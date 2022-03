Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Telegraaf»: Nato-Grenzen müssen stärker geschützt werden

AMSTERDAM: Zur Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der Nato meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Wladimir Putin schreckt nicht davor zurück, den Krieg dicht an das Nato-Gebiet heranzubringen. Der Luftangriff auf eine Militärbasis nahe der polnischen Grenze war ein deutliches Signal an die Allianz. (...) Mit der Ausweitung der Angriffsziele bis an die Nato-Grenzen verhöhnt Putin das Bündnis, das an der Seitenlinie steht. Die Russen haben innerhalb der Ukraine freies Spiel; es wird keine Flugverbotszone geben und die Nato liefert keine Kampfflugzeuge. Niemand will, dass dieser Krieg sich zu einem umfassenden Konflikt ausweitet. Doch die Nato muss letztendlich sehr wohl kampfbereit sein, sollte Putin die «rote Linie» überschreiten und seine Aggression gegen das Nato-Territorium richten. Diese Botschaft wird aber nur ankommen, wenn die Nato ihre Grenzen noch besser und kraftvoller schützt.»

«The Independent»: Amerika ist für China wichtiger als Russland

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Dienstag die Haltung Chinas in der Ukraine-Krise:

«Ein erheblicher Zustrom chinesischer Militärausrüstung zur Unterstützung des russischen Angriffskrieges würde von der Nato zu Recht als feindlicher Akt betrachtet werden, der die Kämpfe in der Ukraine in einen Stellvertreterkrieg zwischen Amerika und China zu verwandeln droht. Das würde der ohnehin schon angespannten Situation eine ganz neue Dimension globaler geopolitischer Gefahren hinzufügen. Dasselbe gilt für etwaige chinesische Versuche, Russland dabei zu helfen, die Sanktionen zu umgehen oder abzumildern. Das würde China teuer zu stehen kommen, sowohl in finanzieller als auch in diplomatischer Hinsicht.

Mit anderen Worten: China hat nicht viel davon, Putin vor seinem Fehlschlag in der Ukraine zu bewahren. Außerdem bleiben Russland und China traditionelle, historische Rivalen. In wirtschaftlicher und handelspolitischer Hinsicht ist Amerika für China ein weitaus wertvollerer Partner als Russland - ein Land mit Atomwaffen, aber mit dem Bruttoinlandsprodukt Italiens, das einen Wirtschaftskrieg mit dem Westen führt.»

«NZZ»: Krieg zwischen Nato und Russland muss vermieden werden

ZÜRICH: Zum Vorgehen der Nato in der Ukraine-Krise meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die Allianz hat derzeit alle Hände voll zu tun, ihre Mitglieder aufzurüsten und gegen Russland eine glaubwürdige Abschreckungskulisse aufzubauen. Mit Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen, aber eben nicht mit eigenen Truppen, mischt sich der Westen in den Ukraine-Krieg ein.

Ist es moralisch geboten, mehr zu tun? Dann sollten sich die USA und die Nato auch über die Folgen im Klaren sein. Eine weitere rote Linie, deren Überschreitung nicht geahndet wird, wird Putin zu Recht als Schwäche deuten. Und womit will der Westen noch drohen, wenn er eine solche Linie benennt? Mit einer Beteiligung am Kampfgeschehen, womit der Westen direkt im Krieg mit Russland stünde? Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Das Gebot der Stunde lautet vielmehr, die Ukraine mit aller militärischen Hilfe zu unterstützen und dem Aggressor im Kreml mit allen wirtschaftlichen und politischen Mitteln die Luft abzuschneiden.»