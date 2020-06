Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.06.20 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

«The Guardian»: Johnsons Handeln könnte Menschenleben kosten

LONDON: Der Londoner «Guardian» warnt am Dienstag vor einer vorzeitigen Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen in Großbritannien:

«Es wäre äußerst kurzsichtig von der Regierung zu glauben, sie habe das Coronavirus besiegt, und die Wirtschaft vorzeitig zur Rückkehr zu einer sorglosen Existenz zu drängen. (...) Der Premierminister darf die Gefahren für das Leben nicht herunterspielen, die eine frühzeitige Lockerung der Schutzmaßnahmen mit sich bringt. Er mag kalkulieren, dass es besser ist, eine Panik zu vermeiden, als hinsichtlich der vor uns liegenden Risiken ehrlich zu sein. Doch das wäre töricht, insbesondere da Wissenschaftler, die die Regierung beraten, eine zweite Infektionswelle befürchten. Sollten sie Recht haben, würde Boris Johnsons Handeln nicht nur Verwirrung stiften, sondern Menschenleben kosten.»

«Le Figaro»: US-Präsident als Kandidat von «Recht und Ordnung»

PARIS: Die Auswirkungen der Proteste in den USA auf eine mögliche Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump kommentiert die französische konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Dienstag:

«Ein Brand lässt Amerika erglühen. Als Präsident sollte Donald Trump die Einheit der Nation garantieren. Er hat aber entschlossen, das Feuer weiter anzufachen, indem er seinem ungezügelten Narzissmus freien Lauf lässt. Donald Trump ist eine Wette eingegangen. Im Angesicht des Chaos und eines wenig charismatischen demokratischen Rivalen, der verspricht soziale (...) Unterschiede zu reduzieren und gegen Ungerechtigkeit und Polizeigewalt zu kämpfen, wird Trump der Kandidat von «Recht und Ordnung» sein. Wird die Krise der Scheiterhaufen von Trumps Eitelkeiten sein oder sein Sprungbrett für ein zweites Mandat? 150 Tage vor der Präsidentschaftswahl ist es noch zu früh, um dies sagen zu können.»

«Gazeta Wyborcza»: Rassismus und Polizeigewalt gibt es auch in Europa

WARSCHAU: Mit den weltweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd befasst sich die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Dienstag:

«Als die Bilder um die Welt gingen von dem weißen Polizisten, der den dunkelhäutigen George Floyd mit seinem Knie erstickte, da dachten sich viele europäische Demokraten sicher, dass sich solche empörenden Szenen nur in den USA abspielen können. Aber ist das so? Das Ausmaß der Reaktionen nach dem Tod von Floyd - Demonstrationen von Lissabon bis Warschau - zeigen, dass Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Polizeigewalt auch unser Problem sind.

In Großbritannien zeigen Untersuchungen, dass Schwarze acht Mal häufiger von der Polizei kontrolliert werden als Weiße, und Menschen mit asiatischen Gesichtszügen doppelt so häufig. In der Slowakei werden Roma von der Polizei ähnlich behandelt. In Polen geht die Hetze gegen Menschen anderer Hautfarbe von der Regierung und den regierungsfreundlichen Medien aus. In Deutschland ist Polizeigewalt ein seit langem bekanntes Problem, das von den Politikern ignoriert wird. Untersuchungen zeigen, dass die Betroffenen oft keine Anzeige erstatten, weil sie überzeugt sind, dass die Beamten sowieso ungeschoren davonkommen.»

«NZZ»: Reformen sind überfällig

ZÜRICH: Zu Vorstellungen für eine Polizeireform in den USA meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Oft scheint es, als würde die Polizei im «Land der Freien» auf einem Niveau von Gewalt operieren, das eigentlich nicht zu einer westlichen Demokratie passt. Eskalationen enden schnell tödlich, die Ausbildung fördert und die Gesetze erlauben den tödlichen Waffeneinsatz relativ rasch, und die starke Verbreitung von Feuerwaffen in der Bevölkerung hilft zweifellos mit, dass in manchen Fällen zuerst geschossen und dann gefragt wird. (...)

Die Polizei braucht es nach wie vor, das wissen jene am besten, die ihren Schutz am häufigsten nötig haben. Das heißt aber nicht, dass die Polizei so bleiben muss, wie sie ist. Zu lange haben «Polizeigewerkschaften» mit Lobbying und der Drohung des «Wegschauens bei Gefahr» verhindert, dass für ihre Mitglieder eine Rechenschaftspflicht eingeführt wird, die diesen Namen verdient.»

«Der Standard»: AUA-Rettung mit offenem Ausgang

WIEN: Das Rettungspaket für die österreichische Lufthansa-Tochter AUA kommentiert die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Vor allem bei der langfristigen Sicherung des Standorts Wien kann es trotz Zehnjahresgarantie schwierig werden. Denn von bayerischer Seite steht die Lufthansa unter Druck, möglichst viel aus München heraus anzufliegen - das Drehkreuz Wien-Schwechat zwar nicht aufzugeben, aber auszuhöhlen, vor allem bei Langstreckenflügen. Und in solche Detailentscheidungen wird sich die Republik kaum einmischen können. Vielleicht wäre ein höherer Zuschuss mit mehr Mitspracherechten besser gewesen.(...) Die 450 Millionen Euro an Staatshilfe sind grundsätzlich gut angelegt. Ob das Kleingedruckte passt, wird man erst sehen.»