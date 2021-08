Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«The Guardian»: Kein Spielraum für Manöver

LONDON: Zum neuen Weltklimabericht meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie haben uns gelehrt, dass die größten Herausforderungen von politischen Führungskräften bewältigt werden können, die erkennen, dass außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Bislang gibt es jedoch wenig Anzeichen dafür, dass die Regierung von Boris Johnson bereit ist, die Klimakrise auf die gleiche Weise zu behandeln. Die eindeutigen Schlussfolgerungen der IPCC-Studie und die wichtige Rolle Großbritanniens bei der Organisation der 26. UN-Klimakonferenz machen diese Position unhaltbar. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig. Das Urteil ist klar. Es gibt keinen Spielraum mehr für Manöver, Verzögerungen oder Zaudern bei einer Krise, deren Bewältigung in der Verantwortung dieser Generation liegt.»

«De Standaard»: Ansprüche an Klimapolitik sind gestiegen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Dienstag mit der internationalen Klimapolitik:

«Seit dem letzten IPCC-Bericht sind aber auch Fortschritte in der internationalen Zusammenarbeit erzielt worden. Die Ansprüche sind größer geworden. Der Europäische Green Deal ist das beste Beispiel dafür. Aber gleichzeitig sind die Herausforderungen gewachsen und die erwarteten Probleme sind schneller akut geworden.

Wie uns die Corona-Krise gelehrt hat, werden Rechte und Freiheiten durch eine existenzielle Bedrohung eingeschränkt. Die Klimakrise könnte uns noch stärker unter Druck setzen. Schon jetzt wird den Politikern vorgeworfen, dass sie nicht in der Lage sind, die durch die Erwärmung verursachten Naturkatastrophen zu bewältigen. Ergreifen sie jedoch die erforderlichen Maßnahmen, setzen sie ihre Wiederwahl aufs Spiel. Eine daraus resultierende politische Instabilität ist das Letzte, was wir in dieser Situation brauchen können.»

«The Telegraph»: Klimagipfel vor großer Herausforderung

LONDON: Zum neuen Bericht des Weltklimarates (IPCC) meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Dienstag:

«In der Tat haben Länder wie Großbritannien Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes entwickelt, deren Umsetzung zwar sehr teuer sein wird, die aber als unerlässlich angesehen werden. Das Problem ist, dass wir selbst nur weniger als zwei Prozent der jährlichen globalen Emissionen verursachen. Wenn es gelingt, diese Emissionen bis 2030 insgesamt zu halbieren und bis Mitte des Jahrhunderts auf Null zu reduzieren, könnte es möglich sein, den Temperaturanstieg umzukehren, sagen die Wissenschaftler. Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn die schlimmsten Verschmutzer wie China, Indien und die USA ihre Emissionen deutlich stärker reduzieren. Sie zu drastischeren Kürzungen zu bewegen, ist die Herausforderung für die 26. UN-Klimakonferenz im November in Glasgow. Und es gibt bislang kaum Anzeichen dafür, dass sich viel ändern wird.»

«Kommersant»: Lukaschenko fühlt sich ein Jahr nach Wahl wieder sicher

MOSKAU: Zum Jahrestag der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl in Belarus schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Mehr als acht Stunden lang sprach der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Montag ohne Unterbrechung mit Journalisten, Experten und Vertretern der Öffentlichkeit. Das Datum war nicht zufällig gewählt: Der 9. August ist der Jahrestag der Präsidentenwahl 2020, die mit Massenprotesten und Festnahmen endete. Während des Fragen-und-Antworten-Marathons strahlte Alexander Lukaschenko, dem noch vor nicht allzu langer Zeit viele den Rücktritt vorhergesagt hatten, Zuversicht und Entschlossenheit aus (...).

Laut eigener Aussage hat der Präsident den Dritten Weltkrieg verhindert, indem er einen im Ausland organisierten Aufstandsversuch unterdrückte, bevor Russland eingreifen musste. Daran, dass Moskau ihn in jedem Fall unterstützen würde und wird, hat Alexander Lukaschenko keine Zweifel.»

«de Volkskrant»: Bericht widerlegt Klimaskeptiker

AMSTERDAM: Zum Bericht des Weltklimarats (IPCC) meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Der IPCC-Bericht liefert genügend Beweise, um den Klimaskeptikern ein für alle Mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ansonsten sind es die zahllosen Überschwemmungen, Waldbrände, Wirbelstürme und anderen extremen Wetterereignisse der letzten Zeit, die die Regierenden - hoffentlich noch vor dem bevorstehenden UN-Klimagipfel im November in Glasgow - wachrütteln: Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren; der Prozess der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung ist bereits in vollem Gange.»

«WaPo»: Keine Verherrlichung Chinas bei Olympischen Spielen 2022

WASHINGTON: Zu den von der Corona-Pandemie geprägten Olympischen Spielen 2021 in Tokio und den Winterspielen in der Hauptstadt des kommunistischen China 2022 schreibt die «Washington Post»:

«Peking wird glaubhaft des Völkermordes an der muslimischen Uiguren-Bevölkerung beschuldigt, geht verstärkt gegen die Demokratie in Hongkong vor und nimmt eine immer bedrohlichere militärische Haltung gegenüber Taiwan ein. Die chinesische Regierung hat Untersuchungen über den Ursprung des Covid-19 blockiert.

