Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«El País»: London steuert im patriotischen Rausch auf den Abgrund zu

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag das Spitzentreffen von Vertretern der EU und Großbritanniens per Video:

«Die Vertreter der wichtigsten EU-Institutionen - Kommission, Europäischer Rat, Parlament - haben gestern mit dem britischen Premierminister Boris Johnson einen höflichen Gipfel abgehalten. Er bestätigte, was bekannt war: dass es bei den Verhandlungen über ein Abkommen nach dem Rückzug des Vereinigten Königreichs Ende des Jahres keine Fortschritte, sondern Rückschläge gibt; dass die Gespräche fortgesetzt und sogar intensiviert werden (...) und dass schließlich niemand einen Cent darauf wettet, dass das Endergebnis den von Johnsons Mannschaft gewählten Marsch Richtung Abgrund noch ändern könnte. Das beste Symbol für die Vergeblichkeit dieses kleinen Gipfels ist, dass er nur mit einer knappen Erklärung endete und nicht einmal eine gemeinsame Pressekonferenz möglich war.

Vielen Dank für die Klarheit. Die bisherigen Verhandlungsrunden seit dem Austritt Londons aus der EU haben nichts gebracht. (...) In den Schlüsselfragen wurde nicht nur kein Fortschritt erzielt, sondern es gab Rückschläge. (...) Es ist jedoch das Vereinigte Königreich, das geht und dabei die EU um Privilegien bittet. Wenn London nirgendwo nachgibt, dann weil es daran kein Interesse hat. Und wenn den Briten der patriotische Rausch die absehbare wirtschaftliche Katastrophe wert ist, dann ist das eben ihr Problem.»

«Le Figaro»: Covid-19-Pandemie zeigt wirtschaftliche Verwundbarkeit

PARIS: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«Der Rettungsplan für die französische Wirtschaft - auch wenn er außergewöhnlich war - wird nicht alleinig die Spuren der Katastrophe, die auf Frankreich und seine Unternehmen niederfegt, verwischen können. Die Covid-19-Pandemie (...) hat unsere extreme Verwundbarkeit freigelegt. Mehr in Frankreich produzieren, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, investieren und neue Arbeitsstellen in strategischen Branchen schaffen, um unsere Souveränität zu gewährleisten (...) so lautete (Staatschef) Emmanuel Macrons Devise in seiner Ansprache am vergangenen Sonntag. (...) Es ist nicht zu spät, das Schicksal unserer Wirtschaft wieder in den Griff zu bekommen. Es bedeutet, dass wir unsere Kräfte bündeln müssen, um in Zukunftsindustrien und -technologien zu investieren. Gleichzeitig müssen wir unentbehrliche Bemühungen anstellen - beispielsweise mehr arbeiten -, um unsere verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen. Das ist der Preis der Souveränität.»

«Kommersant»: Kein Schlussstrich im Fall Whelan

MOSKAU: Ein Gericht in Moskau hat den US-Bürger Paul Whelan wegen Spionage zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Dieser Satz ist keine Überraschung: Paul Whelan ist der Spionage für schuldig befunden worden und bekam 16 Jahre Straflager. (...) Die amerikanische Seite sagte von Beginn an, dass es keinen Grund für die Anklage gegen Herrn Whelan gegeben habe. Zudem sah die Verteidigung ihre Rechte während des Prozesses verletzt. Das Urteil setzte keinen Schlussstrich in diesem Fall: Der Anwalt des Verurteilten sagte, Whelan könne gegen die bekanntesten russischen Gefangenen in den USA, Viktor But und Konstantin Jaroschenko, ausgetauscht werden. Aber die US-Botschaft hat eine solche Option noch nicht in Betracht gezogen.»

«Rzeczpospolita»: Duda spielt bewusst die homophobe Karte

WARSCHAU: Polens Präsident Andrzej Duda hat über sexuelle Minderheiten gesagt: «Man versucht uns einzureden, dass das Menschen sind. Aber es ist einfach nur eine Ideologie.» Dazu schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Nach diesen Worten des Präsidenten hat sich ein politischer Sturm entfacht, nicht nur in Polen, sondern auch im Ausland. Die Situation ist der PiS außer Kontrolle geraten. Und der Präsident rechtfertigt sich nun, indem er auf Twitter an ausländische Medien schreibt, seine Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Wurden sie nicht. Der Präsident hat bewusst die homophobe Karte gespielt, weil er sich vor der Wahl um die extrem rechte Wählerschaft bemüht. Jetzt muss der Brand gelöscht und der Schaden begrenzt werden.

Andrzej Duda hat keine Lehren gezogen aus den Worten des Auschwitz-Überlebenden Marian Turski, der bei der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers davor warnte, gleichgültig zu bleiben, wenn Minderheiten diskriminiert werden.»

«De Standaard»: Brüssel und London müssen Zugeständnisse machen

BRÜSSEL: Zu den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Zwischen Europa und der britischen Insel tut sich ein Graben auf. Und der ist nur mit weiteren Treffen nicht zu überbrücken. Sowohl Brüssel als auch London müssen Zugeständnisse machen. EU-Unterhändler Michel Barnier zum Beispiel besteht darauf, dass an den Fischereirechten nichts geändert werden darf. Dies ist in erster Linie eine Forderung der Mitgliedsstaaten rund um die Nordsee. Belgische Fischer holen bis zu 45 Prozent ihrer Fänge aus britischen Gewässern. In den Niederlanden sind es sogar bis zu 55 Prozent. Das sollte so bleiben, finden sie. (...) Dennoch scheint es unvermeidlich, dass Europa den britischen Fischern entgegenkommt. Ein Zugeständnis könnte den Weg aus der Pattsituation ein wenig ebnen. Das größte Hindernis bleibt jedoch natürlich das «level playing field». Europa wird es den Briten niemals erlauben, ihre Wirtschaft so zu deregulieren, dass ihre Produkte eine Bedrohung für den europäischen Binnenmarkt darstellen. Da werden sich die Briten bewegen müssen.»

«De Telegraaf»: Netanjahu hat sein Ziel erreicht

AMSTERDAM: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will große Teile des Westjordanlandes annektieren. Dazu heißt es am Dienstag im niederländischen «Telegraaf»:

«Europa ist dagegen. Die arabische Welt auch. Die Militärführung hat Bedenken, ähnlich wie sein wichtigster Koalitionspartner. Selbst die Siedler halten wenig davon, und die USA treten auf die Bremse. Doch Netanjahu bleibt dabei, dass weite Teile des Westjordanlandes annektiert werden. Will Israels am längsten amtierender Premier so sein politisches Erbe sichern? Es ist ein Jetzt-oder-nie-Moment. Sollte US-Präsident Trump im November die Präsidentschaftswahl verlieren, müssen die Annexionspläne wieder auf Eis gelegt werden.

Manche Kritiker meinen, Netanjahu wolle nur von seinem Korruptionsprozess ablenken. Aber dafür Sanktionen und Terroropfer riskieren? Eine andere Option: Der schlaue Politiker hat sein Ziel längst erreicht. Mit dem Annexions-Versprechen hat er die Wahlen gewonnen. Und keiner redet mehr über einen palästinensischen Staat oder die Wiederbelebung der Friedensgespräche. Alles dreht sich nur noch darum, wie sich die Annexion stoppen ließe.»