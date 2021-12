Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

«El País»: Demokratie muss auch in USA verteidigt werden

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag den «Gipfel für Demokratie» von US-Präsident Joe Biden:

«Biden konnte nicht ahnen, unter welch schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie er sein Wahlversprechen einlösen würde, einen Gipfel zur Förderung der Demokratie abzuhalten. Er konnte auch nicht absehen, dass sich im Verhältnis zu China und Russland um Taiwan beziehungsweise um die Ukraine geopolitische Krisen entwickeln würden. Und er konnte nicht voraussehen, dass Donald Trump die US-Demokratie durch den Angriff auf das Kapitol beschädigen würde.

Bidens Botschaft enthielt eine Absage an Trump und dessen Verachtung der Demokratie. Aber eigentlich zielte sie auf Russland und China. Beide Autokratien interpretieren dies als Ausdruck eines begonnenen Kalten Krieges. Besonders erbost war die Reaktion des kommunistischen Regimes in Peking, das sich an der Einladung Taiwans stört, einer Demokratie, die ein Gegenbeispiel für das chinesische Festland ist.

Der Gipfel hat zwei Risiken für die Demokratie aufgezeigt: politische Korruption und Technologien als Instrument autoritärer Entwicklungen. Am wichtigsten aber ist die Erkenntnis, dass die Demokratie nicht nur auf internationaler Bühne verteidigt werden muss, sondern in jedem Land durch Regierungen und durch die Bürger, einschließlich der USA.»

«Nesawissimaja»: Ukrainische Mitgliedschaft käme Nato teuer zu stehen

MOSKAU: Zu den Beziehungen zwischen Ukraine und Nato schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Die Mitgliedschaft der Ukraine (...) wäre eine gute Karte im geopolitischen Spiel. Doch die Kosten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Vor den Augen der Nato-Staaten sind Russland und Belarus ein Beispiel für die Beziehung zwischen Verbündeten. Moskau sieht in diesem Zusammenschluss ebenfalls einen geopolitischen Vorteil.

In der Praxis aber zeigt sich, dass es gezwungen ist, einen so impulsiven und konfliktreichen Politiker wie Alexander Lukaschenko zu decken, dessen Beziehungen zum Westen nicht mehr schlechter werden können. Lukaschenko an sich zu binden bedeutet, für alles, was er unternimmt, gerade zu stehen - angefangen bei der Auflösung von Protesten in belarussischen Städten bis hin zur Migrationskrise.

Für die Nato würde eine Aufnahme der Ukraine keineswegs bedeuten, sich mit einer weiteren starken und modernen Armee zu stärken, ein zuverlässiges Organisationsmitglied zu gewinnen, das (unter anderem finanziell) in die gemeinsame Sache investiert. Es würde vielmehr die Bereitschaft bedeuten, für jede Entscheidung Kiews zu haften.»

«Die Presse»: Impfpflicht auf absehbare Zeit einziger Ausweg

WIEN: Über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Was bis vor Kurzem als undenkbar galt, wird in Österreich ab Februar Realität sein - und bald auch in anderen Ländern. (...) Österreich ist wegen der im europäischen Vergleich niedrigen Impfquote und der dadurch verursachten erneuten Engpässe in den Spitälern einfach nur ein paar Wochen früher dran. Und dient als Versuchsballon für ein Experiment, dessen Ergebnis eigentlich schon feststeht: Die Einführung der generellen Impfpflicht als Ultima Ratio ist ernüchternd, frustrierend und mit Blick auf die entstandenen Gräben in der Gesellschaft beunruhigend.

Aber für sie gilt das, was auch für die Impfung selbst gilt - sie hat Schwächen und wird noch angepasst werden müssen. Aber mangels Alternativen wie etwa wirksamer Medikamente ist sie auf absehbare Zeit der einzige Ausweg aus der Pandemie.»