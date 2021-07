Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Dagens Nyheter»: Diebe und Bestechung lassen Libanon kollabieren

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Wirtschafts- und Finanzkrise im Libanon:

«Sicherlich war die Lage im Libanon während des langen Bürgerkriegs in den 70er und 80er Jahren noch schlimmer. Aber eine simultane Finanz-, Banken- und Schuldenkrise ist gerade dabei, das ganze Land kollabieren zu lassen. Und eine richtige Regierung gibt es auch nicht. Eine trat nach den Volksprotesten im Herbst 2019 zurück, die nächste nach der gigantischen Explosion in Beiruts Hafen vergangenen Sommer. Der Ermittler wurde abgesetzt, weil er die inkompetenten und korrupten Politiker verhören wollte, die zur Verantwortung gezogen werden sollten. Der Weg aus dem Morast wird schwer zu finden sein. Es gibt keine Antwort darauf, wie die Hisbollah und andere Plagegeister ihrer Position beraubt werden können. Der Internationale Währungsfonds muss Bedingungen für seine Hilfen stellen, westliche Länder können unfähige Potentaten mit Sanktionen belegen. Aber letztlich müssen die Libanesen selbst die Kleptokratie stürzen.»

«Sme»: US-Rückzug aus Afghanistan ist schwerer Fehler

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» kritisiert am Dienstag den Truppenabzug der USA aus Afghanistan:

«Der Rückzug sieht aus wie eine Kapitulation der USA. (...) Man kann zwar einwenden, dass auch der mit 20 Jahren längste Krieg in der US-Geschichte irgendwann enden muss. Vor allem, wenn es offenbar unmöglich ist, die Taliban völlig zu vertreiben - respektive, wenn dafür völlig andere Mittel und Truppenkontingente nötig wären. (...) Die öffentliche Meinung, auf die (US-Präsident Joe) Biden sich stützt, sollten wir uns aber lieber dann ansehen, wenn die Taliban wieder ihr Recht anzuwenden beginnen, etwa mit Frauenbeschneidungen, Steinigungen für Untreue, Verbot des Schulbesuchs für Mädchen und ähnlichem.

Die Nato-Verbündeten, die keine andere Wahl haben, als mit den Amerikanern gemeinsam wegzugehen, weil sie ohne US-Hilfe nichts erreichen, werden Biden wohl vergeblich zu überreden versuchen. Denn nicht nur in Afghanistan, sondern überhaupt bei Auslandseinsätzen zeigt er jene Unberechenbarkeit, die man eigentlich seinem Vorgänger (Donald) Trump zugeschrieben hatte. Dabei muss gerade Europa den Rückzug fürchten. Denn die Umstände sind so, dass aus Afghanistan wieder eine Brutstätte des Terrorismus und der Migrationswellen entsteht.»

«DNA»: Der Westen tut nicht genug gegen den Klimawandel

PARIS: Zu den verheerenden Bränden in Kanada und auf Zypern und den Auswirkungen des Klimawandels schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Dienstag:

«Der dramatische Brand, der vor kurzem einen Teil von Zypern verwüstet hat, und der, der in Kanada nach einer kritischen und historischen Hitzeperiode eine ganze Stadt zerstört hat, sind nur die jüngsten Unglücke eines weltweiten Phänomens. (...) Sie geben eine Vorschau darauf, wie die Hölle auf Erden aussehen kann und was sein wird, wenn die Klimaerwärmung nicht dringend eingedämmt wird. (...)

Trotz der Signale, die alle hochrot geworden sind, und den zunehmend alarmierenden Berichten von Experten geben sich die westlichen Länder immer noch mit unzureichenden Maßnahmen zufrieden, die keine wirkliche Wirkung haben - aus Angst davor, ein zum Scheitern verurteiltes System in Frage zu stellen, aber auch aus Mangel an Vorstellungskraft und politischem Mut. Und weil die öffentliche Meinung noch nicht bereit für drastische Maßnahmen ist. Wenn sie es ist, wird es aber zu spät sein.»

«La Repubblica»: UN ohne nennenswerte Maßnahmen in Tigray-Konflikt

ROM: Zum Konflikt in der Tigray-Region in Äthiopien schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Der Konflikt, der ganz Tigray verwüstet, droht eine destabilisierende Wirkung auf ganz Äthiopien mit weiteren Auswirkungen auf das ohnehin instabile Horn von Afrika zu verursachen. (...)

Aber trotz der zahlreichen Beweise für Kriegsverbrechen, die im anhaltenden Konflikt begangen wurden, hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bisher keine nennenswerten Maßnahmen ergriffen, die ein politisches, diplomatisches und möglicherweise militärisches Eingreifen fördern könnten, um einen neuen Völkermord zu vermeiden. Wieder einmal riskiert die internationale Gemeinschaft, sich mit einem Völkermord zu befassen, wodurch die Rhetorik von «never again» (nie wieder) immer leerer und tragischer wird (...).»

«The Times»: Schutzmaske muss zum Symbol für gute Manieren werden

LONDON: Großbritanniens Premierminister hat die Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen zum 19. Juli angekündigt. Dazu meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Wie er dabei einräumen musste, ist das Virus noch längst nicht besiegt. Bei den derzeitigen Trends wird die Zahl der Neuinfektionen bis zum 19. Juli wahrscheinlich auf 50.000 pro Tag ansteigen. Unweigerlich werden auch die Zahlen der Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle steigen, wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus. (...)

Entscheidend ist, dass Boris Johnson den Schwerpunkt bei der Bekämpfung der nächsten Phase der Pandemie von staatlichem Diktat auf persönliche Verantwortung verlagern will. Das ist eindeutig vorzuziehen. Aber dazu gehört auch, dass die Öffentlichkeit Verantwortung übernimmt und sich bewusst macht, dass das Virus hoch ansteckend ist.

