Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Washington Post»: Ein moralisches Desaster und Fehler Bidens

WASHINGTON: Zu dem Abzug der USA aus Afghanistan schreibt die «Washington Post»:

«Die Zahl der Menschen, die seit Ende Juli auf dem Luftweg aus Kabul evakuiert wurden - rund 122.000 - ist zwar enorm, aber nicht groß genug. Glücklicherweise konnten viele Tausend US-Bürger, Bürger aus Drittstaaten und Afghanen entkommen, die direkt für die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten gearbeitet haben. Aber viele Tausend Menschen haben es nicht geschafft (...).

Dies ist ein moralisches Desaster, eines, das nicht zurückzuführen ist auf das Handeln des militärischen und diplomatischen Personals in Kabul - das sich angesichts der tödlichen Gefahren mutig und professionell verhalten hat -, sondern auf strategische und taktische Fehler Bidens und seiner Regierung.»

«El Periódico»: Der Westen hinterlässt in Afghanistan ein Vakuum

MADRID: Zur Lage in Afghanistan nach dem Ende des US-Militäreinsatzes schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Dienstag:

«Wenn heute die letzten US-Militärs Kabul verlassen, werden sie keinen verlässlichen Verbündeten an den Grenzen zu den ehemaligen Sowjetrepubliken, zu Iran, China und Pakistan zurücklassen. Aus geostrategischer Sicht ist das, was sie hinterlassen, ein Vakuum, das China, Russland, der Iran und die Golfmonarchien bereits eilig zu füllen versuchen, während der Westen das neue Regime diplomatisch nicht anerkannt hat und keine Präsenz mehr in Afghanistan hat (...).

Schon in wenigen Tagen wird sich zeigen, inwieweit die Taliban bereit sein werden, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen die Regierung von Donald Trump das Land in ihre Hände gelegt hat, um die Truppen abziehen zu können. Ein Abzug mit festem Termin. Trumps Nachfolger blieb ohne Handlungsspielraum und wurde von den Umständen überwältigt. Die erste Verpflichtung der Taliban, die nun auf den Prüfstand gestellt werden wird, ist, dass sie die Afghanen, die das Land verlassen wollen, ausreisen lassen (...) Obwohl es vielleicht leichter sein wird, dass die Taliban ihre Gegner herauslassen, als dass der Westen die Tore auch für jene Flüchtlinge öffnet, die in Afghanistan nicht direkt mit ihm zusammengearbeitet haben.»

«The Guardian»: Westen wird mit Taliban kooperieren müssen

LONDON: Die Taliban haben erklärt, sie würden Staatsbürger anderer Länder und Ortskräfte ausreisen lassen. Dazu meint die britische Zeitung «The Guardian» am Dienstag:

«Dies scheint im Widerspruch zu Berichten über Hausdurchsuchungen und die Einschüchterung von Personen zu stehen, die mit der früheren Regierung und den westlichen Streitkräften in Verbindung standen. Da die USA und ihre Verbündeten jedoch keinen Einfluss auf das Land haben, können sie nur hoffen, dass das Kalkül der Taliban in Bezug auf deren eigene Interessen zu Gunsten des Westens ausfällt.

Derweil führen steigende Lebensmittelpreise, die anhaltende Dürre in weiten Teilen des Landes und die Binnenvertreibung von Millionen von Flüchtlingen - darunter viele Frauen und Kinder - bereits jetzt, da Herbst und Winter näher rücken, zu schrecklichen Nöten. Ohne ein gewisses Maß an Kooperation und Zusammenarbeit mit dem neuen Regime wird es unmöglich sein, den verzweifelten Afghanen die erforderliche humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.»

«Nepszava»: Elende Aussichten für afghanische Flüchtlinge

BUDAPEST: Über die mögliche neue Flüchtlingskrise nach dem Abzug des Westens aus Afghanistan schreibt die linksliberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Seit der Flüchtlingskrise von 2015 haben nun selbst jene Länder Maßnahmen zur Abwehr von Migration getroffen, die damals tatächlich beispiellose Solidarität an den Tag gelegt hatten. In Schweden oder Deutschland wollen aber die Menschen indes nichts mehr hören von einer Massenzuwanderung. (...) Die Strategie der EU besteht jetzt darin, den Flüchtlingen in den Nachbarländern Afghanistans zu helfen. Im Gegenzug dafür lässt die EU diesen Ländern ähnliche Unterstützung zukommen, wie sie dies 2016 mit der Türkei vereinbarte. Doch man muss wissen: in Pakistan oder im Iran warten auf die Afghanen elende Zustände, wie auch immer die künftigen Vereinbarungen aussehen werden.»

