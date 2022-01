Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Sme»: Angebliches Nato-Versprechen ist nur Märchen des Kremls

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zu den Sicherheitsgarantien, die Russland vom Westen verlangt:

«Die Geschichte, wie der Westen hinterhältig sein Versprechen brach, die Nato nicht nach Osten zu erweitern, enthält alles Nötige um zu zeigen, wie man Russland Unrecht zufügte. Moskau verbreitet sie daher über seine offiziellen Vertreter und Machtstrukturen, aber sie lässt sich nicht beweisen. Das liegt wohl mit größter Wahrscheinlichkeit daran, dass sie erlogen ist.

Wir wissen, dass schon in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre überall im Raum von Stettin bis zum Baltikum und von Terst bis zur Adria das Bemühen um eine Nato-Mitgliedschaft als Selbstverständlichkeit galt. Deshalb entstand damals auch die Partnerschaft für den Frieden, der sich auch die Slowakei als Zwischenschritt auf dem Weg in die Nato anschloss - und niemand im Kreml fuchtelte deswegen mit einem Papier herum, das ein Nichterweiterungs-Versprechen beinhalten sollte.

Ja, es geht um ein Papier. Denn auch wenn (der ehemalige sowjetische Präsident Michail) Gorbatschow und (der ehemalige US-Präsident George) Bush die besten Freunde gewesen wären, hätten sie gewusst, dass eine dermaßen ernste langfristige Verpflichtung eine Papierform haben muss, um auch später anerkannt zu werden. Die Papierform schließt zwar eine Verletzung der Vereinbarung nicht aus, aber sie hemmt zumindest den möglichen Verletzer wegen des Risikos, als nachweislicher Lügner dazustehen. Zum Beispiel in dem Fall, dass Moskau die Unabhängigkeit und territoriale Unverletzlichkeit der Ukraine garantierte, nicht wahr?»

«Verdens Gang»: Putins gewagtes Spiel mit hohem Einsatz

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Dienstag die angespannte Lage im Verhältnis mit Russland:

«Wladimir Putin versucht, den Eindruck zu erwecken, sehr gute Karten auf der Hand zu haben. Seine Strategie in der Ukraine ist ein gewagtes Spiel mit hohem Einsatz. Eine militärische Invasion wäre ein katastrophaler Fehlgriff. Dieser würde erstens zu einem großen Verlust von Menschenleben und enormen Zerstörungen in der Ukraine führen. Auch für Russland würde das dramatische Folgen haben, in Form von deutlich umfassenderen Wirtschaftssanktionen als die, die der Westen nach der Annexion der Krim eingeführt hat. Nato-Mitglieder im Osten würde es dazu bringen, eine Stärkung der gemeinsamen Verteidigung zu fordern. Es könnte dazu führen, dass weitere Länder ihre Sicherheit in der Allianz suchen. Putin würde das Gegenteil von dem erreichen, was er sich erwünscht.»

«Financial Times»: Schwäche der EU in der Ukraine-Krise bedauerlich

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Dienstag die Rolle der EU in der Ukraine-Krise:

«Der europäische Binnenmarkt ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strategisch von großer Bedeutung. In der aktuellen Krise ist es jedoch bemerkenswert, dass es der US-Regierung überlassen blieb, dem Kreml mit «verheerenden» wirtschaftlichen Konsequenzen zu drohen. Europa hat sich zu künftigen Sanktionen sehr viel zurückhaltender geäußert. Es ist immer schwierig, einen EU-Konsens zu finden. Im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine könnte es noch schwieriger werden, da viele EU-Länder - insbesondere Deutschland - von russischem Gas abhängig sind.

Die EU hat auch lange darum gerungen, ein gemeinsames Vorgehen bei dem wichtigen Thema der Energiesicherheit zu finden. Die derzeitige Schwäche der EU in der Ukraine-Krise ist in der Tat bedauerlich. Dies ist ein gefährlicher Moment für die Europäer und ihre Sicherheit. Eine stärkere und einheitlichere Stimme der EU würde dem Westen helfen, Russland abzuschrecken. Es wäre bedauerlich, wenn es einer schweren Sicherheitskrise bedürfte - etwa eines russischen Angriffs auf die Ukraine -, um die Einigkeit und die Entschlossenheit herzustellen, die die EU so dringend braucht.»

