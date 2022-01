Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Rzeczpospolita»: Das grüne Berlin zieht eine rote Linie

WARSCHAU: Die Zeitung «Rzeczpospolita» aus Warschau kommentiert am Dienstag die Kritik der Grünen an den Plänen der EU-Kommission zur Förderung neuer Atomkraftwerke:

«Im selben Moment, wo zum Jahreswechsel in Brüssel die ersten Entscheidungen zur Anerkennung von Atom und Gas als grüne Energiequellen fielen, wurden in Deutschland drei der sechs Atomkraftwerke abgeschaltet, die dort in Betrieb sind. Die übrigen drei sollen zum Ende des laufenden Jahres vom Netz gehen. Aus dieser Perspektive betrachten die Vertreter der in Berlin regierenden Koalition aus SPD, Grünen und FDP die Pläne der EU.

Die Angelegenheit ruft umso größere Kontroversen in Berlin hervor, als die Bundesregierung Probleme hat, ihren eigenen Standpunkt zu definieren. Der Widerstand der Grünen betrifft nicht nur die Pläne in Bezug auf die Atomenergie. Dies ist für sie seit Jahrzehnten eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Die Grünen habe auch Vorbehalte gegen die Einstufung von Gas als grüner Energiequelle. Denn das steht im Widerspruch zu ihrer Strategie, die Energietransformation so schnell voranzutreiben, dass bis zum Jahr 2030 80 Prozent des Elektroenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammen soll, also aus Wind und Sonne.»

«Trud»: EU jetzt kein Faktor in der Weltpolitik

SOFIA: Vor einem Treffen von Vertretern der USA und Russlands schreibt die bulgarische Oppositionszeitung «Trud» am Dienstag zur Rolle der EU in der aktuellen Weltpolitik:

«USA-Russland ist nun das wichtige, bedeutsame Verhandlungsformat. Die anderem Formate und Treffen sind Teil des notwendigen Umfelds. Daraus lässt sich folgendes schließen: Die Europäische Union ist kein Faktor. Sie ist ein Beobachter. Und mit der EU arbeitet man Stück für Stück. In dieser Hinsicht haben die USA einen Sieg erzielt - allerdings einen vorübergehenden, das Ende ist noch offen. (...)

Die Welt funktioniert bereits praktisch im Rahmen einer neuen Sicherheitsarchitektur. Die USA, Russland und China formieren ein Modell, das die Gestalt eines dreidimensionalen dreieckigen Prismas einnimmt, wobei die Grundfläche der drei am wichtigsten für die Weltordnung und Stabilität ist.»

«Neatkariga Rita Avize»: Klare Neujahrsbotschaft

RIGA: Zum Konflikt Russlands mit der Ukraine und dem Westen schreibt die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Dienstag:

«Gegenwärtig eskalieren die Beziehungen zu Russland nur. Als Staat an der Nato-Grenze sind wir von dieser potenziellen Bedrohung sehr direkt betroffen. Doch wird diesem Umstand nicht ausreichend Rechnung getragen. Ein Beweis dafür ist das Fehlen eines Zaun an der Ostgrenze Lettlands. Die Diskussion über eine Notwendigkeit eines Zauns begann 2013. Vor fast zehn Jahren. (...) Doch die Grenze ist voller Löcher wie ein Sieb. Und Migranten, Terroristen und andere kleine grüne Männchen kommen nicht über die offiziellen Grenzkontrollpunkte.

In ihren Neujahrsreden haben unsere politischen Führer aufmunternd über das Selbstbewusstsein, den erfolgreichen Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Chancen des grünen Kurses gesprochen und versucht, die Gesellschaft aufzuheitern. Bundeskanzler Olaf Scholz unterdessen schloss seine Neujahrsansprache mit einem Blick auf die Bedrohung durch Russland. Sollte Putin in die Ukraine einmarschieren, werden massive Konsequenzen folgen. Die Unverletzlichkeit der Grenzen ist ein nicht-verhandelbarer Wert. Das ist die deutsche Neujahrsbotschaft an die Russen.»

