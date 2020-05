Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.05.20 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«The Guardian»: Labour-Chef wird schwieriger Aufgabe gerecht

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Auftreten des neuen Labour-Vorsitzenden Keir Starmer als Oppositionsführer im Unterhaus:

«Oppositionsführer zu sein war schon immer der schwierigste Job in der Politik und Keir Starmer hat ihn unter außerordentlich komplizierten Umständen übernommen. (...) Die Herausforderung für Sir Keir besteht darin, die Wahrheit über Fehler der Regierung an den Tag zu bringen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, ihre Reaktion auf die Corona-Pandemie durch eine übertriebene Parteinahme zu untergraben. Diese Balance hat er bei seiner ersten Befragung des Premierministers im Unterhaus mit Boris Johnson gehalten. Seine Fragen waren sorgsam justiert, um die Behauptung der Downing Street zu demontieren, Großbritanniens Handhabung der Corona-Krise sei erfolgreich gewesen. Sie war es nicht, wie die betrübliche Zahl der Todesopfer - die höchste in Europa - zu zeigen scheint.»

«El País»: Spionage ist mit demokratischer Institution unvereinbar

MADRID: Zum vermuteten Spionageskandal beim Militär in Kolumbien schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Das in der kolumbianischen Armee entdeckte Spionagekomplott ist mit einer Institution im Dienste einer Demokratie unvereinbar. Die am Freitag bekannt gewordenen Berichte dokumentieren die Überwachung von mehr als 130 Personen: Journalisten, Auslandskorrespondenten, Oppositionelle, Politiker und sogar des Büroleiters von Iván Duque, dem Präsidenten des Landes. Die bloße Existenz eines noch so kleinen Militärapparats, der sich illegalen Abhörmaßnahmen widmet, stellt die Kontrolle und Verwaltung der Institution in Frage.

Das Anprangern des Einsatzes von Spionage zur Verletzung der Menschenrechte statt zu deren Schutz - wie die Vereinten Nationen es gemacht haben - ist kein Angriff auf die kolumbianischen Streitkräfte. Im Gegenteil, es bedeutet, sie zu verteidigen und sich für ihre Konsolidierung als wesentlicher Teil der Demokratie einzusetzen.»

«De Telegraaf»: Noch kein Grund zum Feiern

AMSTERDAM: Auch die Niederlande lockern die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu meint am Donnerstag die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf»:

«Obwohl alle aufatmen werden, wenn die Regierung die Zügel lockert, haben wir es noch nicht geschafft. Auch in den kommenden Monaten werden wir nicht in der Lage sein, zu unserem normalen Leben zurückzukehren. Und obwohl Unternehmer in vielen Branchen ihre Arbeit in angepasster Form wieder aufnehmen und damit auch wieder etwas Geld verdienen können, stehen viele ihrer Kollegen noch immer im Abseits. Sogar das Überleben ihres Unternehmens ist ungewiss. Es ist gut, dass die Schulen wieder aufmachen, dass die Friseure wieder arbeiten können, dass der öffentliche Verkehr wieder anläuft und dass wir - in gebührendem Abstand - wieder im Straßencafe sitzen können. Aber einen Grund zum Feiern gibt es noch nicht.»

«De Tijd»: Mit Corona-Lockerung verantwortungsvoll umgehen

BRÜSSEL: In Belgien treten am Sonntag Corona-Lockerungen in Kraft. Dazu meint die in Brüssel erscheinende Zeitung «De Tijd» an Donnerstag:

«Dass ausgerechnet am Muttertag die verordnete Einsamkeit für viele ein Stück weit überwunden werden kann, tut der mentalen Widerstandskraft gut. Dasselbe gilt in wirtschaftlichem Sinn für die Geschäfte, die wieder aufmachen dürfen. Widerstandskraft ist erforderlich, denn am Mittwoch hat sich erneut gezeigt, wie tief die Grube ist und was für einen langen Aufstieg es zu erklimmen gilt. Die EU-Kommission hat beispiellos schlechte Aussichten für die Wirtschaft vorgestellt, wobei sie für Belgien in diesem Jahr eine Schrumpfung um sieben Prozent erwartet. (...) Jeder Schritt in eine gute Richtung ist daher willkommen. Einer dieser Schritte besteht darin, dass mit dem wiedergewonnenen Stück Freiheit von Sonntag an verantwortungsvoll umgegangen werden muss.»

«NZZ»: Merkel hat ihre Autorität selbst untergraben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Rolle der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise:

«Angela Merkel selbst hatte zuletzt mit ihrer allenthalben kritisierten Anmerkung von den «Öffnungsdiskussionsorgien» den Startschuss zur Trendwende gegeben. Sie untergrub ihre im Ausnahmezustand gewonnene Autorität, indem sie diese über Gebühr auszureizen suchte: In einer Demokratie, das stellten alle politischen Lager in Bezug auf den aus einer Sitzung kolportierten Begriff klar, darf auch eine Krisenkanzlerin notwendige Debatten nicht mutwillig abwürgen. (...)

Sicher, von der Wirtschaftsentwicklung bis zu einer möglichen zweiten Infektionswelle können in den kommenden Monaten noch viele Unbekannte die politische Lage in Deutschland beeinflussen. Der momentane Trend in Berlin lautet dennoch: Zurück in die Vergangenheit, zurück in die Endphase der Kanzlerschaft Angela Merkels.»

«Tages-Anzeiger»: Regierungen für Krisenmanagement verantwortlich

ZÜRICH: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Anleihenkäufe der EZB meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Die Richter in Karlsruhe sorgen sich vor allem um die deutschen Sparer, deren Zinserträge wegen der lockeren Geldpolitik geschrumpft sind. Allerdings sind die Zinsen derzeit weltweit nahe null. Kein Wunder, kritisieren Experten die enge nationale Perspektive der deutschen Richter. (...) Es rächt sich, dass die Euroländer mangels Einigkeit in der Diskussion um Eurobonds, Corona-Bonds und andere Formen der Solidarität zwischen Nord- und Südeuropa stets darauf gesetzt haben, dass die EZB ein Auseinanderbrechen der Eurozone in letzter Instanz schon verhindern wird. Wenn das Urteil der deutschen Richter etwas Positives hat, dann als Weckruf an die Regierungen der Euroländer, die Verantwortung im Krisenmanagement zu übernehmen.»