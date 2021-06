Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«24 Tschassa»: Delta-Variante nicht unterschätzen

SOFIA: Vor der als ansteckender geltenden Delta-Variante des Coronavirus warnt am Dienstag die bulgarische Zeitung «24 Tschassa»:

«Der Sommer ist Zeit für Partys, Entspannung und die zurückgehenden Zahlen der Neuansteckungen mit dem Coronavirus bei uns (in Bulgarien) bringen das Gefühl, dass wir zur alten Normalität zurückkehren. Dies aber kann eine irrtümliche Beruhigung in der aktuellen Situation sein - in Europa spürt man bereits Spannung wegen der Ausbreitung der Delta-Variante.

(Bundes)kanzlerin (Angela) Merkel rief auf, dass Bürger Großbritanniens nicht in EU-Staaten hereingelassen werden sollten. In Russland wütet die indische Variante buchstäblich und der Sturm dort entwickelt sich wohl erst. Am (Schwarzen) Meer in Bulgarien sehnen sich die Hoteliers aber voller Hoffnung nach mehr russischen Touristen. (...) Das Risiko der Delta-Variante darf allerdings nicht unterschätzt werden.»

«Kommersant»: Brüssel und Minsk liefern sich Sanktionskrieg

MOSKAU: Zu den belarussischen Gegenmaßnahmen als Antwort auf Sanktionen der Europäischen Union schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag:

«Die ohnehin fragilen Beziehungen zwischen Minsk und Brüssel haben sich als kurz vor dem endgültigen Bruch erwiesen. Am Montag zog Belarus seinen Vertreter bei der EU zu Konsultationen ab, kündigte zudem seinen Ausstieg aus (dem EU-Programm der) östlichen Partnerschaft an und setzte einige europäische Beamte auf schwarze Listen. Damit hat die Republik ihren Schritt im Sanktionskrieg mit der EU gemacht.

Gleichzeitig gibt Minsk zu verstehen, dass keine großen Zugeständnisse erwartet werden dürfen, wenn es um diejenigen geht, die im Westen als politische Gefangene gelten: Der Ex-Präsidentschaftskandidat Viktor Babariko könnte im Juli zu 15 Jahren Straflager verurteilt werden und den Oppositionellen Maria Kolesnikowa und Maxim Snak drohen 12 Jahre Gefängnis.»

«Washington Post»: Greift die EU im Streit mit Orban endlich durch?

WASHINGTON: Zum Streit der EU mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban über ein Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität schreibt die «Washington Post»:

«Seit über einem Jahrzehnt heizt Ungarns rechte Regierungspartei ihre politische Basis an, indem sie Einwanderer, Muslime, Juden und die LGBTQ-Gemeinschaft dämonisiert, obgleich sie die Vorteile der Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union genießt. Brüssel hat dabei versagt, entschieden gegen die Regierung von Viktor Orban vorzugehen, selbst als diese demokratische Kontrollmechanismen wie unabhängige Gerichte und Medien demontierte. Jetzt, endlich, könnten Europas Regierende genug von dem ungarischen Demagogen haben. (...) Wenn es jetzt, angesichts einer solchen Intoleranz (durch das Gesetz zur Homosexualität), härtere EU-Reaktionen gibt, dann ist es ein guter Zeitpunkt dafür.

Durch Annahme des Plans, Milliarden an Mitteln zur Erholung der Wirtschaft an ihre Mitglieder zu leiten, hat sich die EU im vergangenen Jahr auch mehr Einfluss auf Regierungen verschafft, die gegen demokratische Standards verstoßen. (...) Zufällig braucht Orban die EU-Mittel mehr denn je. Wie viele andere populistische Regierende vermasselte er es, auf die Covid-19-Epidemie zu reagieren, mit dem Ergebnis, dass Ungarn in der Welt eine der höchsten Sterblichkeitsraten pro Kopf hat. Oppositionsparteien von der extremen Rechten bis zur sozialistischen Linken haben eine Koalition gegen ihn (Orban) gebildet, sodass der Ausgang der nationalen Wahlen im nächsten Jahr eine offene Frage bleibt.»

