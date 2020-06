Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.06.20 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«Politiken»: Die neue russische Verfassung dient nur der Elite

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Abstimmung über eine Verfassungsänderung in Russland:

«Das Verfassungsmanöver von Putin findet zu einer Zeit statt, in der seine Popularität gesunken ist, während das Land von Corona beherrscht wird und ein massiver wirtschaftlicher Abschwung zu erwarten ist. Aber es kann noch schlimmer kommen, und so gab die Führung einen früheren Plan auf, im September erstmals über die neue Verfassung abzustimmen. Für autoritäre Herrscher steht ein Ziel über allen anderen: ihr eigenes Überleben zu sichern (und dann zu vermeiden, zur Rechenschaft gezogen zu werden).»

«The Times»: Ablehnung von Impfungen gefährdet Menschenleben

LONDON: Viele Amerikaner würden eine Impfung gegen das neue Coronavirus ablehnen, heißt es am Dienstag in der Londoner «Times»:

«Mehr als 270 US-Bürger haben Nobelpreise in den Naturwissenschaften gewonnen seit die Auszeichnung 1901 eingeführt wurde, weit mehr als Angehörige jeder anderen Nation. Die Qualität der wissenschaftlichen Forschung an amerikanischen Akademien ist herausragend. Doch bei einer Umfrage der Associated Press erklärten im vergangenen Monat nur weniger als die Hälfte der Teilnehmer, sie würden sich gegen Covid-19 impfen lassen, wenn es eine solche Impfung gäbe.

Das passt zu Umfrageergebnissen, die darauf hindeuten, dass rund 40 Prozent der Amerikaner glauben, die Erde sei weniger als 10.000 Jahre alt und die Menschen in ihrer heutigen Form seien innerhalb dieser Zeitspanne von Gott erschaffen worden. (...) Die Ablehnung einer Covid-19-Impfung ist nicht allein eine Gefahr für Amerika. Sie wird Menschenleben kosten, wo immer sie sich festsetzt. Politiker und Meinungsführer haben die Pflicht, Pseudowissenschaften zu bekämpfen und dürfen deren verblendete Advokaten nicht gewähren lassen.»

«Nepszava»: Verabschiedet sich Polen vom «Illiberalismus»?

BUDAPEST: Zum Ausgang der ersten Runde der Präsidentenwahl in Polen schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Von (dem Amtsinhaber Andrzej) Duda hat sich im Wahlkampf schnell herausgestellt, dass er tatsächlich nur eine Marionette (in den Händen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS) ist und keinen einzigen selbstständigen Gedanken hegt. Alles, was er zu sagen hatte, beschränkte sich auf sein Wettern gegen Schwule. Die stärkste Oppositionskraft, die Bürgerplattform, zog hingegen eine hervorragende Karte, indem sie den populären Warschauer Oberbürgermeister Rafael Trzaskowski ins Rennen schickte. Er erwies sich umgehend als charismatische Persönlichkeit und stellte sich mutig dem Kampf mit der Regierungspartei. Beide sind nun in der Stichwahl. Duda (...) schnitt besser ab, aber seine Wiederwahl ist nicht gesichert, weil er nicht über so viele Reserven verfügt wie sein Konkurrent. In der zweiten Runde könnte Polen den Abschied vom (autoritären) «Illiberalismus» des (mächtigen PiS-Vorsitzenden Jaroslaw) Kaczynski einläuten.»

«De Telegraaf»: Grüne profitieren von Enttäuschung über Macron

AMSTERDAM: Zum Erfolg der Grünen bei den Kommunalwahlen in Frankreich heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Globale Erwärmung, saubere Energie, Nachhaltigkeit: Das beschäftigt einen großen Teil der Franzosen. Und es wurde zweifellos während des Lockdowns verstärkt, als es Aufmerksamkeit und Zeit zum Nachdenken über unseren Lebensstil und unser Konsumverhalten gab. Die Partei des Umweltaktivisten Yannick Jadot hat davon profitiert, aber es steckt noch mehr dahinter.

Viele ehemalige Macron-Fans stimmten am Sonntag für den lokalen grünen Kandidaten, weil sie enttäuscht sind. Es sind vor allem die linken Wähler, die immer noch darauf warten, dass der Präsident sein grünes und soziales Gesicht zeigt. Kommentatoren sprechen von einem «urbanen Weichpopulismus», mit dem der höher gebildete, idealistische Wähler zeigen will, dass er mit der etablierten Ordnung unzufrieden ist.»

«Tages-Anzeiger»: Facebook hat mit Hass viel Geld verdient

ZÜRICH: Zum Facebook-Werbeboykott zahlreicher großer Unternehmen heißt es am Dienstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Das werbefinanzierte Facebook und sein umstrittener Chef haben sich diese Krise und den Einbruch an den Finanzmärkten ganz allein selber zuzuschreiben. Erst gerierte sich Zuckerberg als gekränkte Unschuld, die nichts für den Schmutz könne, den sie in die digitale Welt befördert. Erst unter politischem Druck ging der Konzern dann gegen Hater vor, freilich mit laschestmöglicher Hand. Schließlich sind gerade die kontroversesten Beiträge der Nutzer für Zuckerberg die profitabelsten.

Vor dem Hintergrund der US-Wahlen im November und der Rassismusdebatte wollen jetzt immer mehr Firmen nicht länger die Bühne mitbezahlen, auf der täglich Grundwerte der Demokratie mit Füßen getreten werden - gut so. Ja, das Netz braucht Freiheit, aber es ist kein rechtsfreier Raum. Die Boykottbewegung spricht die einzige Sprache, die Facebook zu verstehen scheint: Der Konzern hat mit dem Hass viel Geld verdient, und jetzt kostet ihn dieser Hass viel Geld. Facebook muss lernen, the hard way, wie man in den USA sagt.»

«Tages-Anzeiger»: Vertrauen in Finanzplatz Deutschland erschüttert

ZÜRICH: Zum Wirecard-Skandal heißt es am Dienstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Es ist eine der größten Pleiten der deutschen Geschichte. Und es ist eine Pleite, die schon wieder das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland erschüttert. Umso wichtiger ist es zu klären, wer für das Desaster verantwortlich ist. So ein Scherbenhaufen kann nur entstehen, wenn die Kontrollen in mehreren Instanzen versagen: bei den Wirtschaftsprüfern und bei der Aufsichtsbehörde Bafin - vergleichbar mit der Schweizer Finma. Niemand hat es für nötig gehalten, die gesamte Wirecard AG kontrollieren zu lassen - und nicht nur einen kleinen Teil davon, die Wirecard Bank.

Anstatt Hinweisen auf kriminelle Machenschaften nachzugehen, haben die Aufseher lieber gegen Journalisten und Whisteblower ermitteln lassen. Die Finanzaufsicht hat hingenommen, dass bei der deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung nur ein Mitarbeiter für eine Sonderprüfung von Wirecard zuständig war. Es ist ein Versagen auf der ganzen Linie.»