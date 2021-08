Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«Rossijskaja»: Westen öffnet seine Tore nicht für Afghanen

MOSKAU: Zur Krise in Afghanistan schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Dienstag:

«Mehr als 37.000 Menschen sind Angaben des (US-Verteidigungsministeriums) Pentagon zufolge in der vergangenen Woche evakuiert worden. Doch die Zukunft derer, die es an Bord eines der ersehnten Flugzeuge geschafft haben, wirft viele Fragen auf. Die Hauptschuldigen an dem Chaos in Afghanistan - vertreten durch die USA und ihre Verbündeten - haben durch ihre Äußerungen klar zu verstehen gegeben, dass sie mit den vor den Taliban geflohenen Afghanen zwar Mitleid haben und einen Teil von ihnen aufnehmen wollen - aber nicht bereit sind, die Türen weit für sie zu öffnen.

Ja, die westliche Welt hat eine Träne vergossen angesichts der Bilder von Afghanen, die sich an den Fahrwerken startender Flugzeuge festklammern oder (...) zumindest ihre Kinder über Stacheldrahtzäune werfen. Aber der Zustrom an Migranten hat den europäischen Ländern in den vergangenen zehn Jahren jede Menge Probleme beschert und einen Anstieg nationalistischer Stimmungen provoziert, die insbesondere mit Beginn der Pandemie noch verstärkt wurden.»

«Gazeta Wyborcza»: Polen für Umgang mit Migranten verantwortlich

WARSCHAU: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko lässt Migranten aus dem Nahen Osten über die EU-Außengrenzen nach Polen und Litauen passieren. Dazu schreibt die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza» am Dienstag:

«Ohne Frage ist das Regime von Alexander Lukaschenko verantwortlich für die schwierige Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Aber dafür, wie wir reagieren und wie wir die Flüchtlinge behandeln, sind wir selbst verantwortlich - als Staat und als Gesellschaft. Jeder Mensch, der sich an der Grenze meldet, hat das Recht, einen Andrang auf internationalen Schutz zu stellen. Und Polen als Staat hat die Pflicht, diesen Antrag anzunehmen und dann zu prüfen.

Leider hat Polen seit vielen Jahren ein Problem damit, dass es die Bitten und Hilfe von Flüchtlingen «nicht hört», wenn sie an unsere Grenze kommen. Und werden es wirklich viele tausend Flüchtlinge sein? Momentan deutet nichts darauf hin. Es sind allenfalls Hunderte. Das ist immer noch nicht viel für das polnische Asylsystem.»

«Politiken»: Schweden braucht neue Führung

KOPENHAGEN: Die dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag den angekündigten Rücktritt von Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven:

«Man kann hoffen, dass Schweden mit seinem Abgang eine Führung bekommt, die es wagt, sich den Problemen zu stellen. Das gilt in erster Linie der Gesetzlosigkeit und der Kriminalität, die viel zu viele Teile des Landes prägen. Gemessen an dem Willen, diese völlig inakzeptable Entwicklung bei den Wurzeln zu packen, wirkte Löfven lange wie ein müder alter Mann und nicht wie ein offensiver Führer, den die Nation braucht.

Niemand zweifelt an seinem grundlegenden Humanismus. Aber es nützt nichts, einen Ministerpräsidenten zu haben, dessen Modus Operandi Rückzug und Zögern ist, wenn man offensives Krisenmanagement braucht. Auch Löfvens Passivität angesichts der Corona-Pandemie, die viel zu lange den schwedischen Gesundheitsbehörden überlassen wurde, war beschämend.»

«Le Monde»: Joe Biden steht vor schwerster Krise seiner Amtszeit

PARIS: Zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und der Rolle des amerikanischen Präsidenten Joe Biden schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

«Joe Biden steht vor der ersten schweren politischen Krise seiner Amtszeit, weil er den Zeitplan für den Rückzug (der amerikanischen Truppen) festgelegt hat, ohne dabei vorherzusehen, mit welcher Schnelligkeit die Taliban zurückkehren würden. (...) Obwohl Joe Biden als ein empathischer und einfühlsamer Mann gilt, schienen ihm zu Beginn dieser Krise, als die dramatischen Bilder der Evakuierungen die Bildschirme überfluteten, genau diese Eigenschaften zu fehlen. Sein Umfeld versucht bereits einzuschätzen, welchen Einfluss dieses Fiasko auf seine Beliebtheit und die der Demokratischen Partei haben wird. Am dringendsten ist es aktuell jedoch, die Fortsetzung der Evakuierung in Kabel zu organisieren. Und dass die führende Weltmacht dafür sorgt, dass dies unter würdigeren Bedingungen geschieht.»

