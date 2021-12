Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Neatkariga Rita Avize»: Prinzipientreues Litauen entlarvt EU

RIGA: Zum diplomatischen Streit zwischen dem benachbarten Litauen und China schreibt die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Dienstag:

«Litauens prinzipielle Haltung in der China/Taiwan-Frage kann unvorhersehbare Folgen für die gesamte Außen- und Innenpolitik der EU haben, da Litauens Position die vorherrschende Heuchelei der EU deutlich entlarvt. Den Worten nach Humanisten, Moralisten und Demokraten nach Worten, sind sie aber bereit, der Großmutter des Teufels die Hand zu geben, solange es vorteilhaft ist. Ich sage nicht, dass ich der Position Litauens zustimme, aber in gewisser Weise verdient sie Respekt als unabhängig und prinzipientreu.»

«Washington Post»: Tutus Arbeit bedarf der Fortsetzung

WASHINGTON: Nach dem Tod des weltbekannten südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers, Menschenrechtlers und emeritierten Erzbischofs Desmond Tutu schreibt die «Washington Post»:

«Der anglikanische Erzbischof Desmond Tutu (...) wurde weltweit für seine Arbeit zur Beendigung der Apartheid in Südafrika gefeiert. (...) Doch die Auseinandersetzungen dauern an, sowohl in Südafrika als auch im Rest der Welt. Erzbischof Tutu blieb diese Realität nicht verborgen. Er verglich Israels Politik gegenüber den Palästinensern mit dem alten Regime Südafrikas; er verurteilte die Vereinigten Staaten im Jahr 2003 für ihren Einmarsch in den Irak. Der Autoritarismus nimmt überall auf der Welt zu (...). Sogar vermeintlich demokratische Nationen versagen. (...) Die Wahrheits- und Versöhnungskommission unter dem Vorsitz von Erzbischof Tutu hat zur Unzufriedenheit einiger Familien der Opfer versucht, ein Gleichgewicht zwischen Rechenschaft und Vergebung für diejenigen herzustellen, die bereit sind, ihre Verbrechen einzugestehen. Dies ist die gleiche heikle Herausforderung, die sich überall dort stellt, wo Menschen versuchen, historische und gegenwärtige Wunden zu heilen. Erzbischof Tutu zweifelte jedoch nie an seinem Ziel oder an der Aussicht, dass dies erreicht werden könnte.»

«La Repubblica»: Neue Verteidigung gegen Corona nötig

ROM: Zur Corona-Lage und den Auswirkungen der Omikron-Variante schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«In der langen Schachpartie mit Covid-19 braucht es einen neuen Gegenzug. Das Virus ist zu seinem jüngsten Angriff übergegangen und rückte mit der Omikron-Variante vor, die nach den ersten Studien weniger gefährlich, aber sicherlich ansteckender ist als die vorherigen. Der Effekt ist ein Hochschnellen der Fälle, der sogar in Italien bald die Marke von 100.000 Fällen am Tag überschreiten könnte - und Hunderttausende Infizierte können Millionen von Kontakten bedeuten und Millionen von vorsorglich zu Hause abgeschotteten Menschen. (...)

Wenn das Virus die Strategie ändert, können wir uns nicht weiter wie Anfang 2020 wehren. (...) Wieder einmal blieb ein Land stehen und wartete, dass das Schlimmste vorüberzieht. Und dass das Virus vielleicht seinen nächsten Zug macht. In der langen Partie gegen Covid-19 spielen wir wieder in der Verteidigung, gezwungen zu entscheiden, welche Figuren wir opfern, zwischen Gesundheit und persönlicher Freiheit. Nach zwei Jahren sind wir noch lange nicht in der Lage, das Schachmatt zu erklären.»

«El País»: Die USA könnten historische Chance verpassen

MADRID: Zum billionenschweren Sozial- und Klimapaket von US-Präsident Joe Biden, das vom demokratischen Senator Joe Manchin blockiert wird und über das Anfang Januar in der Kongresskammer abgestimmt werden soll, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Es wäre allerdings unfair, die Schuld für ein mögliches Scheitern dieses bahnbrechenden Projekts allein einem der 50 demokratischen Senatoren zuzuschieben. Auf dem Capitol Hill in Washington sitzen auch 50 republikanische Senatoren, die diese mögliche Pleite des Präsidenten herbeisehnen, während sie in Wirklichkeit dazu beitragen werden, dass die USA eine historische Chance verpassen, die vielleicht nie wieder kommen wird. Politik ist derweil die Kunst des Möglichen, und Biden hat ja noch etwas Zeit. Es gibt Stimmen, die fordern, man solle den «republikanischsten aller Demokraten» einfach vergessen und versuchen, den «demokratischsten aller Republikaner» zur Zustimmung zu überreden. Aber unabhängig von der Strategie: Das Projekt und dessen Auswirkungen sind nicht nur für die USA und für die Taschen einiger Vertreter des Landes wichtig.»

