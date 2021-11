Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«El Mundo»: Chile auf dem Weg zur totalen Polarisierung

MADRID: Zum Sieg des ultrarechten Kandidaten José Antonio Kast bei der ersten Runde der Präsidentenwahl in Chile schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Dienstag:

«Chile war jahrzehntelang eine Bastion des demokratischen Liberalismus in Lateinamerika. Es war eine der wenigen Demokratien des Subkontinents, die dank der ruhigen Wechsel an der Macht zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten dem Vergleich mit Europa standhielt. Doch die gewalttätigen Unruhen vom Oktober 2019, die (der damalige und aktuelle Präsident) Sebastián Piñera nicht zu verhindern wusste, leiteten eine Ära der Polarisierung ein (...)

Aufgrund der von großer Unsicherheit geprägten Aussichten haben die verzweifelten Wähler der rechten Mitte sich demjenigen zugewandt, der ihnen am lautesten die Rückkehr zur Ordnung verspricht und der auch versichert, er werde die Einwanderung stoppen: José Antonio Kast. Nun ist das einst stabile und vorbildliche Chile dazu verurteilt, sich (bei der Stichwahl) zwischen Kast und dem (Chef des linken Wahlbündnisses «Apruebo Dignidad» Gabriel) Boric zu entscheiden. Damit ist der Sieg eines Radikalen garantiert. Und das wird eine Hälfte der Gesellschaft entrüsten.»

«Nepszava»: Systemversagen prägt Österreichs Corona-Politik

BUDAPEST: Über Versäumnisse und Fehler der Corona-Politik Österreichs schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Dienstag:

«Der derzeitige FPÖ-Chef Herbert Kickl möchte gerne in die Fußstapfen seines «großen» Vorgängers (Jörg) Haider treten. Zynisch nutzt er die Unwissenheit einer bestimmten Bevölkerungsschicht aus, raffiniert vermengt er die Impfgegnerschaft mit extremem Populismus. (...) Doch es ist bei weitem nicht nur Kickls Fehler, dass Österreich zu einem Land der Widersprüche wurde. Eine große Rolle spielte dabei der zum Rücktritt gezwungene Bundeskanzler Sebastian Kurz, der nichts gegen die Pandemie tat und von dem sich im Nachhinein (im Zuge staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen) herausstellte, dass er in der Sportart Zynismus unschlagbar ist. Bei uns (in Ungarn) wurde oft gesagt, Österreich sei (in der Corona-Politik) «unser Versuchslabor». Schade, dass wir (von Österreich) nur das Schlechte übernehmen. Zum Beispiel die fatalen Fehler des politischen Systems.»

«De Telegraaf»: Organisatoren der Unruhen belangen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Dienstag die gewalttätigen Corona-Proteste:

«In den sozialen Medien wird zu Gewalt aufgerufen. Auch Minderjährige fühlen sich angezogen, so wie es bei den Ausschreitungen wegen der Ausgangssperre und den Unruhen im Sommer 2020 in Utrecht und Den Haag der Fall war. Und wieder gilt die Regel: Knöpft Euch die Eltern vor.

Die Krawallmacher suchen immer öfter die Konfrontation mit der Polizei, dem Aushängeschild der Macht. Es scheint, dass extremistisches Verhalten zunimmt. «Die Gewalt hat in unserer Demokratie Wurzeln geschlagen», sagte der Vorsitzende des niederländischen Polizeiverbandes nach den Ausschreitungen in Rotterdam.

Eine erschreckende Feststellung. Polizei und Justiz müssen erneut alles daran setzen, die (digitalen) Anstifter der Gewalt aufzuspüren und strafrechtlich zu verfolgen. Bei vorherigen Unruhen im Zusammenhang mit der Ausgangssperre führte dieser Ansatz zur Verhängung einer Reihe von Gefängnisstrafen wegen Aufruhrs. Nun müssen auch die Organisatoren belangt werden, die ganz offensichtlich Chaos stiften und die Gesellschaft zersetzen wollen.»

«The Times»: USA und China brauchen Rüstungskontrolle

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert die Spannungen in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen:

«Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China in der Taiwan-Frage führen dazu, dass die Entwicklung neuer Hochtechnologie als Bedrohung empfunden wird. Dem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht des Pentagon an den Kongress zufolge ist China auf dem Weg, seine Bestände an Atomsprengköpfen bis zum Jahr 2030 von einigen Hundert auf 1000 zu erhöhen. (...)

Auf ihrem Videogipfel vereinbarten Präsident Biden und Präsident Xi, in Zukunft über atomare Angelegenheiten zu sprechen. Je früher sie damit beginnen, desto besser. Die Institutionalisierung der sowjetisch-amerikanischen Rüstungskontrollgespräche trug zum Ende des Kalten Krieges bei. Wenn China und die USA eine bessere Zusammenarbeit anstreben und den Katalog der Ängste abbauen wollen, sollten sie auch darüber sprechen, welche Waffen das internationale System destabilisieren und wie sie überwacht werden können.»

«Kommersant»: EU aktiviert in Migrantenfrage den Dialog mit Belarus

MOSKAU: Zur Lage der Tausenden Migranten in Belarus an der EU-Grenze zu Polen schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Belarus und die EU haben die ersten praktischen Versuche für eine Deeskalation der Lage an der belarussisch-polnischen Grenze unternommen. Schon seit langem haben keine hochrangigen Gäste aus Brüssel mehr Minsk besucht. Am Montag sind Experten der EU-Kommission im Außenministerium empfangen worden. Die Hauptaufgabe der EU liegt nun darin, über eine Rückführung der in Belarus gestrandeten Migranten zu verhandeln.

Dabei kann von einer politischen Deeskalation zwischen der EU und Belarus keine Rede sein. Während der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko die «wilden Politiker Polens» vor den Gefahren einer Schließung der Grenze warnt, kündigt die EU ihre Antwort darauf an, dass hier «Migranten als politische Waffe missbraucht werden». Laut wurde auch die Drohung, gegen die belarussische Führung vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorzugehen.

Die EU aktiviert ihren Dialog mit Minsk zwar, um das Migrationsproblem zu lösen. (...) Aber der raue Umgangston bleibt. So warf Alexander Lukaschenko Brüssel am Montag vor, die Aufnahme der im Logistikzentrum am Grenzübergang in Brusgi untergebrachten 2000 Migranten abzulehnen. Nach seinen Worten hat Kanzlerin Angela Merkel versprochen, diese Frage auf EU-Ebene zu erörtern, aber bisher thematisieren sie das nicht einmal.»