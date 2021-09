Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Der Standard»: So geht Kanzlermachen mit Grünen und FDP

WIEN: Zum Wahlausgang in Deutschland schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard»:

«Jetzt müssen die Beteiligten erst ausloten, was geht und was nicht. Da haben Grünen-Chef Robert Habeck und Christian Lindner gut vorgelegt. Nicht sie warten, wer sich für sie interessiert, sondern die beiden «Kleinen» nehmen die Sache in die Hand. Wenn sie sich einig werden, wenden sie sich an Union oder SPD. So geht Kanzlermachen. (...)

Auf jeden Fall ist Deutschland zu wünschen, dass sich die Verhandlungen nicht wieder über fast sechs Monate hinziehen wie im Jahr 2017. Angela Merkel wird nur noch kommissarisch im Amt sein. Es darf kein zu großes Vakuum entstehen, Deutschland braucht stabile Verhältnisse - am besten bis zum Weihnachtsfest des Jahres 2021.»