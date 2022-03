Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Standaard»: Jeder Kriegsflüchtling sehnt sich nach Freundlichkeit

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag den freundlichen Empfang für ukrainische Flüchtlinge in europäischen Ländern:

«Dass Ukrainer anders als Syrer, Iraker oder Afghanen empfangen werden, ist nachvollziehbar. Ihr Land grenzt an die EU, wir betrachten sie als europäische Mitbürger. Ihr Leid ist leichter zu verstehen, sie wecken mehr Empathie als Menschen, die Tausende von Kilometern entfernt in komplexe Konflikte verwickelt sind. (...)

Dennoch ist der scharfe Kontrast auffallend. Auch die Syrer flohen vor einem blutigen Krieg, auch sie wurden von einem grausamen Diktator unterdrückt und suchten Zuflucht in einem stabilen und sicheren Land. Und auch die Afghanen sind geflohen, weil ihr Land von Gewalt zerrissen wurde und weil die Menschenrechte massiv verletzt wurden. Es ist verständlich, dass die Menschen mehr Empathie für diejenigen empfinden, die ihnen ähnlicher sind. Aber es ist auch ungerecht. Jeder, der vor einem Krieg flieht, sehnt sich nach einem warmen und freundlichen Empfang.»

«de Volkskrant»: Europa muss diesmal standhaft bleiben

AMSTERDAM: Zu den EU-Sanktionen gegen Russland schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Dass jetzt Tabus gebrochen werden, liegt daran, dass Putin getan hat, wovon die EU-Staats- und Regierungschefs dachten (oder hofften), dass er es niemals tun würde: einen umfassenden Krieg in Europa zu entfesseln. Ihre erste erschrockene Reaktion bestand in der Erkenntnis, dass damit die Stabilität ganz Europas in Gefahr gerät. (...) Den großen Worten über die EU als geopolitischem Akteur und Verweisen auf eine «strategische Autonomie» mussten nun Taten folgen. Die Frage ist, wie lange dieses Gefühl von Dringlichkeit anhalten wird. Die Erfahrung lehrt, dass Mitgliedstaaten zurückrudern, sobald die schlimmste Phase einer Krise vorüber ist.»

«The Telegraph»: Sanktionen führen zu wirtschaftlicher Katastrophe

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Dienstag die westlichen Sanktionen gegen Russland:

«Da Putin seine Invasion seit Monaten plante, ging man davon aus, dass er die russische Wirtschaft sanktionssicher gemacht hatte, indem er die Abhängigkeit vom Dollar verringerte und Goldvorräte anlegte. Ein großer Teil der Reserven befindet sich jedoch im Ausland, und die Reaktion des Westens war umfangreicher und besser koordiniert, als es Moskau wahrscheinlich vorausgesehen hat.

Bestimmte energiebezogene Transaktionen werden jedoch fortgesetzt. Russland erzielt immer noch Einnahmen aus dem Verkauf von Gas an Europa, die reduziert werden müssen, wenn der Schmerz verstärkt werden soll. Doch Länder wie Deutschland und Italien sind angesichts ihrer Abhängigkeit von russischer Energie nur ungern bereit, eine Beschränkung der Liefermengen hinzunehmen. Nichtsdestotrotz entwickelt sich dies schnell zu einer wirtschaftlichen Katastrophe für Russland, die einige der bekanntesten Geschäftsleute des Landes dazu veranlasst hat, Putins Vorgehen in Frage zu stellen.»

«Washington Post»: Putin hat Akt völliger Torheit begangen

WASHINGTON: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die strategischen Abschreckungswaffen, zu denen auch die nuklearen gehören, in erhöhte Kampfbereitschaft versetzen lassen. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Die nuklearen Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in den vergangenen Tagen (...) sind Taktiken, die darauf abzielen, Angst zu machen und einzuschüchtern. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Putins Drohgebärden mit Besonnenheit und Wachsamkeit begegnen. Aber jenseits der Rhetorik liegt eine zunehmend besorgniserregende Realität: Russlands Angriff auf die Ukraine hat die nukleare Rüstungskontrolle erneut zurückgeworfen und die Welt unsicherer gemacht. (...)

Sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten halten strategische Atomwaffen in Abschussbereitschaft, ein Relikt des Kalten Krieges. Aber die Risiken von Missgeschicken oder Fehleinschätzungen sind kein Relikt und nicht verschwunden. Putin hat einen Akt völliger Torheit begangen, indem er rücksichtslose Nuklearwaffendrohungen in die von ihm geschaffene explosive Mischung in der Ukraine einbrachte.»

