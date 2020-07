Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa)

«The Independent»: Doppel-Schock durch Corona und Brexit

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Donnerstag die wirtschaftlichen Aussichten für Großbritannien:

«Seit den 1970er Jahren, vielleicht gar seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, hat die britische Wirtschaft keine derart düstere Perspektive mehr gekannt. (...) Der wirtschaftliche Schock könnte kaum größer sein, und er ist noch längst nicht vorbei. Wird Großbritannien in der Lage sein, sich mit Geld leihen und ausgeben, einen Ausweg aus der Doppel-Problematik von Covid-19 und Brexit zu erkaufen? Und was, wenn das nicht gelingt? Das ist etwas, was Finanzminister Rishi Sunak vielleicht mal bei einem Pub-Lunch auf dem (Landsitz des britischen Premierministers) Chequers unter Einhaltung der Abstandsregeln mit Boris Johnson und dessen Chefberater erörtern sollte.»

«Nepszava»: Verständnis für Wut der Belgrader Demonstranten

BUDAPEST: Zu den gewalttätigen Protesten in Belgrad gegen die Corona-Politik des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Dabei hat der, der für den Ausbruch der zweiten Pandemie-Welle verantwortlich ist, einen Namen: Aleksandar Vucic. (...) Anfang Mai setzte er die Parlamentswahlen für den 21. Juni an. Von da an war alles erlaubt, selbst Fußballspiele vor 16.000 Zuschauern und Wahlkampf ohne Hürden und Auflagen. In der Wahlnacht feierte die (von Vucic geführte Regierungspartei) SNS ihren überwältigenden Sieg, als gäb's kein Morgen mehr. Der politische Nutzen war wichtiger als die Gesundheit der Menschen. (...) Die Wut der Demonstranten in Belgrad ist verständlich. Sie hätten sich nur einen einzigen Satz von Vucic erwartet: «Ich bitte um Entschuldigung.»»

«Aftonbladet»: Die Harry-Potter-Generation verliert ihre Prophetin

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die Debatte um Transgender-Aussagen von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling:

«Wenige Bücher haben eine ähnlich große Generation an jungen Menschen geprägt wie Harry Potter. Der Kern der Harry-Potter-Reihe handelt vom Kampf für Gerechtigkeit. Nicht nur Voldemort stellt die Bedrohung dar, sondern das totalitäre System, das er führt. Versteht man Harry Potter, versteht man auch, warum in den vergangenen Monaten eine massive Identitätskrise über das Internet hinweggefegt ist. Autorin J.K. Rowling hat seit langem getwittert, aber etwas ist passiert: Es ging zuletzt weniger um Vermarktung von Rowlings Marken und umso mehr um Geschlechts-, Gender- und Transfragen. «Transfrauen sind keine Frauen», lautet ihre Hauptbotschaft. Es ist, als hätte eine ganze Generation ihre Prophetin verloren. Es sollte Grenzen geben, wie weit man die Körper und Lebenserfahrungen anderer Menschen theoretisieren darf. Minderheiten sind davon seit Jahrtausenden betroffen. All das hat die Harry-Potter-Generation im Gegensatz zu Rowling verstanden. Es geht um Menschenleben. Dazu gibt es keine Kompromisse.»

«de Volkskrant»: Holländischer Humor wurde nicht gewürdigt

AMSTERDAM: Mit Blick auf den Besuch des niederländischen Regierungschefs bei Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag heißt es in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Im Vorfeld des entscheidenden europäischen Gipfeltreffens über die Wiederaufbaumilliarden zur Überwindung der schweren Rezession ist Ministerpräsident Mark Rutte bei den EU-Regierungschefs ein gefragter Gesprächspartner. Alle versuchen, den «Anführer des Widerstands der Geizkragen» zu einer weniger harten Position zu bewegen. (...)

Der Einsatz ist hoch, es geht um wichtige Interessen. Dass Ruttes erste Auslandsreise seit dem Corona-Lockdown zu Bundeskanzlerin Angela Merkel führt, ist keine Überraschung. Sie spielt nicht nur die zentrale Rolle an Europas Konferenztisch, Deutschland hat derzeit auch noch die Ratspräsidentschaft inne. Zudem muss Rutte etwas wieder gutmachen. Die Bundeskanzlerin war schlicht sauer über sein in ihren Augen «kindisches Betragen» beim letzten EU-Gipfel mit physischer Anwesenheit Ende Februar. Damals erklärte der Ministerpräsident bei seiner Ankunft, er habe sich eine Musikbiografie und einen Apfel mitgebracht, um die Sitzung mit seinen Kollegen durchzustehen. Die wussten diesen holländischen Humor jedoch nicht zu würdigen.»

