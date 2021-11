Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Die Presse»: Falsche Sicherheit als Risiko von 2G-Regel

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert die jüngsten Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich:

«Die seit Montag geltende 2-G-Regel, auch bekannt als Freizeit-Lockdown, sendet (...) zwei gefährliche Signale aus. Zum einen suggeriert sie Geimpften und Genesenen, die Pandemie gehe sie nichts mehr an, was ein risikoreicheres Verhalten hinsichtlich Händehygiene, Maskendisziplin und Teilnahme an Veranstaltungen nach sich ziehen könnte; zum anderen wird partout Impfunwilligen keine andere Möglichkeit mehr gelassen, als sich in Privaträume zurückzuziehen, um dort Feste zu veranstalten, Gäste zum Essen einzuladen oder Friseure zum Haareschneiden zu empfangen - und sich jeglicher Kontrolle zu entziehen. Zudem könnte ihre Ausgrenzung bewirken, dass sie sich seltener oder gar nicht mehr testen lassen und in ihrer Ablehnung der Impfung noch entschlossener werden.»