Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«La Vanguardia»: Strategischer Kompass wichtig für Sicherheit Europas

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag das neue Verteidigungskonzept der EU:

«Die Außen- und Verteidigungsminister der EU haben die neue Sicherheits- und Verteidigungsstrategie für die nächsten zehn Jahre verabschiedet. Es ist ein Fahrplan für die politischen und strategischen Ziele der 27 für mehr Sicherheit in Zeiten des Krieges an der EU-Grenze. Zu den Vorschlägen gehört die Schaffung einer schnellen Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten, die 2025 einsatzbereit sein soll. Eine Truppe, die es beispielsweise vermieden hätte, sich bei der Evakuierung von Kabul militärisch auf die USA verlassen zu müssen. Es werden auch größere Investitionen erwogen, um besser gegen Hybrid- oder Cyberangriffe gewappnet zu sein sowie die Zusammenarbeit mit der Nato und anderen internationalen Organisationen zu stärken.

Der sogenannte strategische Kompass, der gestern von den Ministern gebilligt wurde, ist ein wichtiger Schritt für die EU zu mehr Autonomie bei Sicherheit und Verteidigung auf der internationalen Bühne. In einem geopolitischen Umfeld wachsender Instabilität, hybrider Bedrohungen und Krieg in unmittelbarer Nähe muss die EU aktiver und ehrgeiziger vorgehen, um sich militärisch zu schützen.»

«de Volkskrant»: Westen muss Energieverbrauch senken

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag Forderungen nach einer deutlichen Reduzierung der Energieabhängigkeit von Russland:

«Die Internationale Energieagentur (IEA) rät westlichen Staaten, rasch kraftstoffsparende Maßnahmen zu ergreifen, um der Energieknappheit entgegenzuwirken, die droht, wenn die Ölzufuhr aus Russland bald versiegen sollte. (...) Kurzfristig ist es nicht möglich, genügend Öl und Gas von anderswo heranzuschaffen. Die einzige Stellschraube, an der Europa drehen kann, ist die Nachfrage. Man sollte erwarten, dass Regierungen alles in ihren Kräften stehende tun, um den Öl- und Gasverbrauch zu senken, doch davon ist vorerst nur wenig zu spüren.

Die einzige echte Maßnahme, die die niederländische Regierung getroffen hat, bestand in der Senkung von Steuern und Abgaben, mit denen bislang der Energieverbrauch beeinflusst wurde. Es wäre gut gewesen, das mit einem Appell des Ministerpräsidenten zu verbinden, weniger Auto zu fahren, kürzer zu duschen und zu prüfen, ob wirtschaftliche Aktivitäten mit hohem Energieverbrauch kurzfristig ausgesetzt werden können.»

«NZZ»: Westeuropa steht vor enormen Herausforderungen

ZÜRICH: Zur Flucht von Hunderttausenden vor dem Krieg in der Ukraine meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Es ist höchste Zeit, dass Regierungen und Politiker in Westeuropa sich der enormen Ausmaße dieser Herausforderung bewusst werden und sich und ihre Wähler darauf vorbereiten. Drei Aspekte sind zentral. Erstens muss klar sein: Es braucht noch viel größere Anstrengungen als 2015. Mehr Wohnraum, mehr Lehrer, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld. Die Anstrengungen zu unterschätzen, würde die Lage noch viel schwerer machen - für die Geflüchteten, aber auch für die Westeuropäer. Es ist das Ziel Putins, durch die Flüchtlingswellen Zwietracht in Europa zu säen und den Westen zu schwächen. Dem darf Europa nicht fahrlässig nachgeben.

Zweitens darf sich jetzt niemand in Westeuropa vor der Verantwortung drücken: Der Krieg in der Ukraine tobt nicht irgendwo weit entfernt, er findet mitten in Europa statt. Es ist die erste Pflicht aller Europäer, Solidarität zu zeigen und eine sichere und würdige Bleibe für die Kriegsflüchtlinge zu bieten. (...) Drittens muss der Westen Wege suchen, um Russland für das verursachte Leid zur Verantwortung zu ziehen.»

«Sydney Morning Herald»: Mariupol zahlt einen schrecklichen Preis

SYDNEY: Zur Lage in der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Die Bürger von Mariupol - und ihre standhaften Verteidiger - zahlen einen schrecklichen Preis. (...) Die russischen Streitkräfte haben in den letzten drei Wochen mehrere Versuche unternommen, die Stadt zu erobern, die alle zu hohen Verlusten bei minimalen Gewinnen für ihre Streitkräfte geführt haben. Jetzt ist es ihnen wenigstens gelungen, die Stadt einzukreisen (...).

Wie der Rest ihres Krieges in der Ukraine hat sich die Schlacht um Mariupol zu einem nicht enden wollenden Zermürbungskampf entwickelt, bei dem der Verlust vieler Menschenleben für sehr geringe Gewinne in Kauf genommen wird. Was sagt uns das? Erstens zeigt es, wie verzweifelt (Präsident Wladimir) Putin einen militärischen Triumph will, den er seinem Volk präsentieren kann. (...) Mariupol zeigt aber auch, wie furchtbar die russische Armee ist. (...) Schlechte Führung, schlechte Planung, schreckliche Logistik und nicht vorhandene Koordination mit ihrer Luftwaffe haben gezeigt, dass die russische Armee nicht die professionelle Streitmacht des 21. Jahrhunderts ist, an die viele glaubten. Aber Mariupol demonstriert einen neuen Tiefpunkt korrupter Führung und unnötiger Brutalisierung der ukrainischen Zivilbevölkerung.»