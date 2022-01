Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Standaard»: Deutschlands Regierung uneins über Nord Stream 2

BRÜSSEL: Zum Streit um Nord Stream 2 meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Die Gaspipeline Nord Stream 2 bleibt ein geopolitischer Zankapfel. Selbst innerhalb der deutschen Regierung ist man sich nicht einig, ob sie nun in Betrieb genommen werden soll oder nicht. Komplizierter wird die Sache noch dadurch, dass die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 den USA gegen den Strich geht. Präsident Joe Biden will Putin keinen Millimeter Spielraum lassen und betrachtet die Pipeline als ein potenzielles Brecheisen, das er gegen den russischen Machthaber einsetzen könnte. Das verzwickte Spiel über mindestens drei Banden wird mit dem Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Moskau fortgesetzt. Zuvor drohte sie mit einem «hohen Preis», den Moskau für eine Aggression gegen die Ukraine bezahlen müsste. Ob Putin sich davon beeindrucken lässt, bleibt abzuwarten.»

«Verdens Gang»: Europas Sicherheit in Gefahr

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Dienstag den Konflikt mit Russland:

«Das Bauwerk internationaler Abkommen und Organisationen, die Frieden und Sicherheit in unserem Teil der Welt sichern sollen, wird oft als europäische Sicherheitsarchitektur bezeichnet. Die Bauarbeiten starteten während des Kalten Krieges und wurden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs fortgesetzt.

Präsident Wladimir Putin aber mag die heutige Architektur nicht. Er ist der Ansicht, dass Russlands Sicherheitsbedürfnisse nicht erfüllt werden. Er hat 100.000 Soldaten nahe der Grenze (zur Ukraine) aufgestellt und ultimative Forderungen an die USA und die Nato gestellt. Im Westen wird das wie eine offene russische Drohung einer militärischen Reaktion betrachtet, sollten die Forderungen nicht erfüllt werden. Putins Truppenaufbau und Drohungen richten sich nicht nur gegen die Ukraine. Putin stellt die Grundlagen für europäische Sicherheit in Frage.»

«NZZ»: Deutschlands Russlandpolitik hängt vom Kanzler ab

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Haltung der SPD im Konflikt zwischen Russland und dem Westen:

«Abgesehen von der rechten AfD und der Linkspartei ist die SPD von allen Bundestagsparteien die moskaufreundlichste. Immer wieder melden sich deutsche Sozialdemokraten zu Wort, die den Westen vor einer weiteren Eskalation warnen und gleichzeitig Russlands Verantwortung herunterspielen. (...)

Auch die SPD ist in der Russlandpolitik keinesfalls ein einheitlicher Block: Mit Michael Roth, der dem Auswärtigen Ausschuss im Bundestag vorsteht, stellte jüngst ein Sozialdemokrat Nord Stream 2 infrage: Das Projekt könne auch als Druckmittel gegen Putin eingesetzt werden, sagte er.

Dass der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz die Pipeline als «rein privatwirtschaftliches Projekt» bezeichnet, verheißt nichts Gutes, doch anders als sein Parteikollege Gerhard Schröder hat er immerhin nie versucht, Putins expansive Politik zu rechtfertigen. Von Scholz könnte es abhängen, ob sich innerhalb der SPD diejenigen durchsetzen, die die Schuld beim Westen suchen, oder diejenigen, die zu Recht daran erinnern, dass vor allem Moskau für die derzeitige verfahrene Lage verantwortlich ist.»

«Rossijskaja»: Deutschland soll ehrlicher Vermittler sein

MOSKAU: Zum Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Moskau bemerkt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Dienstag:

«Während Frau Baerbock früher deutlich gemacht hat, dass eine Wiederbelebung der «Ostpolitik» nicht zu erwarten ist, scheint sich diese Linie unter dem Druck von Bundeskanzler Scholz zu ändern, der sich um eine gemeinsame Sprache mit der Russischen Föderation bemühen will. Und Baerbock muss sich als Ministerin dem Kurs des Kanzlers fügen, auch wenn sie ihn innerlich ablehnt. In diesem Fall wird sie nicht ihre eigene Linie vertreten, sondern die Deutschlands, das ein weiteres Treffen des Normandie-Quartetts ausrichten möchte.

Hinzu kommt, dass es aufgrund der polaren Sichtweise des Konflikts im Donbass für beide Seiten sehr schwierig sein wird, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Für Moskau ist es wichtig, dass Deutschland eine ehrliche Rolle als Vermittler einnimmt, seine pro-ukrainische Haltung aufgibt und auf die Verletzung der Minsker Vereinbarungen durch Kiew hinweist.»

«La Vanguardia»: Sozialdemokratisches Bündnis Berlin-Madrid

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag den Stand der deutsch-spanischen Beziehungen nach dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Madrid:

«Zum Abschluss des Besuchs betonten beide Seiten, sich für ein soziales Europa einsetzen und sozialdemokratische Werte und Prinzipien verteidigen zu wollen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern waren in den vergangenen Jahrzehnten gut bis sehr gut. Deutschland und Spanien sind Länder mit einer starken europäisch geprägten Ausrichtung und dem Willen zu mehr Integration und Multilateralismus. Spanien erkennt die deutsche Führungsrolle im europäischen Rahmen an. Und für Deutschland ist Spanien ein Land, auf das Verlass ist.

Am Ende des gestrigen Treffens in Madrid wurde dieses gute Verhältnis unterstrichen. Aber es gibt auch Differenzen wie etwa in der Haushaltspolitik. Spanien würde wie Frankreich und Italien eine größere Flexibilität begrüßen, die es ermöglichen würde, die Defizit- und Schuldenprobleme mit mehr Zeit anzugehen. Aber angesichts der Unsicherheiten in anderen europäischen Ländern konzentrieren sich Deutschland und Spanien auf ihre gemeinsamen Interessen und propagieren eine neues sozialdemokratisches Bündnis.»

«Rzeczpospolita» zu Nord Stream 2: Ein Sieg für Wladimir Putin

WARSCHAU: Kanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die Ostseepipeline Nord Stream 2 als privatwirtschaftliches Projekt und hat den Genehmigungsprozess als rein unpolitisch bezeichnet. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Während Joe Biden eine einheitliche Front des Westens aufbaut, um den Kreml von einer Invasion der Ukraine abzubringen, hat Bundeskanzler Scholz suggeriert, dass der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in das Paket der Sanktionen gegen Russland mit eingeschlossen wird. Das ist ein Sieg für Wladimir Putin. Olaf Scholz erklärte, dass der Bau der Gaspipeline ein «privatwirtschaftliches» Projekt sei und deshalb nicht in die Politik einbezogen werden dürfe.

Niemand, der die Ereignisse an unserer östlichen Grenze verfolgt, kann irgendwelche Illusionen haben, dass diese Analyse mit der Realität nichts gemeinsam hat. Man kann die Schlussfolgerung nicht umgehen, dass Deutschland die laufenden Gewinne aus dem Import von günstigem Gas über die geopolitischen Interessen nicht nur der Ukraine, sondern auch Polens stellt.»