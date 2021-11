Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Sme»: Härte gegen Lukaschenko zeigt sich als richtiger Weg

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag über die von Belarus an die EU-Außengrenze gebrachten Migranten:

«Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko wirft Polen vor, mit seiner Ablehnung der Migranten eigene Streitigkeiten mit der EU auszutragen. Auf die Frage, wer denn in Zusammenarbeit mit Schleusern all die Syrer, Afghanen und andere an die polnische Grenze herankarrt, schweigt er allerdings. Er sagt nur, dass diese Menschen nicht nach Hause zurück wollen und er sie ja schließlich nicht gegen ihren Willen zwingen könne. Welch ein Menschenfreund! Nur erlaubt er ihnen auch nicht die Rückkehr vom Grenzzaun nach Minsk, so dass sie in Kälte und Hunger bleiben - abgesehen von ein paar Dutzend, die sich durchschlagen konnten. (...)

Dass aber die nationale Fluglinie von Belarus bereits aufgehört hat, weitere Afghanen, Iraker, Jemeniten und andere herzubringen, lässt sich auf die europäische Sanktionsdrohung zurückführen. Wirkung zeigt auch die diplomatische Offensive Brüssels gegenüber den (Vereinigten Arabischen) Emiraten, dem Irak und der Türkei, die inzwischen die Aufnahme von Migranten mit Einweg-Tickets untersagten. (...)

Während 2015 (Bundeskanzlerin Angela) Merkel die Nerven verlor, sind sich diesmal die EU-Politiker bewusst, dass das geringste Anzeichen von Entgegenkommen eine umso größere Pilgerschar anlocken würde. (...) Die EU-Sanktionsdrohung gegen die Fluglinie Belavia hat hingegen gezeigt, wo Belarus verwundbar ist.»

«de Volkskrant»: Mit Shell hat London ein weiteres Kronjuwel

AMSTERDAM: Der niederländisch-britische Ölkonzern Shell will seinen steuerlichen Hauptsitz in den Niederlanden aufgeben und nach London verlegen. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Die geschäftsführende Regierung prüft nun, ob es eine Basis für die Abschaffung der bislang erhobenen Dividendensteuer gibt. Abgesehen davon, ob so eine Panikreaktion wünschenswert ist, stellt sich die Frage, ob das etwas bewirken würde. (...) Hätten die Niederlande überhaupt etwas tun können, um den Konzern im Land zu halten? Letztlich brauchen die multinationalen Unternehmen einen starken Staat, der ihre Interessen auf der Weltbühne vertritt. Das werden die Niederlande nie sein - Dividendensteuer hin oder her.

Selbst wenn die Niederlande hier kaum Verlierer sind, gehen die Briten aus diesem Streit als Sieger hervor. Nach dem Austritt aus der Europäischen Union wurde ihnen die wirtschaftliche Hölle und Verdammnis vorausgesagt. Die Entscheidung von Shell zeigt etwas ganz anderes: Großbritannien bleibt ein wichtiger Akteur. Nach Unilever ist London um ein weiteres Kronjuwel reicher. Europa stand daneben und sah nur zu.»

«Guardian»: Polen hat Krise an der Grenze ausgenutzt

LONDON: Die EU verschärft ihre Sanktionen gegen das Lukaschenko-Regime in Belarus. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Es besteht kein Zweifel daran, wo die Hauptverantwortung für diese entsetzliche Situation liegt. Alexander Lukaschenko machte seine erstmals im Mai ausgesprochene Drohung wahr, für eine Flüchtlingskrise an europäischen Grenzen zu sorgen. (...)

Europa muss sich, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell es ausdrückte, gegen «die Instrumentalisierung von Migranten für politische Zwecke» wehren. Doch genau das geschieht auf der EU-Seite des Grabens ebenso wie in Minsk. Polens rechtsnationalistische Regierung - die notorisch alle Versuche behindert hat, ein humanes EU-weites Asylsystem zu schaffen - hat die aktuelle Krise genutzt, um ein Gesetz zu verabschieden, das die Zurückweisung von Migranten ohne Prüfung von Asylanträgen erlaubt. Eine solche Abschiebung verstößt gegen die Genfer Menschenrechtskonvention, aber aus Brüssel gab es keinerlei Widerspruch.»

«L'Alsace»: Polen ist auf Europäische Union angewiesen

MULHOUSE: Zur Ankündigung der polnischen Regierung, eine Mauer zu Belarus zu errichten, schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Dienstag:

«Polen möchte eine Mauer bauen. Diese wird das Problem nicht lösen. Anstatt sich bei anderen europäischen Ländern Hilfe zu holen, entscheidet sich Warschau für den Alleingang. Noch einmal begeht Polen einen Fehler, verachtet die Werte der europäischen Gemeinschaft, ohne die Polen kaum Einfluss hätte. Die Europäische Union kann nicht alles, aber alleine kann Polen nichts.»

«NZZ»: EU demonstriert Geschlossenheit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» lobt am Dienstag die Reaktion der EU auf den Versuch des belarussischen Machthabers, Migranten als Druckmittel zu missbrauchen:

«Die EU wird ihre Sanktionen nicht abbauen, sondern weiter verschärfen. Das Schüren von Spannungen ist Lukaschenko zwar gelungen, aber insgesamt hat das westliche Lager in dieser Krise zu bemerkenswerter Geschlossenheit gefunden. Anstelle einer Spaltung der EU ist eine neuartige Welle der Solidarität mit Polen zu beobachten. (...)