«Sme»: Afghanistan zeigt: Europa braucht eigene Verteidigung

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Dienstag zum Rückzug des Westens aus Afghanistan:

«Diese Flucht der mächtigsten Armee der Welt vor Kerlen mit Kalaschnikows ist noch nicht das Ende der ganzen Geschichte. (...) Nur zum Lachen unter Tränen ist jedoch der Gedanke, Europa könnte auch ohne USA in Afghanistan präsent bleiben, weil es ja von Terror- und Migrationswellen viel stärker bedroht sein werde als Amerika.

Tatsächlich ist dieses Afghanistan-Debakel die letzte Warnung für Europa als Ganzes, dass es sich um seine eigene Verteidigung kümmern muss, weil der amerikanische Schutz zu sehr von der US-Innenpolitik abhängig ist, wie man aus diesem Rückzug mehr als deutlich sieht. Wären nicht die letzten 4500 amerikanischen Soldaten wenigstens noch am Flughafen von Kabul, von denen (US-Präsident Joe) Biden versprochen hat, dass sie bis zur Evakuierung des letzten Amerikaners bleiben werden, dann würden es die Staaten Europas nicht einmal schaffen, ihre eigenen Bürger herauszubringen.»

«El País»: Merkel hinterlässt explosives Erbe

MADRID: Zum Ende der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Merkels geostrategisches Vermächtnis wird nicht an der Handelsbilanz mit China gemessen werden, sondern an ihrer ständigen Gratwanderung im Umgang mit Moskau. Merkel hinterlässt ihren Nachfolgern eine explosive Situation an der Ostflanke der EU: Russland hat die Halbinsel Krim annektiert, die früher zur Ukraine gehörte, einen Separatistenkrieg in der Ostukraine angeheizt und droht mit einer De-facto-Übernahme von Belarus.

Die EU hat auf die Aggressionen des Kremls mit Sanktionen reagiert, die zwar die russische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen, aber Präsident Wladimir Putin nicht in die Knie gezwungen haben. Berlin hat sich stets den europäischen Repressalien angeschlossen - aber gleichzeitig seine eigene Ostpolitik beibehalten, die darauf abzielt, Russland nicht völlig in die Enge zu treiben und Putin immer einen Ausweg zu bieten.

Das Urteil der Geschichte über Merkel wird zweifellos zahlreiche Facetten haben. Viele davon sind noch nicht absehbar. Doch ihr Spagat mit Moskau wirft einen gefährlichen Schatten sowohl auf ihr Erbe als auch auf die Stabilität der Europäischen Union.»

«The Guardian»: Biden überließ Taliban Initiative

LONDON: Die Frist bis zum Abzug der letzten Nato-Truppen aus Kabul müsse verlängert werden, meint der britische «Guardian» am Dienstag:

«Nach seiner eisigen Rhetorik in der vergangenen Woche hat US-Präsident Joe Biden die Bilder aus Kabul verspätet als «herzzerreißend» bezeichnet. Doch trotz des Drängens Großbritanniens und anderer Verbündeter hat er bislang nicht geschafft, die Frist für den Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan über den 31. August hinaus zu verlängern. Durch das Festhalten der USA an starren Abzugsterminen und Zeitplänen, die nichts mit den Bedingungen und Ereignissen vor Ort zu tun haben, wurde die strategische Initiative den Taliban überlassen. Das führte zu dem demütigenden Scherbenhaufen der vergangenen Woche.

Es ist mehr Zeit erforderlich, wenn der Westen seine Pflicht gegenüber denjenigen erfüllen will, die für die westlichen Streitkräfte und deren Angehörige gearbeitet haben - und gegenüber anderen, die wahrscheinlich von den Taliban ins Visier genommen werden, wie etwa die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Joe Biden, Boris Johnson und andere Nato-Verbündete müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um dies zu erreichen.»

