Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«De Standaard»: Putin stärkt den Zusammenhalt der Nato

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag die Möglichkeit, dass Finnland und Schweden der Nato beitreten:

«Vor wenigen Wochen wäre so ein Beschluss übereinstimmend als unnötige Provokation Russlands von der Hand gewiesen worden. Die rasche Ostausdehnung der westlichen Allianz - in einem Moment russischer Schwäche am Ende des Kalten Krieges - gilt als wichtige Erklärung für die Aggression Putins in einer Region, die er weiterhin als russische Einflusssphäre betrachtet. Doch inzwischen ist die Ausbreitung der Nato im Norden vordringlich und selbstverständlich geworden. Über die Zulässigkeit entsprechender Aufnahmeanträge besteht kein Zweifel; möglicherweise erfolgen die Beitritte noch vor dem Sommer. (...)

Die Erweiterung der Nato um Finnland und Schweden stärkt das Militärbündnis, das vor kurzem sogar durch seine eigenen Mitgliedstaaten als «hirntot» angesehen worden war. Die ganze Ostsee wird Nato-Gebiet. Die Reaktionen waren triumphierend und spöttisch zugleich: Ein neuer großer Erfolg für den Meisterstrategen im Kreml. Statt einen Keil in eine schwächelnde westliche Gemeinschaft zu treiben, stärkt Putin ihren Zusammenhalt und bekräftigt den Grund für ihre Existenz.»

«NZZ»: Papst Franziskus versucht im Ukraine-Krieg einen Spagat

ZÜRICH: Zur Haltung von Papst Franziskus in der Ukraine-Krise schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Franziskus tut sich schwer, in dem Konflikt seine Rolle zu finden. Bisher hat er es tunlichst vermieden, den Aggressor Wladimir Putin beim Namen zu nennen, wie es innerhalb der katholischen Kirche da und dort gefordert wird. (...) Seine Äußerungen lassen sich als Steigerungslauf sehen. Anfänglich vorsichtig-zurückhaltend, zeigte er sich zuletzt erschüttert mit einer Ukraine-Fahne in der Hand, die ihm aus Butscha geschickt worden war, jener Stadt, die durch grauenhafte Bilder getöteter Zivilisten in die Schlagzeilen gelangt war. Und auch anlässlich seiner bevorstehenden österlichen Auftritte dürfte er weitere Zeichen setzen. Keine Frage: Franziskus verabscheut diesen Krieg und verurteilt ihn. Zum anderen will er aber die Türen zu Russland offen halten und eine Rolle als Vermittler übernehmen. Deshalb greift er Putin nicht persönlich an. Und er versucht, den Konflikt nicht zusätzlich religiös aufzuladen.»

«Magyar Nemzet»: In den globalen Krisen steht Ungarn gut da

BUDAPEST: Über die möglichen Auswirkungen verschiedener globaler Krisen auf die Wirtschaft des Landes schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Donnerstag:

«Überall stehen die Zeichen auf sich verschlechternde Wachstumsaussichten und steigende Inflationserwartungen. Die Gründe sind bekannt: neue Varianten der Corona-Pandemie, (...) schwere Beeinträchtigungen der globalen Lieferketten, die Folgen von Krieg (in der Ukraine) und Sanktionen, steigende Preise für und Mangel an Mineralölprodukten und Rohstoffen, die Angst vor eventuellen Klimakatastrophen und nicht zuletzt die vom Krieg ausgelöste Völkerwanderung. Doch all dieser äußeren Schockwirkungen zum Trotz wird sich das Ausmaß des Wirtschaftswachstums in Ungarn in einer Marge von drei bis fünf Prozent bewegen. Die Reduzierung des Budgetdefizits lässt sich wiederum durch die Verschiebung von staatlichen (Prestige-)Investitionen bewerkstelligen. Rundum betrachtet ist die Lage in Ungarn gar nicht so schlecht.»

