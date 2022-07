Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«DNA»: Frankreichs Regierungschefin bleibt ohne Relief

STRAßBURG: Zur ersten Regierungserklärung der neuen französischen Premierministerin Élisabeth Borne schreibt die französische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Donnerstag:

«Den Auftrag für diese erste Prüfung hat sie erfüllt. Zumindest formal, denn der Inhalt erwies sich als bestürzend banal. Wie so viele andere vor ihr klang auch diese Grundsatzrede hohl. Sie war ohne Ecken und Kanten, ohne Relief, durchzogen von vagen Vorschlägen. Doch man muss sagen, dass Élisabeth Borne zu diesem Zeitpunkt keine große Wahl hat. Ihre relative Mehrheit zwingt sie dazu mit anderen Lagern zusammenarbeiten. (...)

Die Regierungschefin rezitierte schließlich das Programm von (Frankreichs Präsident) Macron und verschwieg dabei sorgfältig die Opfer, die gebracht werden müssen, um die gemachten Versprechungen einzuhalten. (...) Jetzt wird sich zeigen, ob wirklich eine wirklich neue Methode entwickelt wurde und ob den großen Worten (...) auch Taten folgen.»

«Washington Post»: Putin könnte Leid in Sri Lanka nutzen

NEW YORK: Zur schweren Wirtschaftskrise in Sri Lanka, Colombos Bitte an Russland um Hilfe und der Gefahr weiterer Staatspleiten aufgrund der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine schreibt die «Washington Post»:

«(Sri Lankas) Präsident Gotabaya Rajapaksa verhandelt mit dem Internationalen Währungsfonds über ein Rettungspaket, bittet aber auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin um dringende Treibstofflieferungen. Die Aussicht, dass Putin das Leid Sri Lankas nutzen könnte, um den russischen Einfluss in der indopazifischen Region auszuweiten, ist - abgesehen von der menschlichen Tragödie - ein Grund für die USA, aufmerksam zu sein. Ein anderer ist die Aussicht auf eine ähnliche Verzweiflung in anderen hoch verschuldeten Ländern. (...)

Das Fazit ist, dass die USA ihre Macht als größter Anteilseigner des IWF nutzen sollten, um den Ländern bei der Umstrukturierung ihrer Schulden zu helfen. Aber das wird sehr viel schwieriger sein angesichts einer Vielzahl privater Gläubiger und China, das das Äquivalent eines internationalen Raubkreditgeschäfts betreibt. Sri Lanka bietet der Biden-Regierung die Möglichkeit, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der indopazifischen Quad-Allianz - Indien, Japan und Australien - eine Rettungsaktion zu unternehmen. Dies könnte sowohl das Leid lindern als auch dem gesamten indopazifischen Raum zeigen, dass es sich lohnt, mit den USA und nicht mit China oder Russland zu verhandeln.»

«La Stampa»: Fall Pincher bringt Fass zum Überlaufen

ROM: Zur Krise der britischen Regierung schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Donnerstag:

«Vielleicht ist Zufall, aber dem verrückten Blondschopf, der Großbritannien aus der Europäischen Union führte, indem er ihm die Welt versprach, nur um sich dann gestrandet auf dem Grund des Ärmelkanals wiederzufinden, haben die Briten alles verziehen: den Umgang mit der Corona-Pandemie, die Märchen im Kabinett, die Lügen über die Party im Garten der Downing Street während Corona, den Umtrunk am Tag der Beerdigung von Prinz Philip. Ganz zu schweigen von der immer offensichtlicher werdenden politischen Unfähigkeit der Schlamperei, Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit, mit der stets die heikelsten Themen der Politik und Diplomatie behandelte, allen voran das Grenzabkommen in Nordirland.

Der finale Schlag, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war der Sexskandal um Chris Pincher. (...) BoJo wird aus anderen Gründen fallen, die wir kennen. Aber selbst wenn Pincher nur ein Vorwand wäre, ist es interessant, dass es ein Fall von Belästigung und Straflosigkeit ist, der den britischen Premier zu Fall bringt.»

«La Vanguardia»: Die Stunden von Johnson sind gezählt

MADRID: Zur Regierungskrise in London schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Boris Johnson nähert sich immer schneller dem vorzeitigen Ende seiner Amtszeit als Premierminister des Vereinigten Königreichs. Die letzten zwei Tage waren vernichtend für ihn (...) Der Premier wehrt sich zwar noch. Aber die Maschinerie der Konservativen zu seiner Absetzung läuft auf Hochtouren. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie sich aufhalten lassen wird. Die Stunden von Johnson als Premierminister sind gezählt (...)

Er scheint geglaubt zu haben, dass es möglich ist, Premier zu sein und gleichzeitig ungestraft gegen das Gesetz zu verstoßen, internationale Vereinbarungen im Rahmen des Brexit zu verletzen und nach Strich und Faden zu lügen. Er hat den Bericht über seine Trinkgelage in der Downing Street in Pandemiezeiten überlebt. Er hat auch jüngst einen Misstrauensantrag überstanden. Und mehrere Unwahrheiten zu seinen Mitarbeitern blieben zunächst ebenso ohne Folgen. Damit ist es nun aber höchstwahrscheinlich vorbei. Viele Konservative, die vor der Wahl stehen, ihrem Führer oder ihrem Land gegenüber loyal zu sein, haben sich für Letzteres entschieden.»

