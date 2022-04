Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«NZZ»: Konflikt mit Russland wird politisch instrumentalisiert

ZÜRICH: Die Folgen des Ukraine-Krieges werden von manchen Politikern instrumentalisiert, meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Hinter dem Vorwurf der Instrumentalisierung steckt oft nur der Versuch, unerwünschte Meinungen zu diskreditieren. Dass der gegenwärtige Konflikt mit Russland instrumentalisiert wird, lässt sich aber kaum bestreiten. So fordern führende deutsche Grünen-Politiker jetzt, auf allen Autobahnen der Bundesrepublik ein Tempolimit einzuführen. Die wenig überzeugende Logik dahinter lautet: Jeder Liter eingespartes Benzin schade Präsident Putin, weil Russland mit seinen Erdöllieferungen und Beteiligungen an deutschen Raffinerien mitverdiene. Für Gas, Erdöl und Kohle überweist Deutschland täglich einen dreistelligen Millionenbetrag nach Russland. Die Abhängigkeit ist so groß, dass ein leicht angepasstes Fahrverhalten jedoch fast nichts bewirken würde. (...)

Bewirtschaftet wird der Ausnahmezustand auch von bürgerlich-konservativer Seite. Mit der Abhängigkeit von russischen fossilen Energieressourcen hat sich Deutschland in eine Falle begeben. Seit der Attacke auf die Ukraine zeigt sich die Tragweite dieser Fehlentscheidung. Daraus die Forderung nach einem deutschen Wiedereinstieg in die Kernkraft abzuleiten, ist allerdings auch nicht weit von einer Instrumentalisierung entfernt.»