«ABC»: Russland begeht in der Ukraine einen Völkermord

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Donnerstag die Frage, ob Russland in der Ukraine einen Völkermord begeht:

«Macron lehnt das Wort «Völkermord» ab, um zu beschreiben, was Russland in der Ukraine tut. Er wolle nicht in eine «verbale Eskalation» geraten, argumentiert er. Damit wirft er Biden eine solche angebliche Leichtsinnigkeit vor. Es ist entscheidend zu klären, ob wir tatsächlich zu Zeugen eines Völkermords werden. Wenn dies der Fall ist, müssen die Staaten und Organisationen der freien Welt dies stoppen. Tun sie es nicht, wird jede Berufung auf unsere Werte in den nächsten Jahrzehnten nur leeres Geschwätz sein.

Völkermord ist das schlimmste denkbare Verbrechen. Die russischen Truppen haben sicher objektive Tatbestände des Völkermords erfüllt. Dazu kommt auch subjektiv die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Alles deutet darauf hin, dass Russland sich eines Völkermordes schuldig macht. Die Ukraine ist deshalb ein heißes Eisen auch für den Kandidaten Macron: Wenn er von einem Völkermord ausgeht, muss er handeln und Frankreich in den Krieg einbeziehen. Oder nicht handeln und unmoralisch erscheinen.»

«Washington Post»: Finnland und Schweden würden Nato stärken

WASHINGTON: Zu den Überlegungen Finnlands und Schwedens, auch unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine der Nato beizutreten, schreibt die «Washington Post»:

«Finnland hat eine 830 Meilen (gut 1300 Kilometer) lange Grenze zu Russland, die zur neuen Frontlinie zwischen der Nato und dem Reich Putins werden würde. Für die USA ist dies eine nicht zu unterschätzende Überlegung angesichts der Verpflichtung, die neuen nordischen Nato-Mitglieder künftig vor Angriffen von außen schützen zu müssen.

Putins Regime hat Schweden und Finnland mit «militärischen und politischen Konsequenzen» gedroht, wie eine Sprecherin des Außenministeriums es nannte, sollten sie der Nato beitreten. Allerdings arbeiten sowohl Schweden als auch Finnland bereits eng mit der Nato zusammen.

Als Vollmitglieder würden sie sich problemlos in die Kommandostruktur der Nato integrieren und wären mehr als in der Lage, die Last der kollektiven Verteidigung zu teilen. Sie würden erhebliche Ressourcen - finanzielle, diplomatische und militärische - in das Bündnis einbringen. Das Ergebnis wäre eine stärkere Abschreckung durch die Nato, und ein Krieg in Europa würde damit weniger wahrscheinlich.»

«Der Standard»: Olaf Scholz wirkt getrieben

WIEN: Unter dem Titel «Beherztes Zögern in Berlin» schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard» am Donnerstag:

«Es gibt Momente, da lernen Bürgerinnen und Bürger ihren Regierungschef neu kennen. Die Deutschen erlebten derlei am 27. Februar, als ihr Kanzler Olaf Scholz, nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, eine «Zeitenwende» ausrief. (...) Der zurückhaltende Scholz schien sich als neue Führungspersönlichkeit zu empfehlen, es schien, als habe er, unter Druck, (s)eine neue Rolle in Deutschland und auch für Europa gefunden. Doch einige Wochen und viele Tausend Tote später ist davon nicht mehr viel übrig. (...)

Scholz vermittelt keine Führungsstärke, man hat nicht den Eindruck, als habe er einen Plan. Vielmehr wirkt er getrieben. Mehr Erklärungen des Kanzlers wie jene im Februar im Bundestag wären wünschenswert. Sonst entsteht der fatale Eindruck, dass die Deutschen zwar im Herzen willig sind, aber dass sie - wenn es darauf ankommt - sich wegducken. Weil sie insgeheim hoffen, dass sich die Angelegenheit demnächst auch ohne sie irgendwie erledigen wird. Dieser Fortgang der Geschichte ist allerdings nicht zu erwarten.»