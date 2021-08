Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Tijd»: Europa muss Unabhängigkeit stärken

BRÜSSEL: Europa müsse die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduzieren, meint die belgische Wirtschaftszeitung «De Tijd» am Dienstag:

«Wenn Europa nach größerer strategischer Unabhängigkeit strebt, muss es die Vorstellung aufgeben, dass Freihandel und offene Märkte international funktionieren. Das ist nicht so. Die Coronakrise hat gelehrt, dass es manchmal zu schweren Lücken in den Zuliefererketten kommt, auch ohne dass dabei politische Hintergedanken eine Rolle spielen. (...)

Es ist nötig, das Ruder herumzureißen. Aber besteht dafür in Europa Konsens? Frankreich bemüht sich schon seit langem, die eigene Industrie auszubauen und zu stärken. Deutschland, das vom Export lebt, hat vor allem Interesse an einer offenen Volkswirtschaft. In Europa gibt es einen Flickenteppich unterschiedlicher wirtschaftlicher Interessen. Dadurch wird es sehr schwer, nach einem einheitlichen Plan vorzugehen. (...) Die Regeln der Globalisierung werden neu geschrieben. Es geht darum, damit klug umzugehen. Das ist kein einfacher Auftrag.»

«Politiken»: Demokratische Hoffnung Tunesien am Rande des Kollaps

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Krise in Tunesien:

«Alle Träume des Arabischen Frühlings von Freiheit, Demokratie und Fortschritt haben sich im Grunde zerschlagen. Gut ein Jahrzehnt danach ist das Leben in fast allen Ländern in der arabischen Welt schlimmer als vorher - weniger frei, immer noch undemokratisch und in Ländern wie Syrien, Libyen und dem Jemen herrscht ein wahrer Alptraum aus Krieg, Chaos und Konflikt. Aber in einem Land haben die Freiheit und die Demokratie überlebt: in Tunesien - dort, wo die Aufstände gegen die arabischen Diktatoren begonnen hatten. Etwas, das nicht nur für das Land selbst entscheidend war, sondern auch demonstriert hat, dass sich sowohl Islam als auch arabische Kultur mit Demokratie vereinen lassen. Umso bedrückender und besorgniserregender ist es, dass sich genau diese Demokratie nun in einer tiefen Krise befindet. Tunesien ist die letzte demokratische Hoffnung der Region. Jetzt befindet sie sich am Rande des Zusammenbruchs.»

«NZZ»: Mehr Gelassenheit in Corona-Debatte nötig

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Debatten um staatliche Corona-Maßnahmen:

«Als Ausweg aus dem Corona-Regime gilt nach verbreiteter Auffassung das Covid-Zertifikat, das den Geimpften, Genesenen und Getesteten mehr ­Freiheiten verschafft wie beispielsweise den ­Zugang zu Großveranstaltungen. Schon gibt es Forderungen, dass der Staat das Zertifikat für weitere alltägliche Lebensbereiche obligatorisch erklären müsse, etwa für die Gastronomie. Jeden freiheitlich gesinnten ­Zeitgenossen muss es bei dieser Vorstellung schaudern. Wenn Gastwirte nur Zertifizierte zulassen wollen, dann sei ihnen dies unbenommen, doch der Staat soll sich hier tunlichst heraushalten. Kommt hinzu, dass derzeit noch offen ist, inwieweit auch Geimpfte das Virus übertragen und die Pandemie damit vorantreiben. (...) Überhaupt wäre in der ganzen Corona-Debatte mehr Gelassenheit und weniger Gehässigkeit angezeigt; das politische Klima ist schon vergiftet genug. Das sollten auch jene Politiker bedenken, die sich augenscheinlich in einen regulatorischen Corona-Wahn hineingesteigert haben und ­Druckmethoden gegenüber impfunwilligen Bürgern propagieren, bei denen einem angst und bange werden kann.»

«La Vanguardia»: Europäisches Unwohlsein wegen Corona-Beschränkungen

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Demonstrationen unter anderem in Deutschland gegen Corona-Beschränkungen:

«In Deutschland, Frankreich und Italien gibt es Proteste gegen die Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie. Im Westen macht sich Überdruss angesichts der Einschränkungen breit, die unser Leben in einer seit dem Ende des Zweiten Weltkrieg beispiellosen Weise verändern. Es ist verständlich, dass es zu solchen Demonstrationen angesichts des Ausmaßes der Einschränkungen kommt. Nicht jedes Mittel ist gerechtfertigt, um die Pandemie zu überwinden. Wir erleben eine Kollision grundlegender Rechtsgüter: die Erhaltung der Gesundheit und des Wohlstandes einer Mehrheit - das oberste Ziel der Regierenden - und die Achtung der individuellen Freiheiten.

Den Bürgern muss aber mehr Geduld und ein Bemühen um Verständnis abverlangt werden. Und es muss eine eindeutige Garantie geben, dass niemand eine Orwellsche Gesellschaft unterwürfiger Individuen anstrebt, denen die Behörden sagen, was das Beste für sie ist. Wichtig wäre eine breite Debatte über die individuelle Freiheit, das Gemeinwohl und den Erhalt der europäischen Lebensweise.»