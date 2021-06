Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.06.21 | Aktualisiert um: 12:55 | Überblick

«Star Tribune»: USA brauchen vertrauenswürdige Corona-Kommission

MINNEAPOLIS: Zur Aufarbeitung des Umgangs mit der Corona-Pandemie in den USA schreibt die US-Zeitung «Star Tribune»:

«Die COVID-19-Pandemie begann mit einem ernsten Warnsignal - der linkischen Einführung von Tests (...) im Land. Glücklicherweise endete das Jahr 2020 mit einer bemerkenswerten Demonstration wissenschaftlichen Vermögens - dem schnellen Start zweier hochwirksamer Impfstoffe. (...) Während COVID noch nicht bezwungen ist, ist es an der Zeit, eine formale, offizielle Überprüfung des Vorgehens bei der Pandemie einzuleiten. (...) In diesem Zeitalter der Polarisierung und Desinformation muss der Aufbau dieser Kommission mit besonderer Sorgfalt erfolgen, um sicherzustellen, dass ihre Ergebnisse aufgegriffen und nicht abgewiesen werden. Zum Beispiel waren die Haltungen zum Tragen von Masken und Shutdowns zu oft politisch getrieben. Eine gründliche fachliche Bewertung dieser Maßnahmen sollte ein grundlegender Teil des Auftrags der Kommission sein. Waren diese Maßnahmen so zielführend wie erhofft? Hätten sie zeitlich besser gewählt werden können? Diejenigen, die diese Schutzmaßnahmen befürworteten und anprangerten, sollten diese Prüfung begrüßen und den Ergebnissen vertrauen können.»

«Tages-Anzeiger»: Zeit der Spaltung ist in Israel nicht vorbei

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Regierungsbildung in Israel:

«Ihr größtes Ziel hat diese Regierung mit dem Moment der Machtübernahme bereits erreicht: Netanjahu ist der Schutz entzogen, den ihm das Amt bislang bot. Nun entscheiden Gerichte in mehreren Korruptionsprozessen über sein Vermächtnis. Das zweitwichtigste Ziel der Kabinettsmitglieder müsste deshalb lauten, trotz ihrer Differenzen zumindest so lange zusammenzustehen, bis ein Comeback des Ex-Premiers schon rein juristisch kaum mehr möglich ist.

Denn auch da ist Netanjahu seinem Freund Trump in den USA ähnlich: Ruhe wird er auch nach dem Amtsverlust nicht geben. Netanjahu wird zurück an die Macht wollen - und dafür seine Anhänger im Parlament und auf der Straße kontinuierlich anstacheln. Politische Langeweile ist in Israel nicht in Sicht, die Zeit der Spaltung noch lange nicht vorbei.»

«La Vanguardia»: Biden sucht in Europa Unterstützung gegen China

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Rückkehr der USA auf die internationale Bühne:

«Das Ziel der Europa-Reise von US-Präsident Joe Biden ist glasklar. Während das dreitägige G-7-Treffen in Cornwall mit einer gemeinsamen Erklärung zur Kritik an Chinas Menschenrechtsverletzungen endete, schloss das Nato-Treffen in Brüssel mit einer Erklärung, die China als «systemische Herausforderung» bezeichnet. Für die Nato ist der asiatische Riese ein Problem für die globale Sicherheit.

Während Russland durch die Annexion der Krim oder Cyberangriffe auffiel, lösen Chinas langfristige außenpolitische Ziele Alarm in den USA aus. Bidens Reise wird als Erfolg gewertet werden, weil sie von der Botschaft geprägt ist, dass die Trump-Zeiten hinter uns liegen, die USA auf die internationale Bühne zurückgekehrt sind und dabei von Europa unterstützt werden.

Aber es bleibt abzuwarten, wie weit der Druck auf Peking gehen kann. Deutschland etwa treibt intensiv Handel mit China und Peking hält große Mengen an US-Staatsanleihen. Die hegemonialen Ansprüche der Großmächte sind immer groß, dürfen aber vor der Realität einer vernetzten Welt mit gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen nicht die Augen verschließen.»

«NZZ»: Neue Regierungskoalition kann jederzeit scheitern

ZÜRICH: Zum neuen Regierungsbündnis in Israel meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Dass es gelungen ist, dieses Bündnis zu bilden, mag man als Beweis werten, dass es noch möglich ist, die Gräben im Land zu überwinden. Doch sind die Interessen der Parteien so widersprüchlich, dass es ihnen schwerfallen wird, eine konstruktive Politik zu betreiben. Mit nur einer Stimme mehr in der Knesset kann die Koalition jederzeit scheitern. Und Netanjahu wird alles versuchen, um das Bündnis zu sprengen. Der 71-Jährige hat keine Zweifel daran gelassen, dass er nicht kampflos aufgeben wird. Selbst wenn er es nicht schafft, an die Macht zurückzukehren, dürfte er wie Donald Trump und andere Egomanen noch über Jahre die Politik zu bestimmen versuchen und das Klima vergiften.

Auch ganz unabhängig vom künftigen Einfluss Netanjahus ist klar, dass die Bennett-Regierung kaum für echten Wandel steht. Der 49-Jährige ist ein Hardliner, der einen Palästinenserstaat noch entschiedener ablehnt als sein langjähriger Mentor Netanjahu.»

«Tiroler Tageszeitung»: China und der Westen zur Kooperation verdammt

INNSBRUCK: Über die neue Linie der Nato gegenüber China schreibt die österreichische «Tiroler Tageszeitung» am Dienstag in Innsbruck:

«China wird im westlichen Weltbild den Platz des Anderen einnehmen, über den man sich durch Abgrenzung indirekt definiert. (...) Das weckt Erinnerungen an den Kalten Krieg, zumal nun auch Rüstungsfragen eine immer größere Rolle spielen. Aber die Welt von heute ist komplexer und enger verflochten als damals, und beide Seiten bleiben - etwa beim Kampf gegen den Klimawandel - zur Kooperation verdammt. Dazu kommt, dass es sowohl im Westen als auch in der chinesischen KP Kräfte gibt, die gegen eine Blockbildung arbeiten. Die Rivalität zwischen China und dem Westen so zu managen, dass es nicht zu einem Crash kommt, zählt zu den größten weltpolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre.»