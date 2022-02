Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«La Repubblica»: Putin muss früher oder später aussteigen

ROM: Zur Ukraine-Krise schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Putin glaubt, die besten Karten auf der Hand zu haben: Wegen Joe Bidens politischer Schwäche und weil ihn Europa in seiner Zerstreutheit wenig beunruhigt. In Wirklichkeit ist der Zar des Kremls ein Wagnis eingegangen, aus dem er früher oder später aussteigen muss. Angesichts der Zusammengehörigkeit des westlichen Systems, von dem Moskau glaubte, es sei in einer unheilbaren Krise, und der Hilfen für die Ukraine, wären die Kosten einer großangelegten Militärinvasion in der Tat sehr hoch. Zu hoch für Russland, das seine finanziellen Reserven gestärkt hat, aber nicht die Festigkeit seines Wirtschaftssystems, das ohnehin auf den Export von Gas in den europäischen Markt angewiesen ist.

Der militärische Druck des Kremls hat tatsächlich auch die Nato wiederbelebt, und damit den «Hirntod» des Bündnisses widerrufen, von dem Macron vor Jahren inmitten vieler Kontroversen gesprochen hatte. Innerhalb eines stimmigen westlichen Systems ist eine Arbeitsteilung möglich. Frankreich und Deutschland sollten sich als Teil des Normandie-Formats zum Minsker Abkommen (...) auf die Bedingungen für die Autonomie des Donbass konzentrieren.»

«Aftenposten»: Schwacher Start für Olaf Scholz

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert die bisherige Regierungszeit von Bundeskanzler Olaf Scholz:

«Viele haben den Machtwechsel in Deutschland willkommen geheißen. Die SPD, die Grünen und die Freidemokraten imponierten mit entschlossenen Verhandlungen und einem ziemlich offensiven Programm. Seitdem läuft es mühsam. Olaf Scholz hat die Pandemie nicht unter Kontrolle bekommen. Deutschland wirkt bei den Bemühungen, einen russischen Angriff auf die Ukraine zu verhindern, abwesend. Insgesamt ist es zu früh, um sowohl Scholz als auch seine Regierung zu verurteilen. Sie sind noch keine 100 Tage im Amt. Sie haben viel Zeit, um die Dinge in Bewegung zu bringen. Dennoch gibt es einen gewissen Grund zur Unruhe im Kanzleramt, und auch außerhalb wird die Situation eine gewisse Besorgnis erregen: Deutschland braucht eine starke Regierung. Die EU und die Nato brauchen ein starkes Deutschland. Olaf Scholz sollte seine Arbeitsweise und den Kurs der Regierung anpassen, bevor es zu spät ist.»

«Le Figaro»: Frankreich versucht in Ukraine-Krise zu vermitteln

PARIS: Zu Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der am Montag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Ukraine-Krise gesprochen hat, schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«Bei einem Gespräch unter vier Augen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, zu dem sich der französische Präsident Emmanuel Macron (...) gewagt hat, hat Macron versucht, den Teufel zu spielen: Was wiegt der gallische Hahn im Vergleich zum russischen Bär? Der französische Präsident hat weder viele Optionen noch große Erfolgschancen in diesem Machtkampf, der ihn übersteigt.(...) Bleibt zu hoffen, dass Macron das folgende russische Sprichwort kennt: «Wenn du einen Bären zum Tanzen aufforderst, bist es nicht du, der entscheidet, wann der Tanz beendet ist, sondern der Bär.»»

«Kommersant»: Neuenfels öffnete elitäre Opernwelt

MOSKAU: Zum Tod des deutschen Opernregisseurs Hans Neuenfels schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag in Moskau:

«Im Alter von 80 Jahren ist Hans Neuenfels gestorben - einer der Grundpfeiler der europäischen Opernregie des 20. Jahrhunderts und einer der Gründungsväter des Regietheaters. Er hat mit jeder seiner Inszenierungen das Recht des Regisseurs untermauert, sich selbst neben dem Komponisten und dem Librettisten zu einem vollwertigen Mitautoren zu machen. Er war ein großer Beleidiger. Er war einer derjenigen, deren Name, wenn schon nicht für Erfolg stand, dann doch für den Skandal, für die gesellschaftliche Resonanz und für ein erhöhtes Interesse an den Ereignissen der Opernwelt. Er stand für eine Öffnung eines elitären Ghettos.»

«Nesawissimaja»: Macron spricht bei Putin im Namen Europas

MOSKAU: Zum Krisentreffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Serie an Verhandlungen mit seinen Kollegen begonnen, die auf die eine oder andere Weise in Russlands Initiative für eine neue Architektur der internationalen Sicherheit einbezogen wurden. (...) Dabei betonte der französische Präsident, dass er nach Moskau in einer neuen Eigenschaft als Anführer jenes Staates gereist ist, der seit Januar die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Er kann deshalb im Namen eines Vereinten Europas sprechen. (...)

