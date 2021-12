Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.21 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

«Svenska Dagbladet»: Putin sucht Gründe für Beginn eines Krieges

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Dienstag zur Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine:

«Putin sucht nach Gründen, um einen Krieg zu starten. Moskau will die heutige europäische Sicherheitsordnung mit einer Jalta-Lösung ersetzen, bei der Osten und Westen Europa aufteilen. Mit der Logik eines Verbrechersyndikats will man die Geschäfte in der Nachbarschaft in Ruhe führen können, ohne dass jemand Verantwortung einfordert oder irgendwelche Grenzen setzt. Mittel dafür sind Aggression gegen den Westen, diplomatisches Spiel und Propaganda, um Unsicherheit zu schaffen - nicht über das Ziel, sondern darüber, wie weit das Regime zu gehen bereit ist. Wenn die Nato nicht tut, was Moskau will, bleibt nur eine militärische Lösung. Es geht um reine Erpressung. Die Antwort des Westens ist langfristig: gegenseitige Solidarität, eine erhebliche militärische Aufrüstung, verstärkte Grenzverteidigung gegen neue russische Überfälle und bissige Sanktionen.»

«La Repubblica»: Merkels Mediation fehlt bei Atomstreit in EU

ROM: Zum Streit über die Atomenergie auf EU-Ebene schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Die EU-Kommission versucht, sich eine Mediation für den Extremfall zurechtzulegen, um das morgige Datum einhalten zu können. Vielen scheint es jedoch eine «Mission Impossible» zu sein. Denn man muss einen weiteren Aspekt berücksichtigen. Die Beziehungen zwischen Brüssel und Berlin in diesem speziellen Sektor sind ziemlich wirr. Grund sind die oft widersprüchlichen Signale, die derzeit aus Deutschland in den EU-Büros eintreffen. (...) Eine unbekannte Situation für Brüssel, das sich seit Jahren an deutsche Stabilität und Linearität gewöhnt hatte und vor allem an das außergewöhnliche Regieren von Angela Merkel, das die Ex-Bundeskanzlerin auch in Europa ausübte. Tatsächlich kommentierten einige der Anwesenden beim Europäischen Rat vor vier Tagen genau so: «Das Treffen war ein Misserfolg, weil es keine Vermittlung von Angela gab.» Noch niemand hat sie vollständig ersetzt.»

«Le Monde»: Rücktritt Frosts wirkt wie ein Scheitern

PARIS: Den Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Frost kommentiert die französische Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

«Seit fünf Jahren durch ein Referendum besiegelt, unterschrieben seit zwei Jahren, in Kraft seit weniger als einem Jahr - der Weg zum Brexit war sicherlich kein leichter. Und die Rede von Boris Johnson, mit der er am 30. Dezember 2020 «den Beginn einer wunderbaren Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und seinen Freunden und Partnern der Europäischen Union» einläutete, schmerzt heute in den Ohren, nach einem Jahr der Konflikte über Nordirland, Migranten und die Fischerei. In diesem Kontext erscheint der Rücktritt des eisernen Anti-Europäers, des unerbittlichen Brexit-Verhandlers David Frost wie ein Scheitern, ein Scheitern der Strategie, sich mit der Europäischen Union anzulegen.»

«Tages-Anzeiger»: Liz Truss will Brexit zum Erfolg machen

ZÜRICH: Die britische Außenministerin Liz Truss ist nun auch für die weitere Umsetzung des Brexit zuständig. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Truss ist nun endgültig ein politisches Schwergewicht im Kabinett geworden. Sie hat neben Schatzkanzler Rishi Sunak gute Aussichten, Johnson als Premierminister zu beerben, wenn es dazu kommen sollte. Bei der Parteibasis, die über die Wahl eines oder einer neuen Parteivorsitzenden zu entscheiden hätte, steht sie auf der Popularitätsliste ganz oben. Dass sie fest entschlossen ist, aus Brexit "einen Erfolg" zu machen, nehmen ihr nationalkonservative Parteigänger ohne weiteres ab.(...)

Bei ihrem Wechsel an die Spitze des Außenministeriums hatte sie gelobt, Außenpolitik post Brexit noch stärker an die Handelsinteressen ihres Landes zu koppeln als bisher.(...) «Zuversichtlich, über die eigenen Grenzen hinausblickend, patriotisch und positiv» könne Großbritannien außerhalb der EU operieren, hat sie jüngst wieder erklärt. Gespannt fragt man sich nun auf der Insel, ob das bedeutet, dass sie Lord Frosts Kollisionskurs mit Brüssel weiterverfolgen will - oder ob sie einen konzilianten Ton anzuschlagen plant, was eigentlich nicht ihre Art ist.»

