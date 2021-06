Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«The Times»: Peking erstickt Hongkongs pro-demokratische Presse

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag das radikale Vorgehen der Hongkonger Behörden gegen die pro-demokratische Zeitung «Apple Daily»:

«Der Niedergang von «Apple Daily» ist die Folge des behördlichen Einfrierens der Vermögenswerte der Zeitung, des Zögerns ängstlicher Banken, ihr zu helfen, der Einschüchterung von Reportern und der Inhaftierungen von (Zeitungsgründer Jimmy) Lai und seinen leitenden Redakteuren auf der Grundlage nationaler Sicherheitsgesetze. Es ist das bisher anschaulichste Beispiel dafür, wie entschlossen Peking ist, Hongkong die Luft abzudrücken. (...)

Kein Wunder, dass Hongkong im Pressefreiheitsindex - veröffentlicht von Reporter ohne Grenzen - in den letzten zehn Jahren von Platz 54 auf Platz 80 zurückgefallen ist. Das Land kann aber noch tiefer fallen. China, das so energisch versucht, der ehemaligen britischen Kolonie seine brutalen Methoden aufzuzwingen, rangiert im Index auf Platz 177, an vierter Stelle von unten und nur knapp vor Nordkorea. Peking, das so stolz auf seine Modernisierung und seinen fortschreitenden Wohlstand ist, sollte sich genau überlegen, ob es mit dem Regime von Kim Jong Un auf eine Stufe gestellt werden möchte.»

«Corriere della Sera»: EU steuert auf weiteren Türkei-Deal zu

ROM: Zum Berliner Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Italiens Premier Mario Draghi schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Es war ein Treffen zwischen alten Freunden, das mit einem halbstündigen Tête-à-Tête begann und mit einem fast zweistündigen Abendessen fortgesetzt wurde, wobei in den Gesprächen wahrscheinlich der einzige wirkliche Meinungsunterschied bei der Einschätzung der laufenden Fußball-EM bestand. (...) Mit Blick auf den EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag in Brüssel jedoch, wo das Thema Migration ganz oben auf der Tagesordnung steht, hat Draghi Angela Merkel ein klares und überzeugtes Ja aus Italien zur Verlängerung des Abkommens mit der Türkei überbracht, mit dem die EU Ankara für die Aufnahme und Unterstützung von mehr als drei Millionen Flüchtlingen auf seinem Territorium finanziert. (...) Keiner der Regierungschefs erwähnte allerdings das heikelste Thema, das der EU-Umsiedlungen (von Migranten).»

«Le Monde»: Schwache Wahlbeteiligung ist besorgniserregend

PARIS: Zu den Ergebnissen der ersten Runde der französischen Regionalwahlen am Sonntag schreibt die Tageszeitung «Le Monde» (Paris) am Dienstag:

«Dieser Streik an der Wahlurne ist schwerwiegend. Durch ihn wird die Deutung der scheinbar klaren Wahlergebnisse verfälscht - sei es der deutliche Rückgang des Rassemblement National, das Vordringen der (bürgerlichen) Rechten, der Widerstand der Linken oder das jämmerliche Abschneiden der Präsidentenpartei. Welchen regionalen und vor allem nationalen Wert haben sie (die Ergebnisse), wenn mehr als zwei von drei Franzosen nicht zur Wahl gegangen sind?

Dieser Mangel an demokratischem Engagement ist besonders besorgniserregend, da er einen Kreislauf verlängert und verstärkt, den es bereits seit einigen Jahren gibt. Er hängt mit dem Gewaltanstieg und den Beleidigungen in der öffentlichen Debatte zusammen: Je schlechter das Wahlergebnis der Volksvertreter ist, desto weniger sind die Bürger dazu ermuntert, ihre Worte zu respektieren und ihre Taten anzuerkennen.»

«The Irish Times»: Rückschlag für Macron und Le Pen

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Dienstag die Ergebnisse der französischen Regionalwahlen:

«Xavier Bertrand, der Mitte-Rechts-Präsident des Regionalrats von Hauts-de-France im Norden des Landes, war der eigentliche Gewinner der französischen Kommunal- und Regionalwahlen. Bertrand, der die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr zu einem Rennen mit drei Kandidaten gemacht hat, erhielt 44 Prozent der Stimmen in der ersten Runde und verdrängte damit die beiden anderen Hauptkandidaten für den Élysée, die zentristische La République en Marche von Präsident Emmanuel Macron und die rechtsextreme Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen. (...)