Hinzu kommt, dass sich Frankreich in der heißen Phase des Wahlkampfes befindet. Die Präsidentenwahl ist für April angesetzt. Eine offizielle Erklärung dazu, ob der amtierende Präsident in den Wahlkampf eintritt, wird nunmehr täglich erwartet. (...) Wenn Macron in irgendeiner Weise nun den Lorbeer eines Friedensschützers ernten könnte, wäre das gar kein schlechter Start für den Kampf um seine Wiederwahl als Präsident.»

«The Telegraph»: Macron will Anführer Europas sein

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Dienstag die Vermittlungsbemühungen des französischen Präsidenten in der Ukraine-Krise:

«Emmanuel Macron ist bestrebt, sich nach dem Abgang von Angela Merkel und vor den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr als unbestrittener Anführer Europas zu etablieren. Wer zynisch ist, wird versucht sein, seinen Besuch in Moskau in diesem etwas eigennützigen Kontext zu sehen, auch wenn sein erklärtes Ziel darin besteht, die aktuellen Spannungen in der Ukraine zu entschärfen. (...)

Russland hat Großbritannien und den USA vorgeworfen, sie würden die Möglichkeit einer Invasion der Ukraine hochspielen, die Putin trotz der Präsenz von 100.000 Soldaten an der Grenze bestreitet. Außenministerin Liz Truss sagte, dieser Aufmarsch zeige, dass «Russlands ... Behauptungen, keine Invasionspläne zu haben, falsch sind». Wenn Macron hinter den Kulissen einen neuen diplomatischen Vorstoß inszeniert, wird Großbritannien mit seinem Beharren darauf, dass es keine Zugeständnisse an den Kreml geben darf, die die Souveränität der Ukraine in irgendeiner Weise untergraben, als Vertreter einer ausgesprochenen harten Haltung dastehen.»

«El País»: Unregierbares Peru

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die politische Instabilität in Peru:

«Perus Unregierbarkeit erreicht selbst für ein Land, in dem Präsidenten und Minister bei der erstbesten Gelegenheit entlassen werden, ungeahnte Ausmaße. Der Ernst der Lage zeigt sich in der Absurdität der vergangenen Woche und den Veränderungen, die der linke Präsident Pedro Castillo vornehmen musste. Er hat in sieben Monaten 21 Minister entlassen, mehr als jeder andere Präsident der vergangenen 40 Jahre. Die Ereignisse verstärken den Eindruck einer ernsten institutionellen Krise. Vergangene Woche entließ Castillo Premierministerin Mirtha Vásquez wegen mangelnder Bekämpfung der Korruption. Nachrücker ist der ultrakonservative Héctor Valer, dem häusliche Gewalt vorgeworfen wird. Andere fordern die Entlassung der Frauen-Ministerin Katy Ugarte, eine ultrakonservative Lehrerin, die die LGBTI-Bewegung ablehnt, aber Mitglied von Peru Libre, der extrem linken Formation unter Vorsitz von Vladimir Cerrón ist, einem Ultrakonservativen, der mit marxistisch-leninistischen Ideen prahlt. In einem derartigen Umfeld und bei so häufigen Regierungswechseln wird das Land die Folgen der Pandemie kaum überwinden können, die das Land wie wenige andere in Lateinamerika erschüttert hat.»

«NZZ»: Paris misst im Sahel mit zweierlei Maß

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Spannungen zwischen der Militärjunta in Mali und der einstigen Kolonialmacht Frankreich:

«Wer den Blick über Mali hinaus in die Nachbarschaft richtet, kommt unweigerlich zum Schluss, dass Paris im Sahel mit zweierlei Maß misst. Am deutlichsten wird das am Beispiel Tschads, eines langjährigen Verbündeten von Frankreich. In dem Nachbarstaat hat vergangenes Jahr ebenfalls ein Militärputsch stattgefunden. (...) Kritik aus Paris oder gar Sanktionen wie in Mali musste die Junta in N'Djamena nicht befürchten - im Gegenteil: Erst letzte Woche gewährte Frankreich Tschad die Aussetzung der Schuldzahlungen, um das Regime in N'Djamena vor einer Finanzkrise zu bewahren.

Die Missachtung zentraler rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien, die in Bamako als inakzeptabel taxiert wird, scheint für Paris andernorts kein Problem zu sein. Das Signal, das Paris damit sendet, ist verheerend: Wenn Verbündete putschen, kriegen sie Unterstützung. Dienen die Putschisten nicht den französischen Interessen, folgen Kritik und Sanktionen. Diese Doppelmoral wird in Westafrika wahrgenommen. Sie führt dazu, dass Kritik aus Paris nicht nur unter den malischen Machthabern, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung als wohlfeil, ja heuchlerisch empfunden wird.»