«De Telegraaf»: Niederlande dürfen kein Narcostaat werden

AMSTERDAM: Drogenfahnder haben 2021 im Hafen von Rotterdam Rekordmengen Kokain mit einem Verkaufswert von insgesamt rund fünf Milliarden Euro sichergestellt. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Sind die Niederlande ein Narcostaat, in dem Drogenkriminelle mit Hilfe von Korruption und Gewalt die Zügel in den Händen halten? Nein, soweit ist es noch nicht. Aber leider deutet viel darauf hin, dass die Niederlande dabei sind, in diese Richtung abzugleiten. Man denke nur an die zügellose Gewalt, die Drogenbanden gegen Widersacher anwenden. Hunderte Polizeibeamte, Richter und Journalisten werden permanent bewacht, weil sie bedroht werden. (...)

Wie viele Drogen nicht entdeckt wurden, ist natürlich unbekannt; es geht sicherlich um ein Vielfaches der aufgespürten Menge. Dennoch sind die Drogenfunde des zurückliegenden Jahres ein Lichtblick. Die Menge ist größer als im Vorjahr und die Zahl der Festnahmen (darunter von korrupten Mitarbeitern des Hafens) ist ebenfalls viel höher. Laut Behördenangaben haben Investitionen in bessere Informationsgewinnung und technische Ausrüstung für den Zuwachs gesorgt. Alles Gründe, um diese Investitionen fortzusetzen, denn das Abgleiten in Richtung Narcostaat muss gestoppt werden, bevor es zu spät ist.»

«Corriere della Sera»: Europa ist prädestiniertes Opfer

ROM: Zum Konflikt zwischen dem politischen Westen und Russland schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Die Schwäche des Westens ist eindeutig. In der Ukraine und in Kasachstan haben die Vereinigten Staaten keine lebenswichtigen Interessen zu verteidigen; zumal sie eine Energieautarkie haben. Biden schließt eine Militärintervention gegen eine mögliche russische Invasion aus. Man bereitet Wirtschaftssanktionen vor, die eine geringe Auswirkung auf Putin haben. Europa ist das prädestinierte Opfer. Es hat sich mit seiner Abhängigkeit von russischem Gas in eine extreme Schwäche gebracht.

Die Deutschen haben uns schmutzige Interessenkonflikte hinzugefügt, seit ihr ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder in den Aufsichtsrat eines russischen Energieriesen eingetreten ist. Wenn die Ukraine fällt, ist es Europa, das russische Truppen auf seine Grenzen zukommen sieht. Das Geschwafel um die neue europäische Verteidigung bleibt. Abrechnungen steigen, Bürger und Unternehmen der Europäischen Union leiden unter dem Energieschock.»

«Nesawissimaja»: Sieg für den Kreml und fürs Weiße Haus

MOSKAU: Zu dem Krisengespräch in Genf zwischen Russland und den USA mit dem russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow und seiner US-Kollegin Wendy Sherman schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Wie zu erwarten war, wurden die russischen Vorschläge von den Amerikanern nicht vollständig akzeptiert. Doch allein die Tatsache, dass die Gespräche zustande gekommen sind, ist ein diplomatischer Sieg, den sowohl das Weiße Haus als auch der Kreml für sich verbuchen können. (...) Beeindruckend ist jedoch, dass sich Sherman und Rjabkow vor Beginn der Gespräche, die ohne Presse stattfanden, nicht einmal begrüßten. In den Protokollaufnahmen geben sie sich nicht die Hand. Dies allein ist schon bezeichnend für den Ton des Dialogs zwischen Russland und dem Westen. Vor den Verhandlungen hat die russische Seite in öffentlichen Erklärungen deutlich gemacht, dass ihre Position klar und unmissverständlich ist: entweder die Annahme aller Bedingungen oder der Dialog wird beendet.»