«Financial Times»: Großbritannien braucht eine neue Führung

LONDON: Die Londoner «Financial Times» stellt am Donnerstag Überlegungen zur Nachfolge von Premierminister Boris Johnson an:

«Die Qualitäten, die man sich von einem Nachfolger erhofft, sind Integrität und Respekt für Regeln und das Gesetz, eine pragmatischere und seriösere Herangehensweise an die EU - einschließlich der Abkehr von der Missachtung internationaler Verträge - und die Bereitschaft, die wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen Großbritannien konfrontiert ist, verantwortungsvoll und entschlossen anzugehen.

Mehrere der potenziellen Kandidaten erfüllen zumindest einige dieser Parameter nicht. Doch angesichts des beklagenswerten Zustands der heutigen Regierung kann ein Wechsel des Premierministers nicht länger aufgeschoben werden. Wenn dieser Prozess jetzt in Gang gesetzt wird, könnte zur neuen Legislaturperiode im September ein neuer Regierungschef zur Verfügung stehen. Dies ist der richtige Weg für die Konservative Partei und die Regierung. Vor allem aber ist es der richtige Weg für unser Land.»

«The Guardian»: Johnsons Karriereweg war mit Betrug gepflastert

London dpa) - Zu den Rücktrittsforderungen an den britischen Premierminister Boris Johnson meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«Sein Rücktritt würde eine düstere und zerstörerische Zeit für die britische Demokratie beenden, in der die ungeschriebenen Regeln des Anstands und der Würde, die vor Machtmissbrauch schützen sollen, auf die Probe gestellt wurden - und sich als unzureichend erwiesen.

Den Regierungsmitgliedern, die in den letzten Tagen beschlossen haben, dass es nun reicht, gebührt nur wenig Anerkennung. Ihre Rücktritte haben zwar dazu beigetragen, Johnsons Abgang zu beschleunigen, aber seine Untauglichkeit für das Amt war nie ein Geheimnis. Jeder, der Johnsons früheren Karriereweg verfolgt hat, konnte sehen, dass dieser mit Unwahrheiten und Betrug gepflastert war. Der Schaden, den sein narzisstischer Charakter dem Land zugefügt hat, war vorhersehbar.»

«The Telegraph»: Boris Johnson ergeht es wie einst Theresa May

LONDON: Wie Boris Johnson die aktuelle Regierungskrise überstehen kann, sei schwer vorstellbar, meint die konservative britische Zeitung «The Telegraph» am Donnerstag:

«Nach den Regeln, die für die jüngste Vertrauensabstimmung galten, hatte Boris Johnson Anspruch auf ein Jahr Schonfrist. Seine Unterstützer sagen, der Sinn eines solchen Moratoriums bestehe darin, dem Premier eine Chance zu geben, seine Regierung wieder auf Kurs zu bringen. Zudem sei es ein Rechtsverstoß, die Regeln so lange zu ändern, bis ein von seinen Kritikern gewünschtes Ergebnis vorliegt.

Johnsons Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass nicht die Opposition zu dem Schluss gekommen ist, dass er nicht mehr für das Amt des Premierministers geeignet ist, sondern eine Mehrheit in seiner eigenen Partei. Er befindet sich in der gleichen Lage wie Theresa May, die ebenfalls eine Reihe von Rücktritten (...) und eine Vertrauensabstimmung überstand, nur um dann abgesetzt zu werden, als sich herausstellte, dass sie den Rückhalt der meisten ihrer Abgeordneten verloren hatte. Angesichts genau dieser Umstände ist es schwer vorstellbar, wie Johnson jetzt überleben kann.»

«NZZ»: Johnson kann sich nicht ewig durchmogeln

ZÜRICH: Zur Regierungskrise in Großbritannien schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Wie die Konservative Partei sich ihres Chefs entledigen wird, ist noch unklar. Johnsons Gegner bereiten ein weiteres parteiinternes Komplott vor. Ob es gelingt, ist offen. Dennoch ist kaum mehr denkbar, dass sich Partei und Volk noch einmal hinter ihren Premierminister scharen werden. Die Desillusionierung ist zu groß. Die Angst der konservativen Abgeordneten, mit Johnson an der Spitze bei der nächsten Parlamentswahl ein Debakel zu erleiden, ist für viele zur Gewissheit geworden. Zwar liegt die Wahl 2024 noch fern, aber wozu am Parteichef festhalten, wenn der Glaube an Besserung fehlt? (...)

Man kann sich in einer hochentwickelten Demokratie wie der britischen nicht auf Dauer mit lockeren Sprüchen, luftigen Versprechungen, billigen Ausreden, Widersprüchen und Unwahrheiten durch die Regierungsgeschäfte durchmogeln. Die Probleme sind zu groß und zu komplex. Es braucht eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Sachfragen, Ausdauer und einen politischen Kompass, der die Richtung vorgibt. All das fehlt Boris Johnson.»