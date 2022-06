Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«WSJ»: Merkel hat Freiheit in Europa einen Bärendienst erwiesen

NEW YORK: Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Russland-Politik als Regierungschefin vehement verteidigt. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Selten ist ein außenpolitisches Vermächtnis so schnell und grundlegend diskreditiert worden wie das der früheren deutschen Kanzlerin Angela Merkel. In den 16 Jahren an der Spitze der deutschen Regierung glaubte sie, Wladimir Putins Großmachtbestrebungen mäßigen zu können und machte damit Deutschland und Europa anfällig für seine Erpressung in Bezug auf Energie. Aber was Bedauern angeht, so hat sie nicht viel. Das wurde bei ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt seit ihrem Abtritt als Kanzlerin im vergangenen Jahr deutlich. (...)

Es ist schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass ihr Versagen ein Grund dafür ist, dass Putin glaubte, er würde auf begrenzten europäischen Widerstand stoßen, wenn er in diesem Jahr versuchen sollte, Kiew einzunehmen. Bloomberg berichtet, dass Scholz nun ihren Rat dabei sucht, wie er mit der Ukraine und Putin umgehen soll. Lassen Sie uns hoffen, dass er sich nicht darauf verlässt. Entschuldigung hin oder her, sie hat der Freiheit in Europa einen Bärendienst erwiesen.»

«De Standaard»: Merkel war Europas Russlandversteherin schlechthin

BRÜSSEL: Zum ersten Interview Angela Merkels nach ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin heißt es am Donnerstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Nein, sie habe sich nichts vorzuwerfen, fand Alt-Kanzlerin Angela Merkel. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit sie vor einem halben Jahr die Fackel an Olaf Scholz weitergereicht hat. In dieser Zeit ist Europa schockartig aus dem süßen Traum erwacht, in den Merkel uns gewiegt hatte. Der russische Überfall auf die Ukraine hat Schluss gemacht mit der Illusion, dass Wladimir Putin seinen historischen Anspruch auf dieses Land aufgeben würde. (...)

Deutschland ist eines der wichtigsten Länder in der EU und Merkel war die Russlandversteherin schlechthin: Sie konnte mit Putin auf Russisch und Deutsch reden, beide gehörten zur selben Generation und waren in ähnlichen Regimen aufgewachsen. Am Ende ihrer Amtszeit war Merkel die einzige, die Putin seit dem Beginn seiner Karriere kannte. Deshalb folgte ihr die EU auch, als sie befand, die Europa müsse mit Russland im Gespräch bleiben. Länder wie Polen oder die baltischen Staaten, die resoluter auftreten wollten, wurden als traumatisierte Angsthasen an die Seitenlinie gestellt. (...) Sich vorzustellen, wie die Ukraine heute aussehen würde, wenn Merkel vor zehn Jahren auf den Tisch gehauen hätte, würde wohl bedeuten, im Kaffeesatz zu lesen.»

«El País»: Regierung des Wandels in Israel in Gefahr

MADRID: Zur Lage der sogenannten «Regierung des Wandels» in Israel nach einer weiteren wichtigen Abstimmungsniederlage in der Knesset schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Die Blockade einer Gesetzgebung, die es den Siedlern (in den besetzten Gebieten) erlaubt, so zu leben, als wären sie in Israel, bedroht nun das Überleben der Koalition. Die nationalistischen und religiösen Parteien können mit einer Rückkehr an die Macht durch ein Misstrauensvotum liebäugeln. Die Besetzung Palästinas ist der Elefant im Raum des israelischen Staates. Aber die sogenannte «Regierung des Wandels» hat es vorgezogen, sich in dieser zentralen Frage nicht mit den Meinungsverschiedenheiten auseinanderzusetzen, um ihr Überleben zu sichern. Paradoxerweise hat (Oppositionsführer Benjamin) Netanjahu, der ein historischer Verteidiger der Rechte der Siedler ist, sich nun dazu entschieden, gegen das Gesetz zu stimmen. Es ist klar, dass er alles seinem Ziel unterordnet, die Mehrparteienregierung von Ministerpräsident Naftali Bennett zu Fall zu bringen.»

«De Telegraaf»: EZB sitzt in der Klemme

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Donnerstag die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB):

«Mit der Zinswaffe lässt sich Geldentwertung zügeln. Deshalb hat die US-Zentralbank Federal Reserve die Zinsen bereits zweimal angehoben. Die Amerikaner haben erklärt, diese Eingriffe seien erforderlich, weil der Arbeitsmarkt viel zu angespannt und die Inflation viel zu hoch sei.

Das sind bekannte Ingredienzien in der Eurozone, ganz sicher auch in unserem Land. Dennoch scheint die EZB nicht vorzuhaben, die Zinsen bereits jetzt anzuheben. Ein solcher Schritt wird erst für den Juli erwartet. Vorher will die Zentralbank erst noch ein Stimulierungsprogramm für die Wirtschaft auslaufen lassen.

Dieses Programm beinhaltet den Ankauf von Anleihen und steht im Zusammenhang mit Corona, lief jedoch schon jahrelang vor der Pandemie. Vor allem die südeuropäischen Mitgliedsstaaten haben davon profitiert. Die Niederlande waren seinerzeit dagegen. Die EZB drückte es durch und sitzt nun in der Klemme. Die niederländischen Bürger müssen jetzt dafür bezahlen. Denn mit jedem Tag, an dem die Inflation nicht eingedämmt wird, verschwindet Geld aus ihren Portemonnaies.»

«NZZ»: Auch als Pensionärin gibt Merkel keine Fehler zu

ZÜRICH: Zum ersten längeren Interview der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Abschied aus dem Amt schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Donnerstag:

«Es wäre schön gewesen, wenn Angela Merkel bei ihrem ersten größeren Auftritt seit dem Ende ihrer langen Amtszeit einen Gesprächspartner gehabt hätte, der sie nicht anhimmelt. Doch der Kanzlerin außer Diensten saß auf der Bühne des Berliner Ensembles an diesem Dienstagabend ein Journalist gegenüber, der zumindest mit ihr als Gesprächspartnerin außerstande war, vernünftige, also aus einer professionellen Distanz gestellte Fragen zu formulieren.

Nur der Zuschauer, der von dieser Veranstaltung etwas anderes erwartet hat als wohlige Gefühle, fragt sich, was für eine politische Operette da aufgeführt wird. Merkel macht ihre Sache, was bei dem Interviewer kein Kunststück ist, souverän. Natürlich gibt sie an diesem Abend keinen relevanten politischen Fehler zu. Das hat sie 16 Jahre lang im Amt erfolgreich vermieden, damit wird sie als Pensionärin kaum anfangen.»