«NZZ»: Euro-Raum braucht Stabilität

ZÜRICH: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi haben in sich für einen größeren Handlungsspielraum der Euro-Länder bei der Kreditaufnahme ausgesprochen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Dass man es in Frankreich und Italien nicht allzu ernst nimmt mit finanzpolitischer Disziplin, ist nichts Neues. Bisher stieß solch lateinische Lässigkeit in der EU aber auf den Widerstand von Ländern, die nicht nur in der Klima-, sondern auch in der Finanzpolitik mehr Rücksicht auf künftige Generationen, also mehr Nachhaltigkeit, fordern. Dazu gehört vor allem Deutschland. Zu den europapolitisch wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung in Berlin wird denn auch gehören, sich von den ver­führerischen Klängen aus Paris und Rom nicht einlullen zu lassen. (...)

Eine Währungsunion ohne gemeinsame Finanzpolitik kann nur funktionieren, wenn sich die Mitglieder beim Geldausgeben an gemeinsame Regeln halten. Diese Regeln sind mittlerweile sehr löchrig. Die Löcher nun einfach noch größer zu machen, wie dies Macron und Draghi vorschlagen, ist kaum der richtige Weg, um dem Euro-Raum zu mehr Stabilität zu verhelfen.»

«MK»: Russland schlägt «Kriegstrommeln» so laut wie nie

MOSKAU: Zur Einforderung von Sicherheitsgarantien des russischen Präsidenten Wladimir Putin an die Nato schreibt die Moskauer Boulevardzeitung «Moskowski Komsomolez» («MK») am Dienstag:

«Wahrscheinlich werden wir in der Neujahrsnacht nicht vor dem Hintergrund von Kampfhandlungen mit dem «aggressiven Nato-Block» Champagner trinken. Aber wir können auch keine Versprechungen dazu machen, was nach den Neujahrsferien passiert. So etwa lässt sich das rhetorische «Geschenk» charakterisieren, das die russische Politik allen Bürgern des Landes unter den Tannenbaum legt. (...)

Noch nie hat Russland in seiner jüngeren Geschichte die «Kriegstrommeln» so laut geschlagen wie diesmal. Und bei allen unangenehmen Handlungen der Nato, die tatsächlich keine Grenzen mehr kennt, sind doch auch unangenehme Fragen zu stellen: Lässt sich die russische Führung etwa von Emotionen tragen. Hat Putin einen «Plan B»? Weiß der Kreml wirklich, was er tut? (...)

Ein Happy End jedenfalls ist nicht in Sicht. Vielmehr herrscht ein endloses Gefühl der Verängstigung. (...) Dabei sollte Russland sich nicht selbst aufführen wie ein wildgewordener Bär, der von der Rolle ist und herumbrüllt: «Mir ist egal, was kommt! Gebt mir, was ich will, sonst geht die ganze Welt zugrunde!» Das ist nicht unser Stil. (...) Möge uns das Jahr 2022 doch nicht zusätzlich zu Corona noch einen Krieg bescheren.»

«Nepszava»: Mit der Ukraine hatten Angreifer nie ein leichtes Spiel

BUDAPEST: Über die Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber der Ukraine schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Dienstag:

«Putin braucht neue Siege. Die Begeisterung über die Eingemeindung der Krim ist nämlich schon abgeflaut. Aber es ist nicht sicher, ob er mit dem neuen Feind eine gute Wahl getroffen hat. Die ukrainische Geschichte handelt davon, dass dieses Land nicht so leicht aufgibt und auch gegenüber einer Übermacht dauerhaften Widerstand zu entfalten vermag, wie etwa nach der russischen Revolution (1918) (...) oder während dem Zweiten Weltkrieg, als die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) (...) auch eine unrühmliche Rolle bei Pogromen gegen Juden spielte. (...) Letztere kämpfte noch bis 1949 gegen das Sowjet-System, mit sporadischen bewaffneten Aktionen selbst noch in den 1950er-Jahren. Im Kampf gegen diese Formation verloren mehr sowjetische Soldaten ihr Leben als (von 1979 bis 1989) in Afghanistan. Nachrichten, wonach in den Wäldern der Ukraine Tausende zu einer neuen Generation von Partisanen ausgebildet werden, sind also nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.»