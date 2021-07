Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.21 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

«Hospodarske noviny»: Smartphone als Gefahr für Privatsphäre

PRAG: Zu den neuen Enthüllungen über eine umstrittene Spähsoftware, die gegen Journalisten, Menschenrechtler und Geschäftsleute eingesetzt worden sein soll, schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Die Angst, dass Gespräche abgehört werden, ist so alt wie die Geschichte der Telefonie. Mit dem Beginn der Mobiltelefonie haben sich die Befürchtungen noch verstärkt, dass das Gerät, das wir immer bei uns tragen, alles um sich aufnehmen und sofort weiterleiten könnte. Davon können zum Beispiel sensible Geschäftsverhandlungen betroffen sein. Die aktuellen Enthüllungen (...) zeigen, was für ein großes Loch das Mobiltelefon in die Privatsphäre der Menschen reißt. Vor vertraulichen Besprechungen den Akku zu entnehmen, ist heute leider auch keine Lösung mehr. Der Grund ist einfach: Fast kein Handy der Oberklasse verfügt noch über einen Wechselakku.»

«Politiken»: Boris Johnson spielt mit der globalen Gesundheit

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Dienstag die Aufhebung fast aller verpflichtenden Corona-Maßnahmen in England:

«Boris Johnson spielt russisches Roulette mit der globalen Gesundheit. Freiheitstag? Eher Tag der Dummheit, Tag der Verantwortungslosigkeit, Tag der Sorge. Die britischen Neuinfektionszahlen steigen und steigen. Anfang Juli waren es knapp 28.000 Infizierte pro Tag, jetzt sind es 55.000. Die Wiedereröffnung geht nicht nur Großbritannien etwas an, denn mit ihr und damit verbunden vielen Neuinfizierten steigt das Risiko neuer Varianten. Eine kommende Zeta-, Eta- oder Theta-Variante könnte die Pandemie neu starten, wenn sie Geimpfte nicht nur infizieren, sondern auch schwer krank machen oder sogar töten kann. Geschieht das, sind wir wieder bei Null: im März 2020.»

«Sme»: Orban sieht Kritiker als Feinde der Nation

BRATISLAVA: Zur Debatte um den vermuteten weltweiten Datenmissbrauch durch die Überwachungssoftware Pegasus schreibt die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» am Dienstag mit Blick auf das Nachbarland Ungarn:

«Es hing ja irgendwie in der Luft. Regime, die ihre Kritiker und Journalisten als Feinde der Nation betrachten, mussten früher oder später der Versuchung erliegen, ihren direkten Draht zu den Chefs ihrer Geheimdienste zu nutzen. (...) Die Liste der Länder, die die Spionagesoftware Pegasus missbrauchten, zeigt wieder einmal, wie gefährlich sich Ungarn von der demokratischen Familie entfernt und sich mit ihren Regierungsmethoden Ländern wie Aserbaidschan, Bahrain, Togo, Ruanda oder Saudi-Arabien annähert.

Und das geschieht, obwohl einst (Ungarns Ministerpräsident Viktor) Orban gerade mit der Kritik an einem Abhörskandal seine Karriere begann. (...) Das Abhören von Oppositionsparteien, das die Kommunisten praktiziert hätten, sei in einer Demokratie inakzeptabel, sagte er in einer damaligen Ansprache. (...) Jetzt schreit Orban nicht auf. Die Vertreter seiner Regierung wiederholen nur, dass Ungarn in Übereinstimmung mit den Regeln des Rechtsstaats handle. Dabei hat Orban auch vorher schon keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen als Sicherheitsrisiko betrachtet.»

«Le Monde»: Pegasus-Software öffnet Tür für Spionage

PARIS: Nach Medien-Enthüllungen zur Überwachungssoftware Pegasus des israelischen Anbieters NSO schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

«Wie konnte man ernsthaft so tun, als glaube man einem Unternehmen, das seine digitale Überwachungssoftware an autoritäre Regime wie Aserbaidschan verkauft, und gleichzeitig mit der Hand auf dem Herzen behauptet, dass es sehr auf die Einhaltung der Menschenrechte achtet?

Weil Pegasus wenig kostet, liegt die Software für alle Staaten in Reichweite. Sie ermöglicht es Ländern wie Marokko oder Ungarn, deren eigene «Cyber»-Fähigkeiten schwach sind, sofort Zugang zu sehr mächtigen Spionagefähigkeiten zu bekommen - und den damit verbundenen Versuchungen.»

