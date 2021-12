Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.12.21 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

«De Telegraaf»: Die Erfüllung linker Träume

AMSTERDAM: Zur Regierungsbildung in Deutschland schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Die Parteivorsitzenden Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) setzen ihre Unterschriften (unter den Koalitionsvertrag) an einem symbolträchtigen Ort. Für diesen Zweck wurde das brandneue Futurium gewählt, das Berliner Zentrum für Ausstellungen zum Thema Zukunftsgestaltung, das nur wenige Gehminuten vom Parlament und dem Bundeskanzleramt entfernt ist. «An Nikolaus ist GroKo-Aus», versprach der neue Generalsekretär der Sozialdemokraten, Kevin Kühnert. Und in der Tat, am sechsten Dezember, wenn die deutschen Kinder ihre Schuhe rausstellen, gingen die linken Träume des ehemaligen Enfant terrible Kühnert auf wunderbare Weise in Erfüllung, denn die ungeliebte große Koalition mit Angela Merkel war vorbei.»

«Verdens Gang»: Generäle in Myanmar zerschlagen die Demokratie

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Dienstag die Verurteilung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi:

«Die Gerichte liefern das Ergebnis, das die Generäle verlangt haben. Aung San Suu Kyi wurde erst zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, die am selben Tag in zwei Jahre Hausarrest umgewandelt wurden. Aber die Junta hat sie für eine lange Reihe weiterer Angelegenheiten angeklagt, die ihr eine Gefängnisstrafe von insgesamt fast 100 Jahren geben kann. Die Friedensnobelpreisträgerin ist 76 Jahre alt - wenn das Militär seinen Willen bekommt, wird sie niemals frei sein. Das ist leider keine neue Situation für Aung San Suu Kyi.

Myanmar wurde nur teilweise demokratisiert. Als Suu Kyi 2015 die Wahl gewonnen hatte, akzeptierte sie eine Machtteilung mit dem Militär. Als Armeekräfte 2017 grausame Übergriffe gegen die muslimische Rohingya-Minderheit begingen, verteidigte Suu Kyi das Militär gegen internationale Anschuldigungen des Völkermordes. Das vernichtete Suu Kyis internationalen Ruf als Ikone im Kampf für Demokratie. Die Generäle danken für diese Unterstützung, indem sie ihr sowohl den Wahlsieg als auch die Freiheit entziehen.»

«L'Alsace»: Frankreich will harte Corona-Maßnahmen vermeiden

METZ: Zur Corona-Situation in Frankreich schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Dienstag:

«Die Covid-19-Epidemie breitet sich in Frankreich, genauso wie auch anderswo, weiter aus. Die französische Regierung ist dem Vorbild der belgischen, deutschen und österreichischen Regierung nicht gefolgt, die alle radikale Maßnahmen ergriffen haben - von der frühzeitigen Schließung der Schulen über eine Impfpflicht bis hin zum Lockdown für ungeimpfte Personen. In Frankreich werden nur die Diskotheken geschlossen. Die Regierung setzt auf Überzeugungsarbeit statt auf Zwang (...). Zwischen gesundheitlicher Bedrohung und dem Willen, einschränkende Maßnahmen wie Besucherobergrenzen, Ausgangssperren oder verpflichtendes Homeoffice um jeden Preis zu vermeiden, bewegt sich die französische Regierung auf einem schmalen Grat. Dieser wird immer schmaler, je näher die französische Präsidentschaftswahl (im April 2022) rückt.»

«Tages-Anzeiger»: Deutschlands Gesicht der Pandemie

ZÜRICH: Zur Ernennung von Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Der 58-jährige Rheinländer ist ohne Zweifel Deutschlands Gesicht dieser Pandemie. Das hat weniger mit seinem Geltungsbedürfnis zu tun, wie Kritiker argwöhnen, sondern damit, dass er schlicht mehr von der Seuche versteht als die meisten Politiker. Lauterbach ist Epidemiologe, war schon mit 35 Jahren Professor, lehrt auch an der renommierten Harvard-Universität. Mit vielen führenden Wissenschaftlern hält der Sozialdemokrat Kontakt, nach den TV-Auftritten liest er bis tief in die Nacht die neusten Studien. Entsprechend vertrauen viele seinen Einschätzungen und hören mit Interesse, was er zu sagen hat. (...)

Lauterbach sah in der Pandemie seine Aufgabe vor allem darin, zu warnen, schlechte Nachrichten zu überbringen und mehr Vorsicht anzumahnen. Oft, vielleicht zu oft, tat er das in schrillem Alarmton. Vielen gilt er deswegen als «Spielverderber». «Querdenker» halten ihn gar für eine Art Diktator - und seine Ernennung zum Gesundheitsminister für eine Provokation.»

«NZZ»: Russlands unerfüllbare Forderung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Forderung des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Sicherheitsgarantien der Nato:

«Würde der amerikanische Präsident Joe Biden am Videogipfel Putin verbindlich zusichern, die Ukraine, Weißrussland, den Südkaukasus, die Moldau und den Balkan der Treuhand des Kremls zu überlassen, wäre das nicht nur ein Verrat an diesen Staaten und an bald einem halben Jahrhundert Einsatz für das Recht auf Selbstbestimmung. (...) Die Sicherheitsgarantien, von denen der Kreml träumt, kann es nicht geben. Es ist auch nicht klar, was Russland bereit wäre für den «Interessenausgleich» zu bieten. Eigentlich sind nur kleine Schritte vorstellbar: ein neuer Anlauf zur Befriedung der Ostukraine, mäßigende Töne auf allen Seiten und ein Politikwechsel gegenüber den Nachbarstaaten. Der Kreml schafft die größte Unsicherheit nämlich selbst, indem er diese bedroht.

Putin hat jedoch die Erwartungen hoch angesetzt. Die Gefahr besteht, dass er an das Trugbild einer maroden, durch ausländische Marionetten regierten Ukraine glaubt, die auf russische «Rettung» wartet. Das wäre ein verhängnisvoller Fehler.»

«Nesawissimaja»: Putin will Durchbruch beim Thema Nato-Osterweiterung

MOSKAU: Vor dem Videogipfel von Kremlchef Wladimir Putin mit dem US-Präsidenten Joe Biden schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Die Positionen Moskaus und Washingtons sind im Großen und Ganzen klar. Russland glaubt, dass es an der Zeit ist, über ein Schlüsselthema zu diskutieren: ein Ende der Nato-Osterweiterung und Garantien für eine solche Nicht-Erweiterung.

Wohl nicht nur, um westliche Partner zu erschrecken, erinnerte Lawrow in seiner Rede (beim OSZE-Außenministertreffen in der vergangenen Woche) in Stockholm an den Krieg 2008 mit Georgien. Schließlich schlug Russland danach im Jahr 2009 vor, einen Vertrag über europäische Sicherheit zu unterzeichnen. Das war im Grunde ein Dokument über gegenseitige Verpflichtungen Russlands und des Westens. (...) Der Vertrag wurde nie angenommen. (...) Nun will der Kreml offenbar wirklich Durchbrüche haben. Aber will das Weiße Haus sie?»