«NZZ»: Russland sollte einen Ausweg aus dem Krieg finden

ZÜRICH: Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Mit jedem Kriegstag scheint der Widerstandswille des ukrainischen Volkes weiter zuzunehmen. Das lässt einen langen Kriegsverlauf erwarten mit ständig wachsenden Opfern an Menschen und Material. Zwar verfügt Moskau über furchtbare Waffensysteme, mit denen ganze Städte zerstört und unendliches Leid angerichtet werden können. Doch deren Einsatz würde den Widerwillen im Westen, in der Ukraine und in Russland nur noch steigern und das Regime im Kreml weiter isolieren.

Am Sonntag spielte Putin zudem mit dem Schrecken eines möglichen Atomschlags. Doch auch ein solcher könnte keine Abkürzung zum Kriegsziel bedeuten, sondern die totale Zerstörung der Welt. Das ist selbst für einen kriegswütigen Putin keine rationale Option.

So bleibt Russland allem Anschein nach auf dem Pfad zu einem langen, qualvollen, selbstschädigenden Krieg. Außer dessen Führung kommt doch noch zur Räson und findet selbst einen Ausstieg. Hoffentlich bald.»

«El País»: Putin zunehmend isoliert

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Lage des russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Der Widerstand der Ukraine und insbesondere ihrer großen Städte gegen die russische Invasion ist ein erster Rückschlag für Putin, der auf einen Blitzkrieg setzte, bei dem die ukrainische Armee schnell überwunden und die Regierung von Wolodymyr Selenskij gestürzt würde. Genau das Gegenteil ist eingetreten, aber es ist zumindest positiv, dass die beiden Regierungen, die sich in diesem ungleichen Krieg gegenüberstehen, erste Gespräche führten und diese in den kommenden Tagen fortsetzen wollen. Moskau wollte einen einseitigen Waffenstillstand der Ukraine, der einer Kapitulation gleichgekommen wäre. Dass die Ukraine dies ablehnte zeigt, dass die Dinge für Putin schlecht laufen.

Die Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung ist Ausdruck der zunehmenden internationalen Isolation Putins. Er wird von seinesgleichen künftig als Ausgestoßener behandelt, wie es etwa der Atomdiktator Kim Jong Un oder der Attentäter-Prinz Mohammed bin Salman sind. Selbst das sonst gegenüber Russland so nachgiebige China äußert Unmut angesichts von Putins völliger Missachtung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine.»

«Tages-Anzeiger»: Deutschland übernimmt mehr Verantwortung

ZÜRICH: Zur Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine-Krise schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Am Wochenende stellte er die gesamte deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auf den Kopf: Scholz versprach der Ukraine deutsche Raketen zur Abwehr - und der Bundeswehr eine historische Wiederaufrüstung. Es gehe jetzt um die Verteidigung von Frieden und Demokratie in Europa. Statt nur mit Worten und Geld schickt sich Deutschland an, auch mit Taten und Militär mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen.

Freilich beginnen die Probleme für Scholz nun erst richtig. Die harten Sanktionen gegen Russland dürften Deutschland besonders schaden, etwa, was die Versorgung mit russischem Gas angeht. Die Bundeswehr wird zusätzliche Truppen nach Osteuropa und ins Baltikum entsenden, die Bundesländer sich auf Zehntausende, vielleicht Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge einstellen müssen. Die Energiewende wird eher noch schwieriger, die Corona-Impfpflicht droht im Bundestag zu scheitern. Und Scholz steht erst an Tag 83 seiner Kanzlerschaft.»

«Die Presse»: Angst ist dieses Mal ein guter Ratgeber

WIEN: Die Reaktion des Westens auf den Angriff Russlands auf die Ukraine kommentiert die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Dieses eine Mal war Angst der gute, einzig richtige Ratgeber. Sie hat die Union aus ihrem Dämmerschlaf gerissen. Sie hat uns spüren lassen, was auf dem Spiel steht - nämlich die Existenz der EU in ihrer jetzigen Form.(...) Der Plan war es wohl, die Ukraine binnen 72 Stunden plattzuwalzen und dann den jovialen Märchenonkel Sergej Lawrow nach Brüssel und Berlin zu schicken, um die überrumpelten Europäer mit Schalmeienklängen von beiderseitigen Abhängigkeiten und berechtigten Sicherheitsinteressen wieder einzulullen. Um sich dann, wenn der Pulverdampf verweht und das in der Ukraine vergossene Blut eingetrocknet ist, das nächste Stück Europas zu krallen. (...) Russland mag zwar mächtig wirken, doch hinter der Potemkinschen Fassade aus Panzern und Kanonen verbirgt sich ein armes, stagnierendes Land mit einer eingeschüchterten und apathischen Bevölkerung.»