«Nesawissimaja»: Hochwasser-Warnung hat nicht richtig funktioniert

MOSKAU: Zur Hochwasserkatastrophe in Deutschland schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Dienstag:

«Die Diskussionen darüber, ob die Erderwärmung Schuld an den Überschwemmungen ist, wie deutsche Politiker von den Grünen bis zu den Konservativen nun unisono behaupten. Oder ob es sich, wie Meteorologen meinen, um ein getrennt zu betrachtendes Wetterphänomen handelt, das nichts mit dem Klimawandel zu tun hat - all das dürfte den Betroffenen kaum Trost spenden. Das Entscheidende ist, dass der Warn- und Kontrolldienst für Naturkatastrophen der Situation nicht gewachsen gewesen war.

Seit dem Ende des Kalten Krieges - seither gilt ein möglicher Angriff mit Atomwaffen der gegnerischen Militärblöcke nicht mehr als tägliche Bedrohung -, hat Deutschland massive finanzielle und personelle Kürzungen bei den Katastrophenschutz-Behörden vorgenommen. Im Jahr 2000 wurde das Bundesamt für Zivilschutz abgeschafft. Es wurde 2004 durch das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe abgelöst. Aber es nicht so gut ausgestattet wie sein Vorgänger.»

«De Telegraaf»: China nicht mit Samthandschuhen anfassen

AMSTERDAM: Die USA und die EU haben China für «böswillige Cyberaktivitäten» wie Hackerangriffe auf Microsoft verantwortlich gemacht. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«China unternimmt schon seit längerem Cyberattacken auf Ziele im Westen, um intellektuelles Eigentum und Technologien zu stehlen. Die Hacker scheinen immer dreister vorzugehen und dabei Cyberkriminelle und schädliche Software einzusetzen. Kein Wunder, dass die USA und ihre Verbündeten - darunter erstmals auch die Nato - nun weit ausholen und die Cyberangriffe als eine ernste Bedrohung der Sicherheit brandmarken.

Auffallend ist allerdings, dass die scharfe Verurteilung nicht mit der Verhängung von Sanktionen einhergeht. Früher war das schon der Fall, etwa als Russland verantwortlich gemacht wurde für den Hackerangriff auf (die texanische Softwarefirma) Solarwinds. Die Aktion gegen Microsoft war Experten zufolge noch waghalsiger. Insofern scheint es sich hier um einen doppelten Maßstab zu handeln, wenn Sanktionen ausbleiben. Wenn die Cyberbedrohung aus China so ernst ist, dann darf dieses Land nicht mit Samthandschuhen angefasst werden.»

«de Volkskrant»: Extreme Wetterphänomene werden häufiger

AMSTERDAM: Zur Hochwasserkatastrophe in Deutschland und Belgien meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Wir gehen unsicheren Zeiten entgegen. Vieles weist daraufhin, dass das extreme Wetter der letzten Wochen durch den Treibhauseffekt verursacht wurde. Dadurch können Regenwolken viel mehr Wasser enthalten und auch länger an einer Stelle hängenbleiben. Ein liebliches Flusstal kann sich so in eine reißende Wassermasse verwandeln, die viele Opfer fordert. Jeder Bewohner eines solchen Tals ist nun theoretisch gefährdet. Überschwemmungen sind zu sehr lokalisierten Phänomenen geworden, was bedeutet, dass die Statistiken sehr viel mehr Fälle zeigen. Deutschland und Belgien stehen also vor der komplizierten Aufgabe, praktisch jedes Tal zu schützen.»

«The Guardian»: Deutschland könnte ein Zeichen setzen

LONDON: Zu möglichen politischen Folgen der Flutkatastrophe in Deutschland meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Wie sich die Überschwemmungen auf die Wahl im September auswirken, bleibt abzuwarten. Aber die Katastrophe, bei der sich die wichtigsten politischen Parteien weitgehend einig sind, dass sie mit der Erderwärmung zusammenhängt, hat die Klimakrise in den Vordergrund des Wahlkampfs gerückt. (...)

Obwohl sie auf dem besten Weg sind, Platz zwei hinter der CDU zu erreichen, haben es die Grünen bisher versäumt, diese Gelegenheit zu nutzen, um für eine deutliche Steigerung der grünen Investitionen in Deutschland und auf EU-Ebene zu werben. Derweil zeigt das im letzten Monat veröffentlichte CDU-Wahlprogramm kaum Ansätze für die radikalen wirtschaftlichen Maßnahmen, die zur Bewältigung der Klimakrise nötig wären. (...)