«Libération»: Corona-Schutzgesten bleiben essenziell

PARIS: Die Möglichkeit einer zweiten Coronavirus-Welle kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Donnerstag:

«Wird es eine zweite Welle geben? (...)Diese Frage liegt allen Menschen in Frankreich auf den Lippen, wo die Lockerungen wieder etwas Röte in die Wangen getrieben und die Wirtschaft aus ihrer tödlichen Lethargie befreit haben. Die Milde der schönen Tage, die dem Virus zu missfallen scheint, wird von einem deutlichen Nachlassen der Wachsamkeit begleitet. (...) Identifizieren, testen, isolieren: Einzig die «Kriegsdoktrin», auf die sich Ärzte und Politiker verständigt haben, behält ihre Gültigkeit, um dieser Krise, die sich in die Länge zieht, entgegenzutreten. Einen Mund- und Nasenschutz tragen, sich die Hände waschen, den Kontakt zu schwächeren Gesellschaftsmitgliedern meiden. (...) Es ist mehr denn je lebenswichtig, die Corona-Schutzgesten anzuwenden. Gesundheitsnotstand hin oder her.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Hat Kramp-Karrenbauer zu schnell verzichtet?

MOSKAU: Zu den Plänen für eine verbindliche Frauenquote in der CDU schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Der Vorstoß der CDU-Vorsitzenden kann als Versuch gesehen werden, ihre Haltung im Zusammenhang mit der Aufgabe ihrer jetzigen Spitzenposition zu überdenken. Kramp-Karrenbauer hatte vor mehr als sechs Monaten angekündigt, nicht länger CDU-Vorsitzende sein und nicht den Stuhl von Kanzlerin Angela Merkel übernehmen zu wollen. Das war auf die niedrigen Umfragewerte ihrer Partei bei allen deutschen Meinungsforschungsinstituten zurückzuführen. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Kampfes gegen die Corona-Pandemie stiegen die Werte der CDU jedoch wieder. Deshalb glauben viele Beobachter, dass Kramp-Karrenbauer zu schnell ihren Verzicht verkündet hatte.»

«De Standaard»: Politik steht schwierigste Phase noch bevor

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Donnerstag mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie:

«Die Börsen stehen ein Stück höher als beim Tiefpunkt von März-April. Die Kurse basieren auf der Annahme, dass die Infektionslage unter Kontrolle ist. Aber selbst wenn die gefürchtete «zweite Coronawelle» ausbleibt, erwartet uns noch immer eine harte Phase der Anpassung an die neue Normalität. Unternehmen, die nur dank ihrer schwindenden Reserven und staatlicher Beihilfen überleben, stehen vor der Stunde der Wahrheit.

Dabei wird ruhig Blut zu bewahren immer wichtiger. Einerseits müssen da, wo neue Corona-Ausbrüche drohen, schnell Maßnahmen ergriffen werden. Andererseits muss, um unnötigen Schaden zu verhindern, darauf geachtet werden, dass diese Maßnahmen nicht zu sehr ausgeweitet werden. Der Politik steht diese schwierigste Phase einer beispiellosen Krise noch bevor.»

«Tages-Anzeiger»: Europa als Herzensangelegenheit

ZÜRICH: Zur Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem EU-Parlament heißt es am Donnerstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Vor allem seit der Finanz- und Eurokrise verfolgt Merkel der Ruf, zur EU ein ausgesprochen nüchternes Verhältnis zu haben. Gerne wurde dies mit ihrer Herkunft als Ostdeutsche begründet. Ganz anders jetzt in Zeiten von Corona und gegen Ende ihrer Amtszeit: Die Bundeskanzlerin scheint Europa wirklich als Herzensangelegenheit entdeckt zu haben. (...)

Es ist das Konzept des «aufgeklärten Selbstinteresses», das gerade in Mode ist. Demnach ist es im Interesse der Nordeuropäer, den vom wirtschaftlichen Einbruch stärker betroffenen Südeuropäern zu helfen. Denn wenn der Binnenmarkt auseinanderbricht, schadet das auch den exportorientierten Volkswirtschaften Deutschlands oder der Niederlande.

Merkel wird da nächste Woche viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn Freitag und Samstag die Staats- und Regierungschefs erstmals wieder zu einem EU-Gipfel zusammenkommen, um über den Corona-Wiederaufbaufonds und einen mehrjährigen Finanzrahmen im Umfang von zusammen 1,8 Billionen Euro zu beraten.»