Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«de Volkskrant»: Aus für Nord Stream 2 könnte Gasversorgung gefährden

AMSTERDAM: Zur Debatte um die Gaspipeline Nord Stream 2 schreibt die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«In den vergangenen Jahren ist die deutsche Regierung nicht vor amerikanischen Sanktionsdrohungen gegen den Bau von Nord Stream 2 oder vor Beschwerden osteuropäischer Länder zurückgewichen, darunter die Ukraine, die durch die Pipeline von russischem Gas abgeklemmt werden könnten. (...)

Doch angesichts der Umzingelung der Ukraine durch die russische Armee und des Drängens westlicher Länder auf Sanktionen klingen die Deutschen uneinig. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock sagt, Nord Stream 2 werde im Falle einer russischen Militärinvasion wahrscheinlich nicht in Betrieb gehen, doch Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt zurückhaltend, wenn es darum geht, die Pipeline für Sanktionen zu verwenden. Nord Stream 2 geschlossen zu halten, kann die Gasversorgung Westeuropas in Gefahr bringen: Russland hat deutlich gemacht, dass es zusätzliche Gaslieferungen allein durch die neue Pipeline in der Ostsee pumpen will. Über Einkommenseinbußen macht sich die russische Regierung keine Sorgen: Seit der ersten westlichen Sanktionswelle im Jahr 2014 hat Russland Valuta- und Goldreserven von bis zu 620 Milliarden Dollar aufgebaut.»

«Nepszava»: Ungarn im Ukraine-Konflikt ohne Standpunkt

BUDAPEST: Über die zwiespältige Haltung der ungarischen Regierung im Ukraine-Konflikt schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Die geopolitische Lage ist mehr als ungewiss, sie steuert auf eine Explosion zu. Die westlichen Demokratien haben sich selbst in die Machtlosigkeit manövriert. Offenbar sind sie unfähig, die im 20. Jahrhundert gängigen Methoden hinter sich zu lassen, um sich gegen autoritäre Bedrohungen zu schützen. (...) Inzwischen vertreibt sich der ungarische Außenminister (Peter Szijjarto) mit Drohungen gegen die EU, der (ungarische) Regierungschef (Viktor Orban) beim (öffentlichkeitswirksam präsentierten) Schweineschlachten die Zeit. Dabei wird es immer dringlicher, dass sie entscheiden, wo Ungarn steht.»

«De Tijd»: Ukraine-Krise verunsichert Finanzmärkte

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» warnt am Dienstag vor schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen einer Eskalation der Ukraine-Krise:

«Während die Gefahr eines Krieges in der Ukraine zunimmt, gehen die Finanzmärkte in den Verkaufsmodus. Die Friedensdividende, die der Weltwirtschaft in den vergangen 30 Jahren zugute kam, steht auf dem Spiel. (...)

Die diplomatischen Gespräche, die die Lunte aus dem Pulverfass holen sollen, gehen zwar weiter. Doch die Möglichkeit, dass es zu einem Krieges kommt, ist real. Das hat zu großen Sorgen an den Finanzmärkten geführt. Ein Krieg bringt enorme wirtschaftliche Unsicherheiten mit sich. Das erklärt, warum die Finanzmärkte, die bereits Probleme haben wegen der hohen Inflation und der erwarteten Zinserhöhungen durch die Zentralbanken, am Montag auf Talfahrt gingen. (...)

Die geopolitischen Risiken sind ganz und gar zurückgekehrt. Die Stabilität, die dank einer alles in allem friedlichen Koexistenz der Großmächte lange Zeit kennzeichnend war für die Weltordnung, steht unter Druck.»

«The Times»: Deutschland setzt lieber auf Handel und Dialog

LONDON: Zur Haltung Deutschlands im Ukraine-Konflikt meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Deutschland hat in den vielen Nachkriegsjahrzehnten der Ostpolitik einen schmalen Grat zwischen Beschwichtigung Moskaus und Standhaftigkeit gegenüber den Übergriffen und offenen Drohungen des Kremls beschritten. Die frischgebackene Berliner Koalition sollte in der aktuellen Krise darauf achten, dass sie am Ende nicht als schwächstes Glied im westlichen Bündnis dasteht. (...)

Gleichwohl ist Berlin zurückhaltend. Zum einen aufgrund seiner Geschichte, die selbst jungen Deutschen bei der Vorstellung, Waffen zu liefern, die zum Töten von Russen verwendet werden könnten, ein mulmiges Gefühl beschert. Und zum anderen aufgrund der Überzeugung, die der deutschen Nachkriegspolitik gegenüber Osteuropa zugrunde liegt: Selbst unliebsame Regime lassen sich am besser durch Handel und Dialog als durch Machtdemonstrationen verändern.»

«La Vanguardia»: Putins Achillesferse

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die wirtschaftlich schwache Position Russlands im Konflikt mit dem Westen:

«Russland hat Gewicht in der Welt. Das sowjetische Erbe hat ihm Militär-, Nuklear- und Cybermacht sowie das Weltraumprogramm eingebracht. Auch die territoriale Ausdehnung als größtes Land der Welt und die Gasreserven sind sehr wertvoll. Russland kann auch eine effektive Bündnispolitik betreiben: Moskaus Annäherung an China ist keine gute Nachricht. Aber wirtschaftlich gesehen ist Russland ein kleines Land mit einer Bevölkerung, die nur 31 Prozent der europäischen Bevölkerung (EU 27) entspricht, und mit einem BIP, das nur 15 Prozent größer als das Spaniens ist. Wirtschaftlich ist es alles andere als eine Großmacht. Russland kann sich einen ernsthaften Konflikt mit dem Westen auf der Grundlage einer militärischen Bedrohung nicht leisten: Es kann nicht gewinnen. Der Westen hingegen kann es sich glücklicherweise leisten, den Konflikt ausschließlich in Form wirtschaftlicher Vergeltung und defensiver militärischer Hilfe für das angegriffene Land zu gestalten.»