«Politiken»: Atomkraft in der EU auf lange Sicht schwer vorstellbar

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Pläne der EU-Kommission, Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einzustufen:

«Atomkraft soll künftig als grüne Energie eingestuft werden. Die EU-Kommission will sie damit in dieselbe Kiste wie Wind, Erdwärme und Sonnenenergie packen. Auf der einen Seite macht es für Frankreich, das rund 70 Prozent seiner Energie aus der Kernkraft erhält, durchaus Sinn, dass das Land seine Atomkraftwerke am Laufen hält, während man zugleich erneuerbare Energien ausbaut. Deutschlands Entschluss, eilig den Stecker der Atomkraft zu ziehen, erscheint auch dezidiert unklug - man riskiert, dass die Alternative über Jahre Kohle und Gas sein werden. Aber um es klarzumachen: Atomkraft in Dänemark ergibt keinen Sinn. Und es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass sie eine langfristige Rolle bei der europäischen Stromversorgung spielen könnte.

Bedeutet das, dass die EU die Atomkraft in die fossile Pfui-Kiste werfen sollte? Nein. Es eilt, Klimaneutralität zu erreichen, und wir können es uns nicht leisten, potenziell aussichtsreiche Energiequellen abzuschreiben. Aber die grüne Umstellung kostet Unternehmen und die Staatskasse ohnehin schon einen riesigen Milliardenbetrag. Es gibt keinen Grund, die notwendigen Klimaziele teurer zu machen, als sie bereits sind. Es gibt auch keinen Grund, Technologien grün zu waschen, die vermutlich nur in einer Übergangsphase brauchbar sind, wenn wir schon heute bewährte Methoden zur Herstellung von billiger grüner Energie haben.»

«Lidove noviny»: Atomkraft ist klimafreundlich

PRAG: Zu den Plänen der EU-Kommission, Atomkraft als nachhaltige Energieform einzustufen, schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Ist Atomkraft emissionslos? Selbst Grundschulkinder können diese Frage mit Ja beantworten. Zwar entsteht Atommüll, aber es werden keine Abgase ausgestoßen, welche die Atmosphäre belasten würden. Dennoch hat es lange gedauert, bis sich auch die EU-Kommission zu dieser Antwort durchringen konnte. Aus den ablehnenden Reaktionen des grünen Establishments in Österreich und Deutschland wird ersichtlich, worum es diesem eigentlich geht: nicht um die Vermeidung von Emissionen und eine Dekarbonisierung, sondern um die Umerziehung der Gesellschaft zu einem anderen Leben. Daher gilt es, rationale Argumente zu sammeln, um darzulegen, welche Risiken es birgt, sich allein auf Sonnen- und Windenergie zu verlassen.»

«Le Monde»: Hohe Impfquote in Frankreich verhindert Ausgangssperre

PARIS: Zur weltweiten Entwicklung der Corona-Pandemie schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

«Die Situation hat sich seit Ausbruch der Pandemie in Europa Anfang 2020 (...) gewandelt. Die größte Veränderung kommt durch den Impfstoff, auf den die Franzosen in Massen zurückgegriffen haben. Dieser Schutz, auch wenn er nicht unfehlbar ist, verhindert die Verhängung einer Ausgangssperre in Frankreich, die andere europäische Länder mit einer geringeren Impfquote in der Bevölkerung wieder kurzzeitig einführen mussten. (...)

Vor allem aber ist im Gegensatz zu 2020 die Hoffnung berechtigt, dass der Pandemie ein Ende gemacht wird. Mit der Zeit, den Impfstoffen und der Entwicklung von Varianten kann man sich eine nicht allzu ferne Zukunft vorstellen, in der Sars-CoV-2 in die Kohorte anderer saisonaler Coronaviren kommt, die milde sind und gegen die man sich mit Behandlungen oder einer regelmäßigen Impfung schützen kann.»

