefertigt werden können. Sowohl die Fluggesellschaften selbst als auch die Dienstleister, die die Abfertigungs- und Sicherheitskontrollen durchführen, sind nicht in der Lage, schnell genug Personal einzustellen. (...)

Der Sommer 2022 könnte eine Gelegenheit sein, das gesamte Modell zu überdenken. Bis zu einem gewissen Grad geschieht dies bereits spontan. Die Begeisterung für das Fliegen lässt bei vielen Menschen nach. Berichte über Streiks, Warteschlangen, Verspätungen und Annullierungen schrecken ab. Statt einer angenehmen Erfahrung sind Flugreisen zu einer unangenehmen Angelegenheit geworden. Die Geschäftswelt hat gelernt, dass virtuelle Treffen zeitsparend und kostengünstiger sind als internationale Treffen. Was jahrelange Klagen über Lärm und Luftverschmutzung nicht erreicht haben, könnte dank der heutigen Probleme möglich sein: das Wachstum des Luftverkehrs einzudämmen.»

«Times»: Biden braucht die Hilfe der Golfstaaten

LONDON: Zur Nahost-Reise von US-Präsident Joe Biden meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Saudi-Arabien ist der eigentliche Fokus der Biden-Reise. Er fliegt von Israel aus direkt dorthin und ist dort mit der Herausforderung konfrontiert, die Beziehungen zu Kronprinz Mohammed bin Salman zu reparieren. Als Präsidentschaftskandidat bezeichnete Biden den jungen De-facto-Machthaber als «Paria», weil US-Geheimdienste herausgefunden hatten, dass er den Mord an Jamal Khashoggi, einem Kritiker des saudischen Regimes, genehmigt hatte.

Biden hat sich seitdem geweigert, Anrufe des Prinzen entgegenzunehmen. Nun brauchen die USA dringend saudische Hilfe. Aber MBS, wie der Prinz genannt wird, ist nicht in der Stimmung, die Ohrfeige zu vergessen oder schnell mehr Öl zu pumpen, um die Energiekrise des Westens als Folge der Sanktionen gegen Russland zu lindern. Biden, der daheim in den Umfragen stark abfällt, braucht die Bereitschaft der gesamten Golfregion, um den Ölpreis und die Inflation sinken zu lassen, die derzeit die westlichen Volkswirtschaften und Regierungen plagt.»

«El Economista»: Inflation setzt US-Notenbank Fed unter Druck

MADRID: Zur hohen Inflationsrate in den USA, die zuletzt auf 9,1 Prozent stieg und damit den höchsten Wert seit über 40 Jahren erreichte, schreibt die spanische Zeitung «El Economista» am Donnerstag:

«Erstmals seit 2001 war der Euro gestern zeitweise weniger als einen US-Dollar wert. Er wurde zu 0,9998 Greenbacks gehandelt. Der Grund für den Abwärtstrend der EU-Währung ist die Stärke des Dollars, der auch nach Veröffentlichung der jüngsten Inflationsrate in den USA weiter anstieg. Die Verbraucherpreise im Land haben sich keineswegs verlangsamt, sondern sind im Juni auf 9,1 Prozent gestiegen. Damit wurden alle Prognosen übertroffen. (...)

Die anhaltende Preisdynamik in Verbindung mit den guten Beschäftigungsdaten des letzten Monats treiben die Fed weiter in die Enge. Um den Verbraucherpreisindex unter Kontrolle zu kriegen, wird die US-Notenbank die Zinssätze weiterhin schnell anheben müssen.»

«NZZ»: Putin hat kein Interesse an Verhandlungen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» geht am Donnerstag der Frage nach, welches Kriegsziel Putin in der Ukraine verfolgt:

«Das ist in seinen Andeutungen schon lange erkennbar: Die Destabilisierung des ukrainischen Staates, um diesen zu einem von Moskau abhängigen Vasallen zu degradieren, vergleichbar mit Weißrussland. Könnte ein rascher Friedensschluss Putin diesem Ziel näher und ihn damit an den Verhandlungstisch bringen? Kaum. Ein verzweifeltes Kiew würde sich nach einem erzwungenen Frieden mit Gebietsverlusten stärker an den Westen binden. Putin bliebe die Last der zerstörten, aufmüpfigen eroberten Gebiete im Osten und Süden. Daraus folgt: Putin hat wenig Anlass, sich ernsthaft auf Verhandlungen mit dem Westen einzulassen. Derweil beobachtet Putin händereibend, wie mit dem gezielt erhöhten Risiko von Gasmangellagen der Konsens im Westen zerbröckelt. Deshalb sind alle gefragt, die jetzt laut nach einem ukrainischen Zwangsfrieden rufen: Welchen Frieden stellt ihr euch denn vor?»

«Pravo»: Wie weit geht die Solidarität bei Gasmangel?

PRAG: Zu den Sorgen vor einem möglichen russischen Gaslieferstopp nach Europa schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Donnerstag:

«Nun wird das Wichtigste sein, den Winter zu überstehen. Einstweilen wird uns versichert, dass die Europäische Kommission im Fall der Fälle Solidarität unter den Mitgliedstaaten sicherstellen wird. Doch müssen wir zwei Risikofaktoren in Betracht ziehen: In Europa gibt es keinen integrierten Gasmarkt, sondern jedes Land verfolgt seine eigene Politik. Und falls es zur Unterbrechung der Lieferungen kommt, dann könnte es mit der Solidarität schnell zu Ende sein. Der Streit um Gaszahlungen in Rubel hat dies bereits gezeigt. Europa steuert unter Umständen auf eine große Belastungsprobe zu.»

«Die Presse»: Dienende Rolle Deutschlands nicht die schlechteste Idee

WIEN: Über die oft gebrauchte Formulierung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Deutschland müsse in der EU «dienend führen», schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse», der Führungsanspruch sei «nicht so klar wie er oft scheint»:

«Ja, keine Wirtschaft ist größer, kein EU-Land hat mehr Einwohner. Aber der Vorsprung ist nicht immer eklatant. Beim Militär sind in der EU wohl die Franzosen vorn. Die zur Abschreckung auf deutschem Boden stationierten Atombomben gehören den US-Amerikanern. Die Gaskrise zeigt, wie verletzlich die deutsche Wirtschaft sein kann. Viele Konzerne sind sehr viele Schritte in Richtung China gegangen. Dazu kommt der Investitionsstau aus den Merkel-Jahren - vom Schienenausbau übers Internet und die Schulen bis hin zu den erneuerbaren Energien.

Auch Deutschland kann nur durch Europa richtig führen. Die neue Rolle erst einmal «dienend» anzulegen ist deswegen wohl nicht die schlechteste Idee.»