Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«The Irish Times»: Taliban müssen Rechte der Frauen anerkennen

DUBLIN: Zur humanitären Hilfe des Westens für Afghanistan meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag:

«Afghanistan befindet sich mitten in einer humanitären Krise. Die UN gehen davon aus, dass in diesem Jahr mehr als eine Million Kinder wegen Unterernährung behandelt werden müssen und dass bis zu 97 Prozent der Afghanen unterhalb der Armutsgrenze leben könnten. Angesichts dessen will kaum jemand im Westen die Hilfe mit Bedingungen verbinden. Es steht jedoch außer Frage, die Taliban-Regierung anzuerkennen, ohne dass sich die Situation der Frauen verbessert. Der Zugang zu Bildung und Arbeitsplätzen für Frauen war eine der realen Errungenschaften der letzten 20 Jahre in Afghanistan. Diese Freiheiten waren hart erkämpft. Gegen jeden Versuch, sie zurückzudrängen, muss energisch vorgegangen werden.»

«The Age»: Putins Ankündigung ist ein gefährlicher Trick

SYDNEY: Zur Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass Kunden in Deutschland und anderen EU-Staaten Gaslieferungen aus Russland künftig in Rubel bezahlen müssen, schreibt die australische Zeitung «The Age» am Donnerstag:

«Wladimir Putins Ankündigung, dass Russland Gaskäufern in «unfreundlichen Staaten» ihre Rechnung in Rubel ausstellen wird, ist entweder taktisches Genie oder nur ein Trick, der nach hinten losgehen könnte, höchstwahrscheinlich letzteres. (...) Putin sagte zwar, dass Russland weiterhin Gas in Übereinstimmung mit bestehenden Verträgen und den darin enthaltenen Mengen und Preismechanismen liefern werde - aber die implizite Drohung, die der Forderung nach Zahlungen in Rubel zugrunde liegt, besteht darin, dass er die Versorgung einstellen könnte.

Die entscheidende Frage ist, ob er die Umrechnung von Zahlungen aus bestehenden Verträgen von Euro oder Dollar in Rubel tatsächlich durchsetzen kann. Deutschland, das etwa 55 Prozent seines Gases aus Russland bezieht, hat bereits erklärt, die Ankündigung sei ein Vertragsbruch, ebenso wie der zweitgrößte Kunde von Gazprom, Italien. Sie haben ihre Absicht signalisiert, weiterhin in Euro zu zahlen, und drohen, die Sache vor ein Schiedsgericht zu bringen, falls Gazprom das vertraglich vereinbarte Gas nicht liefert. Sie scheinen bereit zu sein, Putins Bluff aufzudecken - wenn es denn einer ist.»