«NZZ»: Neuer Bundesbankpräsident, alte Probleme

ZÜRICH: Zum Wechsel von Jens Weidmann zu Joachim Nagel an der Bundesbank-Spitze meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die Bundesbank galt bei der Gründung der Währungsunion als Blaupause für die EZB. Doch ihren Vorbildcharakter behielt sie nur in den ersten zehn Jahren. Unter Draghi und angesichts der Staatsschuldenkrise sowie der in der Folgezeit anhaltenden Kalamitäten entfernte sich der EZB-Rat immer stärker von der Bundesbank-Tradition und orientierte sich an der generösen angelsächsischen Geldpolitik, die vielen hoch verschuldeten Ländern in der Euro-Zone gut zupasskam. Entsprechend bleibt der Bundesbank längst nur noch die Rolle der ewigen Mahnerin im EZB-Rat. Daran wird sich auch mit Joachim Nagel wohl nichts ändern.(...)

Konziliant im Ton war auch Weidmann schon, in seiner Haltung nachgegeben hat er jedoch kaum, und ausgerichtet hat er wenig. Insofern dürfte es für die Bundesbank heißen: neuer Präsident, alte Probleme. Nagel muss nun nach einer Balance zwischen Bundesbank-Tradition und Einfluss in der EZB suchen, um sich durchsetzen zu können.»

«Wall Street Journal»: Die Welt schaut auf Chile

NEW YORK: Zum Sieg des Linkspolitikers und früheren Studentenführers Gabriel Boric über den Rechtspopulisten José Antonio Kast bei der Präsidentenwahl in Chile schreibt das «Wall Street Journal»:

«Lateinamerika - oder ein Großteil davon - bewegt sich zur populistischen Linken hin. Mit der Wahl des Sozialisten Gabriel Boric bei der Stichwahl am Sonntag ist Chile das jüngste Beispiel dafür. Er besiegte den konservativen früheren Abgeordneten José Antonio Kast mit einem überraschend großen Vorsprung von 56 zu 44 Prozent. Dies bedeutet, dass er sein Wahlversprechen umsetzen kann, das Einkommen umzuverteilen und eine neue Verfassung einzuführen. (...)

Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale tweetete Kast: «Von heute an ist (Boric) der gewählte Präsident Chiles, und er verdient all unseren Respekt und unsere konstruktive Zusammenarbeit. Chile kommt immer zuerst.»

Hinweis an Herrn Boric: Diese Toleranz ist es, die Chile seit der Rückkehr zur Demokratie 1989 zu einem stabilen Ziel für das Kapital gemacht hat. Die Welt beobachtet genau, ob der neue Präsident diese Toleranz respektiert oder Chile in die Richtung solch scheiternder lateinamerikanischer Staaten wie Argentinien oder Peru führen wird - oder Schlimmeres.»

«El País»: Historischer Sieg der Linken in Chile

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den Sieg von Gabriel Boric bei der Präsidentenwahl in Chile:

«Chile hat einen historischen Schritt nach vorn getan. Die 55,87 Prozent für den linken Kandidaten Gabriel Boric sind ein klarer Sieg der fortschrittlichen Kräfte. Der Angstdiskurs des ultrakonservativen José Antonio Kast konnte nicht verhindern, dass Chile sich für eine Erneuerung aussprach. Für die wird Boric im Parlament und in der Gesellschaft die Unterstützung eines breiten Spektrums von Parteien und Bewegungen brauchen.

In einer von der Pandemie erschöpften und von sozialer Ungleichheit geprägten Gesellschaft hat das desaströse Ende der Amtszeit von Sebastián Piñera das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik erschüttert. Der 35-jährige ehemalige Studentenführer Boric bringt frischen Wind nach Chile und Lateinamerika. Seine politischen Ziele reagieren auf die sozialen Forderungen breiter Sektoren, die seit Jahren benachteiligt sind. In der nächsten Zeit gibt es in zwei wichtigen Ländern der Region, Brasilien und Kolumbien, Präsidentschaftswahlen. Chile ist ein Ansporn für die Linke, die wahren Bedürfnisse der Wähler zu vertreten.»

«Nepszava»: Russland ist nicht die Supermacht Sowjetunion

BUDAPEST: Zum 30. Jahrestag des Zusammenbruchs der Sowjetunion schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Das Dahinvegetieren der Sowjetunion und ihr letztlicher Niedergang waren nicht das Werk des Westens, sondern das Ergebnis der Inflexibilität des Systems, die dem Mangel an Demokratie geschuldet war. (...) Auch das Ende, das am 21. Dezember 1991 eintrat, war vom Westen, der sich Stabilität wünschte, nicht gewollt, ganz im Gegenteil. (...) Eigentlich sollte niemand besser als Wladimir Putin wissen, dass das heutige Russland (als Nachfolgestaat) nicht die Sowjetunion ist. Auch wenn sich das Land in seiner Ausdehnung über elf Zeitzonen erstreckt, ist es in Hinblick auf seine Wirtschaftskraft nur eine Mittelmacht. (...) Noch schlimmer ist, dass sein einziges schlagkräftiges Argument die atomare Bewaffnung ist. Außer Drohungen mit der Faust hat es der Welt nichts zu sagen. Das ist schade, denn am Ende würden es die Russen verdienen, ein wenig besser zu leben.»