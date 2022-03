Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Wall Street Journal»: Krieg verändert Ruf von Merkel und Obama

NEW YORK: Zur Politik von Ex-US-Präsident Barack Obama und der ehemaligen deutschen Regierungschefin Angela Merkel gegenüber Russland und der Ukraine schreibt das «Wall Street Journal» angesichts des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland:

«Kriege können Reputationen verändern, selbst im Nachhinein. Zwei führende Politiker, deren Vermächtnis im Lichte des Krieges in der Ukraine viel schlechter aussieht, sind Angela Merkel und Barack Obama. Die ehemalige deutsche Kanzlerin machte ihr Land zur Geisel der russischen Energie, schätzte Wladimir Putin völlig falsch ein und trug viel zu wenig zur Verteidigung der Nato bei. Ihr Nachfolger hat ihr Erbe innerhalb einer Woche verworfen.

Obama sollte als der Präsident in Erinnerung bleiben, der sich weigerte, tödliche Verteidigungswaffen an die Ukraine zu verkaufen - selbst nachdem Putin 2014 die Krim erobert hatte. Er wollte nicht einmal Javelin-Panzerabwehrwaffen verkaufen, die jetzt dem ukrainischen Militär helfen, die russische Invasionsarmee aufzuhalten. (...) Obama sagte (in einem Interview 2016), dass die Ukraine «für eine militärische Vorherrschaft Russlands anfällig sein wird, egal was wir tun».(...) Obama hat auch während seiner gesamten Präsidentschaft nicht verstanden, dass die «Natur der Macht in auswärtigen Angelegenheiten» immer noch militärische Macht einschließt. Herr Putin sieht das eindeutig so.»