«Sme»: Putin plant in der Ukraine einen echten Krieg

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zu einem möglichen Krieg Russlands gegen die Ukraine:

«Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin keinen Krieg will, wozu hat er dann hunderttausend Soldaten an die ukrainische Grenze gerufen? (...) Und warum stellt Putin die unerfüllbare Bedingung an (US-Präsident Joe) Biden, er müsse eine verpflichtende Erklärung abgeben, dass die Ukraine nie Nato-Mitglied werde? (...) Wer unerfüllbare Bedingungen stellt, will sich gar nicht wirklich einigen. Desinteresse an einer Einigung zeigt auch Putins weitere Forderung, dass die Nato an ihrem Ostflügel keine Waffen und Soldaten stationieren dürfe.

Wenn es Putin nur um eine Zersetzung der Ukraine durch hybride Kriegsführung gehen würde, müssten ihm dann nicht weit weniger Soldaten als diese hunderttausend genügen, die ja auch eine Menge Kosten verursachen? Zur gängigen Vorstellung von Putin als Schachspieler, der zehn Züge vorausplant, passt auch gar nicht, dass er nur für eine reine Drohgebärde den ganzen Westen gegen sich aufbringt.»

«El Mundo»: Chinas Ultranationalismus lässt Alarmglocken schrillen

MADRID: Zur erneuten Schließung eines regierungskritischen Nachrichtenmediums in Hongkong, der Online-Publikation «Citizen News», schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Dienstag:

«Insgesamt wurden im letzten halben Jahr in Hongkong drei Medien, die sich durch ihren Einsatz für die Demokratie ausgezeichnet hatten, vollständig zum Schweigen gebracht. Jahrzehntelang hat die Insel die größten internationalen Medien der Welt beherbergt, weil sie dort frei arbeiten konnten. Seit der Verabschiedung des von Peking auferzwungenen Nationalen Sicherheitsgesetzes ist Hongkong aber zu einem Ort geworden, an dem es fast unmöglich ist, das Recht auf freie Information auszuüben. Es ist mehr als offensichtlich, dass die britische Ex-Kolonie von der autoritären Offensive des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nicht verschont bleiben wird.

Die ultranationalistische Abdrift von Xi ist beunruhigend. Mit riesigen Schritten versucht er, die Demokratie in Hongkong zu zerschlagen. Und außerdem droht er ständig mit einer Invasion Taiwans, der rebellischen Nation, die China als Teil des eigenen Territoriums betrachtet. Dies lässt die Alarmglocken schrillen, da die Folgen für die gesamte Region Asien-Pazifik unvorhersehbar wären. Gar nicht zu reden von der Reaktion, zu der die USA in einem solchen Fall gezwungen wären.»

«Financial Times»: Die Welt muss ihre Widerstandskraft stärken

LONDON: Zum Kampf gegen Omikron und mögliche weitere Corona-Varianten meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Regierungen und Regulierungsbehörden müssen die Entwicklung neuer Impfstofftechnologien fördern, um das Beinahe-Duopol zu ergänzen, das Moderna und Biontech/Pfizer in den Industrieländern mit ihren mRNA-Produkten haben. Gleichzeitig sollten mehr Investitionen in antivirale Medikamente fließen, die eine größere Rolle bei der Unterdrückung der Symptome bei Infizierten spielen können. (...)

Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie waren im Kontext eines globalen Gesundheitsnotstands gerechtfertigt, aber sie können nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Die Kollateralschäden - für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden sowie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Weltwirtschaft - wären zu groß. In diesem Jahr muss die Welt ihre Widerstandskraft stärken, damit wir mit Covid-19 und seinen Nachkommen auf eine Weise leben können, die weniger Störungen verursacht, aber dennoch diejenigen schützt, die am meisten gefährdet sind.»