Ein wichtiger Test dafür wird die Haltung zum Maskentragen sein, das für viele zum Symbol für den Lockdown geworden ist. Doch das Tragen einer Maske in überfüllten Innenräumen bleibt eine der besten Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus. Wenn es vertrieben werden soll, muss die Maske jetzt zu einem Symbol für gute Manieren werden.»

«The Irish Times»: Londons Corona-Politik ist moralisch unvertretbar

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Dienstag die Corona-Politik der britischen Regierung:

«Während der gesamten Covid-19-Pandemie hat Großbritannien Beschränkungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit stets zu langsam eingeführt und zu schnell aufgehoben. Diese Fehler haben Leben gekostet. Premierminister Boris Johnson hat bei fast jeder Gelegenheit gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, aus Fehlern zu lernen. Sein instinktiver Widerwille, das soziale und wirtschaftliche Leben zu kontrollieren, hat ihn anscheinend blind gemacht für wissenschaftliche Beweise.

Die Geschichte ist dabei, sich zu wiederholen. Am Montag bestätigte Johnson, dass die meisten der noch verbliebenen Beschränkungen in England am 19. Juli aufgehoben werden sollen. (...) Viele Menschen in England sind noch immer nicht geimpft. Und kein Impfstoff bietet einen vollständigen Schutz, was bedeutet, dass gefährdete Menschen in sehr hoher Zahl erkranken und sterben könnten, wenn die Übertragung im derzeitigen Tempo weitergeht.(...) Nun ist es in der Tat britische Regierungspolitik, Covid-19 durch die Bevölkerung fegen zu lassen. Das ist eine moralisch unvertretbare Position, die Großbritannien - und seine Nachbarn - teuer zu stehen kommen wird.»

«El País»: Das hohe Tempo der Impfkampagne ein Erfolg Europas

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Unterschiede der Impfkampagne in den USA und der EU:

«Unter anderen Umständen hätte der derzeitige Anstieg der Corona-Infektionen in Europa sehr harte Einschränkungen erzwungen. Dass es diesmal anders ist, liegt an den Impfstoffen. Nach einigen Anlaufproblemen hat die Impfkampagne in der EU ein hohes Tempo erreicht. Der Vergleich mit den USA ist beeindruckend. Dort ging es in der Anfangsphase schnell voran, auch weil die USA anders als die EU keine Impfstoffe exportierten. Noch vor drei Monaten lagen die USA bei den Erstgeimpften fast 20 Punkte vor der EU. Heute deutet alles darauf hin, dass die EU die USA bald einholen wird.

Die USA fallen nicht aus Mangel an Impfstoffen zurück, sondern wegen der Impfskepsis der Bürger. Diese Haltung ist eine der Folgen der Leugnungspolitik von Ex-Präsident Donald Trump. In Europa kommt die erreichte politische Einheit und der rationale Wissenschaftsdiskurs nun der gesamten Gesellschaft zugute. Der andere große Unterschied hat mit dem Fehlen eines öffentlichen Gesundheitssystems in den USA zu tun, das in Europa öffentliche Gesundheitskampagnen erleichtert. Europa hat Impfungen zu einem Kennzeichen für Fortschritt und sozialen Zusammenhalt gemacht.»

«NZZ». Slowenien hat erste Chance zum Brückenbau verpasst

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Übernahme des EU-Ratsvorsitzes durch Slowenien:

«Slowenien ist immer noch ein Vorzeigeland in der Region, es ist stolz auf seine jüngere Geschichte und seine liberale Demokratie. Es wäre unter all jenen Staaten, die nach 2004 der EU beitraten, eigentlich in einer guten Position, um Brücken zu bauen. In der Gesellschaft des kleinen Landes überwiegt weiter eine starke proeuropäische Ausrichtung. Insofern sollte die Kommission den Eklat auch nicht überbewerten. Womöglich wird (Ministerpräsidenten Janez) Jansa, dessen Mehrheit wackelt, den Ratsvorsitz im Amt nicht einmal überstehen. Womöglich könnte dann sogar Frankreich, das nach Slowenien mit der Ratspräsidentschaft dran ist, inoffiziell die Kontrolle übernehmen. Seine erste Gelegenheit, den Graben zwischen Brüssel und Ljubljana nicht noch weiter aufzureißen, hat Jansa in jedem Fall verpasst.»

«Tages-Anzeiger»: Jetzt hilft nur noch Impfen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag den Anstieg der Corona-Infektionen in der Schweiz:

«Gut möglich, dass es jetzt zu einer vierten Welle kommt. Doch diese unterscheidet sich wesentlich von den drei bisherigen. Erwachsene und Jugendliche können nun etwas dagegen unternehmen - nämlich sich impfen lassen. Das bietet zwar keinen hundertprozentigen Schutz, aber das Risiko ist klein, schwer an Covid zu erkranken, wenn man doppelt geimpft ist.

Für Ungeimpfte hingegen wird es nun ungemütlich. Angesichts fehlender Schutzmassnahmen laufen sie große Gefahr, dass das Virus sie erwischt. Je älter sie sind, desto grösser ist ihr Risiko, schwer zu erkranken oder gar an Covid zu sterben. (...)

Zum Glück trifft uns der Anstieg in der Schweiz erst jetzt, da wir genügend Impfstoff haben. Daran fehlt es nicht - nur am Willen der einen oder anderen, sich selbst und ihre Mitmenschen zu schützen. Auch ihr Wille ist zu respektieren - mit allen Folgen, die damit verbunden sind.»