Beobachter warnen davor, aus den Regionalwahlen zu viel in die Präsidentschaftswahlen hineinzulesen. Aber sie können der Politik des Landes Impulse geben und eine Dynamik vermitteln. Das Verkaufsargument von Macron und seiner Partei bestand darin, ihn als den am besten aufgestellten Politiker zu präsentieren, um die Rechtsextremen zu besiegen. Jetzt wird Bertrand versuchen, diesen Platz für sich zu beanspruchen. Die von Macrons Partei erzielten miserablen elf Prozent spiegeln sowohl das Fehlen einer Basisorganisation als auch den Mangel an hochkarätigen lokalen Funktionären wider, die der Regierungspartei eine regionale Note verleihen könnten.»

«Washington Post»: Hoffnung auf Mäßigung Irans ist aussichtslos

WASHINGTON: Zum Sieg des erzkonservativen Klerikers Ebrahim Raeissi bei der Präsidentenwahl im Iran schreibt die «Washington Post»:

«Angesichts des Ergebnisses mag es unlogisch erscheinen, dass Diplomaten verhaltenen Optimismus äußern, dass das internationale Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms, das Präsident Donald Trump 2018 platzen ließ, in den kommenden Wochen wiederhergestellt werden könnte. Doch selbst Irans Hardliner sehen die Notwendigkeit ein, von den US-Wirtschaftssanktionen entlastet zu werden. Ein wiederbelebter Pakt könnte von der scheidenden, relativ gemäßigten Regierung von Hassan Ruhani abgeschlossen werden, so dass Raeissi nach seinem Amtsantritt im August die politischen Früchte ernten kann. (...)

Die Biden-Regierung, die die Wiederbelebung des Atomabkommens zu einer Priorität gemacht hat, kann nichts von der Hoffnung aufrechterhalten, die der ursprünglicher Architekt, Präsident Barack Obama, auf eine Mäßigung des iranischen Verhaltens hegte. Eine Raeissi-Regierung wird mit ziemlicher Sicherheit die Unterstützung des Iran für schiitische Milizen im Irak und im Libanon sowie für die palästinensische Hamas-Bewegung fortsetzen. (...) Einige in der Trump-Regierung hofften, dass der Druck auf das Regime zu seinem Zusammenbruch führen würde. Stattdessen verhalf er dazu, die Wahl von Herrn Raeissi herbeizuführen.»

«Tages-Anzeiger»: Äthiopiens Regierungschef Abiy ist kein Versöhner

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Wahlen in Äthiopien:

«Das größte Land am Horn von Afrika ist von 110 Millionen Menschen bevölkert, die Dutzenden Ethnien angehören. In vielen Wahlkreisen wurde die Abstimmung allerdings schon auf September verschoben, weil es zu Unregelmäßigkeiten bei der Vorbereitung gekommen sei. Und in Tigray, wo abtrünnige Kräfte gegen den Zentralstaat kämpfen, findet gar keine Wahl statt.

Gleichwohl setzt (Ministerpräsident) Abiy alles daran, die Abstimmung durchzuziehen, und er hat auch einige Oppositionsgruppen für die Teilnahme gewonnen. Abiy möchte demokratische Legitimität gewinnen, aber es ist zu befürchten, dass er das Gegenteil erreicht. Misstrauen, Frust und Angst nehmen zu, ein gefährlicher Cocktail für ein Land, dessen ethnische Spannungen schon so lange durch autoritäre Regimes unterdrückt wurden. Das Ventil ist nun Gewalt, weil Abiy wohl doch nicht zum großen Versöhner taugt, den Äthiopien dringend bräuchte.»

«NZZ»: CDU und CSU bleiben pragmatisch

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag das Wahlprogramm von CDU und CSU:

«Der Machterhalt ist das Ziel: Wenn es darum ging, die stärkste politische Kraft zu bleiben, konnten CDU und CSU schon immer einen erstaunlichen Pragmatismus an den Tag legen: Das Streben nach dem Erfolg - und nicht etwa der Konservatismus - ist von jeher der eigentliche Wesenskern der beiden Parteien. So gesehen, bleibt sich die Union mit dem Wahlprogramm, das Söder und Laschet am Montag vorstellten, treu: Es ist in Teilen konservativ und wirtschaftsfreundlich, weil sich dies viele Stammwähler nach sechzehn Jahren Merkel-Regierung wünschen dürften. Da und dort macht man aber auch Anleihen beim ökologisch geprägten Zeitgeist. (...)

So haben CDU und CSU ein Programm geschrieben, in dem für viele etwas dabei ist, das aber nur wenige wirklich begeistern dürfte. Etwas anderes blieb ihnen auch kaum übrig: Weiterzumachen wie bisher, ist nach sechzehn Jahren Merkel keine Alternative, einen Bruch mit der Politik der Kanzlerin kann die Union den Wählern aber auch nicht glaubwürdig verkaufen. Trotzdem könnte ihr der Erfolg auch dieses Mal recht geben. Womöglich sind CDU und CSU gerade dabei, ihren Vorsprung über die Zeit zu bringen.»