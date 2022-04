Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Standard»: Gut, wenn Politiker wie Scholz kühlen Kopf bewahren

WIEN: Über die Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz, zu zögerlich auf ukrainische Forderungen nach schweren Waffen einzugehen, schreibt die österreichische Tageszeitung «Der Standard»:

«Wer nicht Ratlosigkeit und Unsicherheit eingesteht, auch in Bezug auf die Lieferung von Kriegsgerät, ist vermutlich unehrlich oder fanatisch. Aber wenn die gesamte westliche Führung in die Logik verfallen sollte, dass die Lösung nur in einem härteren Krieg bestehen könne, birgt das mit Sicherheit die Gefahr, mögliche Auswege nicht zu finden und an ihnen vorbeizulaufen, selbst wenn der Aggressor Russland einmal dafür bereit wäre. Da gibt es wenig Zweifel: Dieser Krieg wird sich wohl nur mit Verhandlungen und aus ukrainischer Sicht schmerzhaften Kompromissen beenden lassen. Gut, wenn Politiker wie Scholz dabei kühlen Kopf bewahren.»