«De Standaard»: Impfverweigerern könnten Konsequenzen drohen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag die Debatte über den Umgang mit Impfverweigerern:

«Darf jemand, der willentlich eine Impfung verweigert, einfach damit durchkommen, dass er wissentlich die medizinische Versorgung anderer Patienten beeinträchtigt? Bereits jetzt wird es groben Schätzungen zufolge rund zwei Jahre dauern, bis alle nicht mit Corona zusammenhängenden Behandlungen nachgeholt wurden, die wegen der Pandemie ausgestellt werden mussten. (...) Die Situation ist nicht länger tragbar. Wenn das so weitergeht, drängen sich unangenehme Diskussionen auf. Etwa die Frage, ob es als gerechtfertigt angesehen werden kann, dass Ungeimpfte einen größeren Teil der Krankenhauskosten selbst tragen müssen, wenn sie von der Pandemie erwischt werden.»

«Corriere della Sera»: USA nicht besiegt, aber gewillt, zu verlieren

ROM: Zum Abzug der USA aus Afghanistan schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Die Parallelen der Fotos von Hubschraubern, die von den Dächern der Botschaften fliehen, passen nicht: Kabul 2021 ist nicht Saigon 1975. Damals verloren die USA ein Stück der Welt, das sie aus der kommunistischen Einflusssphäre heraushalten wollten. Heute verlieren sie mit Afghanistan wenig bis gar nichts. Tatsächlich könnte man sogar gewinnen, wenn man das heiße Eisen Taliban loslässt. Washington wurde nicht besiegt, aber es wollte verlieren.

Der Plan, so diese These, war natürlich nicht, sich mit den Terroristen auf den Fersen und den jubelnden Islamisten zurückzuziehen. Die Durchführung war chaotisch und tragisch, doch das Projekt des Verlierens hat seine eigene Logik. Zwar unaussprechlich und weit entfernt von der Vorstellung von guter Stärke, die die Amerikaner an sich haben, aber wertvoll, um die wahren Gegner der US-Vorherrschaft zu zermürben: nicht die Taliban oder Isis-K, sondern China, Russland und in geringerem Maße auch der Iran.»

«DNA»: Afghanistan kehrt zu altem Gräuelregime zurück

STRAßBURG: Zum Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Die Taliban sind zurück an der Macht und mit ihnen kommen die Geister der Vergangenheit wieder zum Vorschein: abgehackte Hände, Frauen, die wie Sklaven behandelt werden, öffentliches Aufhängen, Steinigungen. Und auch der Bürgerkrieg (...). So sieht die Zukunft von Afghanistan aus und es wird lange dauern, bis der Westen entscheidet, sich wieder einzumischen. Der Zusammenbruch der letzten Wochen wird tiefe Spuren hinterlassen (...).

Die Russen, Chinesen, Iraner und Pakistaner werden sich damit abfinden - es ist nicht die Achtung der Menschenrechte, die sie ausbremsen wird. Europa seinerseits würde gerne handeln, kann es aber nicht. (...) Das Einzige, was für (Europa) zählt, ist der Schutz vor einer seit Monaten inszenierten Flüchtlingswelle. Doch niemand kann vorhersagen, dass sie eintreffen und wie groß sie ausfallen wird.»

«Tages-Anzeiger»: Afghanistan zeigt Europas Ohnmacht

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag Europas Machtlosigkeit in Afghanistan:

«Ohne die US-Streitkräfte geht gar nichts. So war es nie eine Option, dass die Europäer länger bleiben und den afghanischen Streitkräften die nötige Luftunterstützung gewähren. Die Europäer sehen sich nicht einmal in der Lage, den Flughafen von Kabul allein zu sichern, um die Evakuierung zu Ende zu bringen.

Das ist auch eine Offenbarung für Ursula von der Leyen, einst als Präsidentin für eine geopolitische Kommission angetreten. In Brüssel wird viel über «strategische Autonomie» gesprochen. Das Konzept ist eine leere Hülle geblieben. Einen Versuch für einen Staatsaufbau wie in Afghanistan wird es zwar nicht so schnell wieder geben. Europa wird sich aber in Zukunft mehr um seine eigene Sicherheit kümmern, sich selber gegen Terrorgefahr in seiner Nachbarschaft schützen müssen und dabei nur noch beschränkt auf die USA setzen können.»