«La Repubblica»: Hamdok muss Scheitern eingestehen

ROM: Zur Lage im Sudan schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Wieder Blutvergießen im Sudan, wieder Repressionen, mit einer Brutalität, die das Feuer der Revolte eines jeden Volkes löschen würde. Aber nicht das des sudanesischen, das seit dem 25. Oktober, dem Tag des Militärputsches, der den Pfad der Demokratisierung des Landes unterbrach, nie aufgehört hat, seine Ablehnung der Putschisten zu demonstrieren - und dafür einen hohen Preis bezahlt: 63 Tote, Hunderte Verletzte und Tausende Festnahmen. (...)

Eineinhalb Monate nach der Vereinbarung vom 21. November mit dem Oberbefehlshaber der sudanesischen Armee musste Hamdok sein Scheitern zugeben: Er war nicht in der Lage, eine Regierung zu bilden und die sogenannten Kräfte der Freiheit und Veränderung davon zu überzeugen, einen gemeinsamen Weg des demokratischen Übergangs einzuschlagen, der zu den Wahlen 2023 geführt hätte.»

«De Tijd»: Grünes Label für Atomkraft ist politischer Kompromiss

BRÜSSEL: Zur Kritik grüner Politiker an den Plänen der EU-Kommission zur indirekten Förderung moderner Atomkraftwerke meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Dienstag:

«Atomkraftwerke verursachen nur wenig CO2. Moderne Gaskraftwerke, die gebaut werden, um weit schmutzigere Kohle- oder Ölkraftwerke zu ersetzen, tragen zur Verringerung der CO2-Emissionen und damit zum Kampf gegen den Klimawandel bei. Zudem ist dies ein politischer Kompromiss zwischen EU-Mitgliedstaaten, die stark auf Erdgas setzen, und Ländern, die weiterhin Atomkraft nutzen.

Der lautstarke Protest von grünen Ministern in den Regierungen von Deutschland, Österreich und Luxemburg gegen das europäische grüne Label für Kernenergie ist allzu bequem. Deutschland hat für sich bereits entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen. Österreich kann sich komfortabel auf Wasserkraftwerke stützen. Und Luxemburg kauft Elektrizität vor allem im Ausland ein. Mit welchem Recht lesen sie Ländern die Leviten, die sich in einer anderen Energiesituation befinden?»

«NZZ»: Klimapolitischer Realismus täte Europas Grünen gut

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Kritik der Grünen an den Plänen der EU-Kommission zur indirekten Förderung moderner Atomkraftwerke:

«Die EU-Kommission setzt die Priorität beim realen Klimaschutz. Und dazu leistet die weitestgehend CO2-freie Atomenergie nun einmal einen signifikanten Beitrag. Darauf ohne Not zu verzichten, ist schlichtweg unvernünftig. (...) Doch ausgerechnet die Grünen weichen von dieser Prioritätensetzung ab und verzetteln ihre Kräfte auf dem Nebenschauplatz der Atomkraftgegner. Dieser Kampf ist kontraproduktiv, wie der deutsche Atomausstieg zeigt, der die Lebensdauer fossiler Kraftwerke verlängerte.

Und er ist auch nicht nötig. Erstens können alle EU-Mitgliedsländer auch künftig selbst entscheiden, ob sie neue Akw zulassen möchten. Zweitens ist wegen hoher Kosten und langer, schwer kalkulierbarer Bauzeiten die Pipeline neuer Projekte kurz. Auch wenn die Technologie gemäß EU-Taxonomie als nützlicher Beitrag zum Klimaschutz gelten wird, ist die Gefahr gering, dass sie den Bau viel schneller realisierbarer Wind- und Solarkraftwerke in signifikantem Masse verdrängen wird. Mehr klimapolitischer Realismus statt nostalgischer Symbolkämpfe täte Europas Grünen gut.»