Es steht viel auf dem Spiel in dieser Debatte. Wir müssen lernen, mit extremen Wetterereignissen im Zusammenhang mit der Erderwärmung umzugehen und wir müssen sie als Warnung vor noch Schlimmerem betrachten, sollte die Welt nicht angemessen in eine grüne Zukunft investieren. Im Herbst hat Deutschland die Chance, die Initiative zu ergreifen.»

«Nepszava»: Laschets Lachen macht Baerbocks Plagiatsproblem vergessen

BUDAPEST: Zu den Folgen der Aufnahmen des lachenden CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet während einer Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an Flutopfer in Erftstadt schreibt die linke ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Laschet hätte nichts dafür zu tun brauchen, um den Vorsprung der Unionsparteien vor den Grünen zu vergrößern, mit Blick auf die sich nähernden Wahlen, die Ende September anstehen. Die Medien waren mit den Problemen von Annalena Baerbock beschäftigt, der Kanzlerkandidatin der Umweltschützer - so dass die Unterstützung für die Grünen binnen drei Monaten um 5 bis 6 Prozent gesunken war. Jetzt aber ist es umgekehrt, nach Laschets Gelächter ist es völlig unwichtig geworden, ob Baerbock in ihrem Buch plagiiert hat oder nicht. Wir wissen ja, dass es nicht reicht, anständig zu sein, sondern es muss auch diesen Anschein haben.»

«El País»: Boris Johnsons gefährliche Deeskalation

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Aufhebung fast aller verpflichtenden Corona-Maßnahmen in England:

«In einer heftig umstrittenen Entscheidung hat das Vereinigte Königreich die Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgehoben. Es besteht keine Maskenpflicht mehr und es gibt keine Einschränkungen sozialer Kontakte. Die Regierung von Boris Johnson glaubt, dass es mit der fortgeschrittenen Impfkampagne Zeit ist, die Beschränkungen aufzuheben. Aber die Entscheidung fällt angesichts stark steigender Corona-Zahlen mit etwa 40.000 Infektionen pro Tag und der Prognose, dass sie im August 200.000 erreichen könnten.

Es stimmt, dass sich die Situation radikal von den ersten Wellen unterscheidet. Die Impfrate führt dazu, dass Krankenhauseinweisungen und die Sterblichkeit deutlich geringer sind. Aber sie sind nicht verschwunden. Deshalb ist es leichtsinnig, die Beschränkungen aufzuheben. Diesen Montag Tag der Freiheit zu nennen, legitimiert die Proteste der Leugner, während 1200 Wissenschaftler warnen, dass die Regierung sich auf ein gefährliches und unethisches Experiment einlässt, das es dem Virus erlaubt, impfstoffresistente Varianten zu erzeugen, was auch Folgen für andere Länder haben wird.»

«NZZ»: Geopolitische Konflikte werden Energiewende begleiten

ZÜRICH: Das Ölkartell Opec und seine Partnerländer (Opec+) haben sich auf eine deutliche Erhöhung der Ölproduktion geeinigt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die Einigung innerhalb der Opec+ zeigt, dass der Glaube an das Feintuning des Ölmarktes noch nicht aufgegeben wurde: nicht zu hohe Preise, um keine Nachfrage zu zerstören, und nicht zu niedrige, um noch davon zu profitieren. Das forsche Vorgehen der Emirate lässt die Risse jedoch erahnen. Abu Dhabi forderte die Anerkennung einer höheren Produktionskapazität, die als Grundlage für die Berechnung der Förderquote dient. Die Logik dahinter: Bei einer ständig sinkenden Nachfrage muss der Erdölschatz so schnell wie möglich gehoben werden - sonst könnte er eines Tages im Boden bleiben.

Wenn dies viele Förderländer gleichzeitig tun, ergibt sich ein fallender Ölpreis - so dass man noch mehr fördern muss, um zumindest kurzfristig die Öleinnahmen konstant zu halten. Dieser Mechanismus dürfte die größte Herausforderung für die Petro-Staaten sein. Dem Erdölkartell Opec+ muss man im Fall der Fälle nicht nachtrauern. Ein voraussichtlich langfristig niedriger Ölpreis dürfte aber die Bemühungen zur Senkung von CO2-Emissionen bremsen. Die Energiewende wird zudem nicht ohne geopolitische Konflikte ablaufen. Dies haben die westlichen Konsumländer noch zu wenig auf dem Radar.»