«Hospodarske noviny»: EU hat keine gemeinsame Strategie

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Dienstag zur EU-Reaktion auf die Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan:

«Die fieberhafte Serie von Beratungen auf EU-Ebene in dieser Woche zeigt: Das Problem namens Afghanistan verschwindet für Europa nicht, sondern bekommt eine neue Dimension. Europa ist darauf nicht vorbereitet und hat keine gemeinsame Strategie für das weitere Vorgehen. Viele europäische Politiker versuchen gar nicht erst, die Panik zu verstecken, die der schnelle Fall Kabuls ausgelöst hat. Es werden Erinnerungen an die große Menge an Flüchtlingen im Jahr 2015 wach. Die Festung Europa findet auf einmal Zäune an den Grenzen sinnvoll. Doch es ist klar, dass es keine langfristige Lösung für die Sicherheit der Europäer sein kann, sich vor der Außenwelt abzuschotten.»

«Kommersant»: Keine Spur von Russland in deutscher TV-Wahldebatte

MOSKAU: Zur ersten von drei TV-Debatten der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«In den Fernsehdebatten in Deutschland vor der Wahl gibt es keine Spur von Russland. Die Beziehungen zu dem Land gehören nicht zu den vorrangigen Themen der politischen Agenda in Deutschland. (.) Um Russland ging es in der ersten von drei TV-Runden überhaupt nicht. (.) Sechs Parteien führen in den Umfragen: Der konservative Block aus CDU und CSU, die SPD, die Grünen, die Liberalen von der FDP, die Linke und die Rechtspopulisten von der AfD.

In den Wahlprogrammen dieser Parteien sind Russland ein bis zwei Absätze gewidmet. Dabei sprechen sich für eine Annäherung an Moskau nur politische Außenseiter aus, die praktisch keine Chance haben, in die nächste Bundesregierung zu kommen - die Linke und die AfD. (...)

Die Schlüsselparteien aber sind skeptischer gegenüber Russland eingestellt: In ihren Wahlprogrammen erinnern sie an die Krim und die großen politischen Skandale der vergangenen Jahre, darunter die Vergiftung von Alexej Nawalny. (.) Welche Koalition es im Ergebnis der Wahl auch geben wird, am ehesten ist wohl von der neuen Regierung eine gemäßigt kritische Haltung gegenüber Russland zu erwarten.»

«NZZ»: Kandidat der Union zeigt Kampfeswillen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die erste große Fernsehdebatte der Kanzlerkandidaten:

«Die Union stand, demoskopisch gesehen, mit dem Rücken zur Wand. Da steht sie immer noch, aber Laschets Auftritt dürfte ihr neuen Mut verliehen haben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident tat, was er tun musste, was ihm aber kaum jemand in dieser Form zugetraut hatte. Er attackierte die Mitbewerber scharf, warf Scholz vor, Sprüche zu klopfen, wenn er eine gute Ausstattung der Bundeswehr fordere, die SPD aber den Einsatz bewaffneter Drohnen ablehne. Baerbock musste sich zweimal anhören, sie täusche die Bürger, indem sie die Beteiligung grüner Landespolitiker an der von ihr kritisierten staatlichen Corona-Politik ausblende. Laschet nahm in Kauf, als übellauniger Besserwisser zu erscheinen. Die Punkte aber gingen an ihn. (...)

In zwei Wochen trifft man sich wieder. Dann haben ARD und ZDF die Chance, den großen weißen Elefanten zu benennen, der bei RTL und NTV nur stumm im Raum stand, obwohl die Außenpolitik im Allgemeinen und Afghanistan im Besonderen Thema waren: die Migrationsfrage.»

«Die Presse»: Das Irrationale steckt tief im Menschen

WIEN: Zum Dilemma, dass sich manche Menschen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, und über die Frage, was diese Menschen bewegt, schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Mit der Angst vor Nebenwirkungen und Impfreaktionen allein ist das nicht zu erklären. Denn diese waren bei bisherigen Impfungen ja eher gering ausgeprägt. Welcher psychologische Mechanismus dafür also verantwortlich ist, harrt auch noch einer genauen Erklärung. (...) Das Irrationale, Esoterische, steckt anscheinend tief drinnen in vielen Menschen.

Die Impfung war als Gamechanger der Coronapandemie gedacht. Doch das scheint schwieriger als erwartet. Wobei man noch das Glück hat, dass es bisher keine Virusmutante gibt, die die Impfung zur Gänze austrickst. Aber es reicht schon das Pech, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, das Angebot der Impfung einfach anzunehmen. Aus welchen Gründen auch immer. Viele fangen mit dem Begriff «Eigenverantwortung» nichts an. Muss ja auch nicht sein, schließlich ist letztlich ohnehin jeder für sich selbst verantwortlich. Problematisch wird es nur dann, wenn dieser Typ Mensch dann die ihn umgebende Gesellschaft in Mitleidenschaft zieht. Dann ist eine Grenze erreicht. Vor dieser stehen wir gerade.»