Tatsächlich hat es Brüssel für einmal geschafft, eine geopolitische Herausforderung entschlossen anzugehen. Mit der barschen Sanktionsdrohung gegen beteiligte Fluggesellschaften setzte die EU genau am richtigen Ort an und erzielte rasche Resultate. Was fehlt, ist die Einsicht, dass man das Problem Lukaschenko längerfristig nur loswird, wenn man dessen Schirmherrn in Moskau härter anfasst. Davor schreckt man weiter zurück, in einer seltsamen Mischung aus Angst, Putin-Faszination und kurzfristigen kommerziellen Interessen.»

«Dagens Nyheter»: Putin darf nicht Hand an Europas Energiekran haben

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Drohung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, angesichts der Lage an der belarussisch-polnischen Grenze den Gastransit in die EU einzustellen:

«Es ist absurd, dass sich die Außenwelt auch 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges mit Regimen auseinandersetzen muss, die alles tun - auch das Leben Tausender Flüchtlinge aufs Spiel setzen -, um ihre demokratischen Nachbarn zu destabilisieren. Und dass sich viele im Westen noch abhängiger von Putin und Lukaschenko machen wollen - etwa indem sie sich von ihnen mit lebenswichtiger Energie versorgen lassen. «Was, wenn wir das Erdgas für sie abdrehen?» Diese Aussage sollte den europäischen Staats- und Regierungschefs eine Warnung sein, nicht nur Berlin. Nachbarn wie Lukaschenko und Putin machen es für die EU wichtiger denn je, vereint zu stehen.»

«Washington Post»: Kubas Regierung zeigt ihre Angst vor dem Volk

WASHINGTON: Eine hohe Präsenz der Sicherheitskräfte hat in Kuba neue Demonstrationen gegen die Regierung verhindert. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Auch wenn das kubanische Regime die Verhinderung des geplanten Marsches als Beweis für seine Stärke und für die Schwäche der Freiheitsbewegung darstellen mag, ist das Gegenteil der Fall. Nein, die Gegner des Regimes waren nicht in der Lage, eine besser organisierte Neuauflage des plötzlichen Aufstandes auf den Straßen zu erreichen, der Kuba am 11. Juli erschütterte. Doch die enorme, kostspielige Mobilisierung, die die Regierung benötigte, um sie zu verhindern, zeigte, wenn auch unbeabsichtigt, dass die vor vier Monaten geweckten und zum Ausdruck gebrachten Gefühle zu mächtig und weit verbreitet sind, um anders eingedämmt zu werden. Das ist eine katastrophale Pleite für eine Regierung, deren Legitimität auf ihrem Anspruch beruht, nicht nur für das kubanische Volk, sondern für die unterdrückten Massen überall zu sprechen.»

«La Vanguardia»: Corona kehrt auch in Spanien zu Weihnachten zurück

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die auch in Spanien wieder steigenden Corona-Zahlen:

«In den vergangenen 28 Kommentaren hat es der Autor dieses Textes vermieden, über Corona zu schreiben, da die Pandemie unter Kontrolle war. Heute geht das nicht mehr. Es geht nicht um Panikmache, sondern darum, so rigoros wie möglich mit dieser Krankheit umzugehen. Die Europakarte der Corona-Infektionen bestätigt, dass Spanien und Portugal die Länder mit den meisten Impfungen sind. Viele Länder erhöhen gerade den Druck auf Ungeimpfte: von der Kürzung des Gehalts ungeimpfter Abgeordneter in Lettland bis hin zur Verpflichtung in Italien, am Arbeitsplatz eine Corona-Bescheinigung vorzulegen.

In unserem Land ist die Situation besser, aber es wäre ein schwerer Fehler, wieder unvorsichtig zu werden. Wir haben schon zu viel Erfahrung mit Rückschlägen im Kampf gegen die Pandemie gemacht, als dass wir uns über die Lage in anderen Ländern lustig machen und uns für unbesiegbar halten sollten. Die sechste Welle rollt: Auch bei uns haben die Krankenhauseinweisungen bereits um 30 Prozent zugenommen. Das Baskenland hat schon erste Einschränkungen erlassen. Es liegt an uns, die Entwicklung zu stoppen. Masken machen wieder Sinn und vielleicht sollte die 3G-Regel vermehrt angewandt werden.»

«Kommersant»: EU redet wieder mit Belarus

MOSKAU: Zur Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Der Rat der Europäischen Union hat die Sanktionsregeln gegen Belarus geändert. Weitere juristische und natürliche Personen können nun in die Liste der mit Geldbußen belegten Personen aufgenommen werden - wenn ihnen eine Beteiligung an der Migrationskrise an der Grenze zu Polen nachgewiesen wird. Auf der anderen Seite kommt Europa zu dem Schluss, dass Kontakte mit Minsk zur Lösung der Krise unerlässlich sind, da ein neuer Zustrom von Migranten droht. Darüber hinaus sicherte der amtierende deutsche Außenminister Heiko Maas zu, dass die Europäische Union bereit sei, den Dialog mit Minsk wieder aufzunehmen, wenn das Land Zugeständnisse mache. Am Abend kam es dann noch zu einem sensationellen Ereignis: Die amtierende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel rief Alexander Lukaschenko an.»