«Financial Times»: EU muss ihre Werte verteidigen

LONDON: Zum Streit der EU mit Ungarn über ein neues Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen mit Blick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt, meint die Londoner «Financial Times» am Dienstag:

«Ursula von der Leyen und die Staats- und Regierungschefs, die sich auf dem Gipfel äußerten, haben recht, wenn sie Würde, Gleichheit und Respekt für die Menschenrechte als grundlegende EU-Werte auflisten. Diese nicht zu verteidigen, würde die Mission der EU, Freiheit und Gerechtigkeit zu fördern, untergraben. Viktor Orbans Regierung lenkt mit dem Auslösen eines Kulturkampfes von den Sorgen der EU über deren Versuche ab, demokratische und juristische Kontrollen zu untergraben. (...)

Geplante rechtliche Schritte der EU gegen Ungarns Gesetz könnten langwierig sein. Und ein Mechanismus, der die Auszahlung von EU-Strukturfonds an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit bindet, wird von Ungarn und Polen noch juristisch angefochten. Aber da die Kommission in Kürze Ungarns Pläne zur Verwendung von sieben Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbauprogramm absegnen soll, könnten Brüssel und andere Hauptstädte Budapest signalisieren, dass sie besonders streng prüfen werden, ob die wirtschaftlichen Reformverpflichtungen eingehalten werden, wenn das Land nicht von seinem Kulturkampf ablässt. Um ihre Werte zu schützen, wird die EU sowohl finanzielle als auch rechtliche Druckmittel einsetzen müssen.»

«Aftenposten»: Ungarns Homophobie muss bekämpft werden

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Dienstag ein neues Gesetz in Ungarn, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt:

«Sowohl die NATO als auch die EU sind Wertegemeinschaften. Beide werden durch Mitgliedstaaten herausgefordert, die in eine inakzeptable Richtung gehen. [.] Die Situation für LGBT-Menschen ist in vielen Ländern unter Druck. [.] Für die EU sind diese Staaten seit langem eine gewaltige Herausforderung. Sie können nicht so einfach aus der Union geworfen werden, was außerdem die Situation ihrer LGBT-Bürger nicht verbessern würde. Aber sie können rechtlich und finanziell unter Druck gesetzt werden. Manchmal hilft das. Hoffentlich hilft es diesmal.»

«NZZ»: Le Pens Strategie stößt an ihre Grenzen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag das schlechte Abschneiden der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen bei der Regionalwahl in Frankreich:

«Die Wahlschlappe zeigt die Grenzen von Le Pens Strategie der «Entdiabolisierung» auf. Mit dem Verzicht auf die Hetze, die die Partei unter ihrem Vater Jean-Marie Le Pen berüchtigt gemacht hatte, wollte sie neue konservative Wählerschichten erschließen. Zwar blieben Zweifel, dass sich die Partei im Kern wirklich gewandelt hat, doch hat sich ihr Image tatsächlich verbessert. So sehen immer weniger Franzosen Le Pens Partei als Gefahr für die Demokratie.

Indem sie ihre Position gemäßigt hat, hat sich die Partei allerdings auch der bürgerlichen Rechten angenähert. Diese hat wiederum ihre Haltung bei Fragen der Migration und Sicherheit verschärft. Nur eine Minderheit der Franzosen hält den RN zudem für regierungsfähig. Bei der Regionalwahl blieben nun viele von Le Pens Sympathisanten zu Hause, statt ihrer «entdiabolisierten» Partei ihre Stimme zu geben. Und der Rest der rechten Wähler stimmte für bürgerliche Parteien, die ihre Regierungsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt haben.»

«La Repubblica»: Neogaullisten in Frankreich zurück

ROM: Zu den Regionalwahlen in Frankreich schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Nachdem viel über die neue Welt nach Corona geredet wurde, haben die Regionalwahlen in Frankreich gerade die Politik von gestern wiederauferstehen lassen und die klassische Bipolarität zwischen links und rechts wiederbelebt. Die traditionellen Parteien wurden in all ihren Hochburgen bestätigt, während die Anhänger von Macron und Le Pen mit leeren Händen dastehen.

Es ist die sensationelle Rückkehr der Neogaullisten zu alter Stärke, die nach zwei verlorenen Präsidentschaftswahlen bereits im Abseits schienen. (...) Aber es gilt auch eine Regel, die seit 1965, also seit es Umfragen in Frankreich gibt, nie widerlegt wurde. Zehn Monate vor den Präsidentschaftswahlen hat noch nie eine Vorhersage gestimmt.»