«De Standaard»: Auch Taliban an Normalität interessiert

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag die Lage in Afghanistan:

«Auch wenn sich die Taliban in den vergangenen 20 Jahren im Wesen nicht verändert haben und genauso rücksichtslos sind wie während ihrer früheren Herrschaft, haben sie doch ein Interesse daran, so schnell wie möglich eine Art Normalität herzustellen. Es wird nicht leicht sein, die Wirtschaft ohne den Geldfluss, der das nun gestürzte Regime subventioniert hatte, in Gang zu halten. Sollte es zu Unruhen oder gar einer Hungersnot kommen, können sie sich ihrer Verantwortung nicht entziehen.

Wenn gesunder Menschenverstand und wohlverstandenes Eigeninteresse die Oberhand gewinnen, wird sich der Schaden in Grenzen halten. Aber die Sicherheitslage am Flughafen ist ein Albtraum. Ein Angriff des örtlichen Ablegers des IS, der mit den Taliban verfeindet ist, kann nicht ausgeschlossen werden. Erst nach dem letzten Evakuierungsflug wird der volle Preis der Niederlage ersichtlich werden.»

«Nepszava»: Afghanistan zeigt Doppelzüngigkeit des Westens

BUDAPEST: Über den Umgang des Westens mit Afghanistan schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Im Falle eines armen Landes (wie Afghanistan) lässt es sich leicht von den Höhen der Moral herab predigen. Da ist es noch ein Glück, dass die meisten Staaten mit China bei weitem nicht so viele grundsätzliche Probleme haben. Mit jenem China, wo eine kommunistische Diktatur herrscht, wo das Regime die uigurische Minderheit mit brutalen Methoden unterdrückt und noch den letzten Rest der Autonomie Hongkongs beseitigt.

China ist ein bestimmender Akteur der Weltwirtschaft, jeder hat ein grundlegendes Interesse daran, mit Peking zu kooperieren. Infolgedessen beschäftigt sich die Mehrheit der Staaten weit weniger mit dem Zustand der dortigen Menschenrechte, der Demokratie und allem anderen, wofür die westliche Welt derzeit die Taliban-Führung zur Verantwortung zieht. (...) Noch nie war die Doppelzüngigkeit der westlichen Mächte so offenbar wie jetzt.»

«NZZ»: Debakel in Afghanistan war vorhersehbar

ZÜRICH: Zur Entwicklung in Afghanistan meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Dieselben Taliban, die 1996 bis 2001 in Afghanistan ein brutales Schreckensregime errichtet hatten, sind zurück an der Macht. Dass sie künftig gesellschaftliche und staatliche Strukturen nach westlichen Vorstellungen zulassen werden, erwartet kaum jemand. Als erste Maßnahme haben die meisten westlichen Regierungen sogleich ihre Zahlungen für Entwicklungshilfe gestoppt.

Dabei hätten sie schon längst wissen müssen oder zumindest mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass es so kommen würde, sobald die USA genug vom längsten Militäreinsatz ihrer Geschichte haben und den viel diskutierten Truppenrückzug umsetzen würden. Denn dass es mit dem erhofften Aufbau rechtsstaatlicher, politischer und militärischer Strukturen sowie einer eigenständigen wirtschaftlichen Entwicklung in Afghanistan nicht klappte, das wusste man seit vielen Jahren.»

«Washington Post»: Biontech-Zulassung ist eine «wichtige Etappe»

WASHINGTON: In den USA hat der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer von der Arzneimittelbehörde FDA die vollständige Zulassung erhalten. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Die Entscheidung der FDA muss jetzt zu weitreichenden Impfpflichten führen. Wir hoffen, dass das US-Militär, das bereits angekündigt hat, Impfungen für aktive Mitglieder vorzuschreiben, auch die Nationalgarde und die Reservisten impfen lässt, und dass Unternehmen, Gouverneure, Universitäten und andere Organisationen sich sicher fühlen, wenn sie von ihren Mitarbeitern und anderen Personen die Impfung verlangen. Manche Menschen werden berechtigte Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen, aber sie müssen sich zu häufigen Tests bereit erklären, um sich und andere zu schützen.

Das Gesamtbild in den Vereinigten Staaten ist düster: Die Pandemie fordert wieder einmal mehr als 1000 Leben pro Tag. Zu wenige Menschen lassen sich impfen, obwohl der Impfstoff gut wirkt, kostenlos und breitflächig verfügbar ist. Ungewissheit und Angst beherrschen das Land, von den Klassenzimmern bis zu den Vorstandsetagen. Die Entscheidung der FDA ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Beendigung der Pandemie. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns.»