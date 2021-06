Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 08/06/2021 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

«El País»: Im Katalonien-Konflikt stehen die Zeichen auf Dialog

Madrid (dpa)- Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die vorsichtige Annäherung zwischen katalanischen Separatisten und der linken spanischen Zentralregierung:

«Der (in Haft sitzende) Chef der (in Katalonien regierenden linken Partei) Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, hat einen bedeutenden Schritt getan, indem er einseitige Maßnahmen zur Erlangung der Unabhängigkeit (Kataloniens) für undurchführbar und unerwünscht erklärte. Er korrigierte damit seine Haltung und die seiner Partei. Solche Worte sind willkommen: Sie können dazu beitragen, Spannungen abzubauen und den politischen Dialog neu zu beleben. Aber Rhetorik reicht nicht. Es bleibt abzuwarten, ob den Worten auch Taten folgen.

Der Unilateralismus, den Junqueras nun in Frage stellt, führte zu illegalen Maßnahmen unter Missachtung der Verfassung (wie das Unabhängigkeitsreferendum von 2017). Nun spricht sich Junqueras für ein mit dem Zentralstaat vereinbartes Referendum aus. Es wäre naiv zu glauben, dass ein Ende des Konflikts zum Greifen nahe liegt. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die katalanische Frage nicht mit einem Nein zu allen Forderungen (der Separatisten) gelöst werden kann.»

«Die Presse»: Aus dem Strippenzieher wird Mann der ersten Reihe

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert die Nominierung von FPÖ-Fraktionschef Herbert Kickl zum neuen Parteichef der Rechtspopulisten in Österreich:

«Aus dem Strippenzieher im Hintergrund wird nun ein Mann der ersten Reihe. Herbert Kickl wird sich hier wohl teils neu erfinden müssen. Denn die Kernklientel bei Laune zu halten, wird auf Dauer nicht reichen. Fürs Erste kann Kickl einmal Radikalopposition machen, das liegt ihm auch. Aber er wird eine Perspektive brauchen, die Frage beantworten müssen, wo er eigentlich hin will. Letztlich wollten alle, ob Haider oder Strache (Anm: beide Ex-Parteichefs), in die Regierung. Ob Herbert Kickl das auch (noch einmal) will? Und wenn ja: Mit wem? Beziehungsweise: Wer mit ihm? Opposition auf Dauer ist jedenfalls kein befriedigender politischer Daseinszweck.»