So seltsam das Spektakel in Tokio zuweilen auch gewesen sein mag - Skifahren, Snowboarden und Eistanzen in China, während die Diktatur ihre Macht festigt und Millionen Menschen leiden, wäre grotesk. Doch das ist es, was die teilnehmenden Nationen, das IOC und die Sponsoren der Spiele im Sinn zu haben scheinen. (...)

Natürlich würde ein Boykott das Verhalten Chinas wahrscheinlich nicht ändern. Und die Athleten, die ihr ganzes Leben lang für eine Chance auf Olympisches Gold gearbeitet haben, würden einen hohen Preis zahlen. Aber wenn es keinen Boykott geben soll, dann müssen Länder und Unternehmen China das unangefochtene Schaufenster verwehren, nach dem es sich sehnt. Die Vereinigten Staaten und ihre demokratischen Verbündeten sollten angemessene Verurteilungen formulieren und diesen bei den Olympischen Spielen Zeit einräumen. (...) Keine Regierung, kein Unternehmen und keine Einzelperson sollte sich an der Verherrlichung der Verbrechen des chinesischen Regimes beteiligen.»

«Tages-Anzeiger»: Welt braucht verbindliche Klimaziele

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag den Bericht des Weltklimarats:

«Es ist nicht so, dass die Welt nicht begriffen hätte, was uns die Klimaforscher sagen. Seit 1992 gibt es das Klimarahmenabkommen der UNO. Seit 2015 will uns das Pariser Klimaabkommen auf den Pfad von null Emissionen bringen. Die grossen Treibhausgas-Emittenten China, die USA und die EU bekennen sich zu ehrgeizigen Plänen im Klimaschutz. Auch die Schweiz visiert den Weg bis 2050 an. Junge Menschen machen Druck auf die Politik und die Wirtschaft, nicht mehr mit dem Feuer zu spielen.

Doch auch wenn die Nachfrage nach Solar- und Windstrom steigt, die Autoindustrie nun den Schritt zur Elektromobilität glaubwürdig macht und die Forschung intensiv nach alternativen Treib- und Brennstoffen sucht - es erreichen uns auch andere Nachrichten: Milliarden fliessen nach wie vor in die Verbilligung fossiler Energie, Regierungen setzen nur wenige Prozent der Corona-Finanzhilfen für die Energiewende ein, und der Verbund der Wirtschaftsmächte G-20 sträubt sich gegen verbindliche Klimaziele.»

«Nepszava»: Polen lässt illiberales Ungarn im Regen stehen

BUDAPEST: Über die Folgen des jüngsten Nachgebens Polens im Streit mit der EU-Kommission über eine umstrittene Justizreform schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«In den letzten Jahren kämpften wir Ungarn Schulter an Schulter mit den Polen «gegen Brüssel», widerstanden wir gemeinsam als «Bastionen des Christentums» den liberalen Einflüssen. (...) Doch mit dem Umstand, dass Warschau mit Brüssel einen Waffenstillstand schloss und den (...) umstrittensten Bestandteil der Justizreform zurückzog, hat es der Regierung von Viktor Orban den größten Schaden zugefügt. Polen lässt Budapest im illiberalen Kampf allein zurück. Es will damit erreichen, dass es die enorme Geldmenge erhält, die ihm aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zusteht. (...) Wir hingegen haben uns - unter anderem mit dem jüngsten homophoben (Zensur-)Gesetz - in eine Sackgasse manövriert, aus der es keinen Ausweg ohne Gesichtsverlust geben wird. Ungarn bleibt allein im Regen stehen, woran nichts Überraschendes ist. Es war zu erwarten, dass uns Warschau auf dem Weg der Selbstvernichtung nicht bis zum bitteren Ende folgen würde.»

«NZZ»: Gesamte Erde vom Klimawandel betroffen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag den Bericht des Weltklimarats:

«Wenn es noch eines Weckrufes an die Politik bedurft hätte, so liefert ihn nun der neue Sachstandsbericht des Weltklimarats. In der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger machen die Autoren des mittlerweile sechsten IPCC-Berichts deutlich, dass der Klimawandel keine abstrakte Gefahr ist, die zukünftige Generationen betrifft. Der Klimawandel ist längst im Hier und Heute angekommen und betrifft praktisch alle Regionen der Erde. (...) Offenbar hat die Politik erkannt, dass niemandem damit gedient ist, wenn man die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel in Watte packt. Daraus sollte man aber nicht den Schluss ziehen, dass die Klimakonferenz im November in Glasgow zu einem Selbstläufer wird. Spätestens wenn es ums Geld geht - und beim Klimaschutz geht es um sehr viel Geld -, dürfte die jüngst demonstrierte Harmonie zwischen Politik und Wissenschaft aufhören. Die Klimawissenschafter müssen sich also darauf einstellen, dass ihr Weckruf zwar von der Politik gehört wird, aber trotzdem nicht das Ergebnis mit den kleinsten Klimarisiken zeitigt.»