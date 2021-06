Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.06.21 | Aktualisiert um: 13:00 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Beim Wohnungsbau kann der Markt es nicht richten

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag den Anstieg der Immobilienpreise in den USA und Europa:

«Vom «verrücktesten Immobilienmarkt seit 2006» spricht das «Wall Street Journal». Bei vielen Fachleuten schrillen alle Alarmglocken. 2007 war das Jahr, als der Wahnsinn schon einmal endete. Als der US- Immobilienmarkt Schritt für Schritt kollabierte und erst die Banken und dann die Volkswirtschaften des Westens in die tiefste Krise seit fast 80 Jahren stürzten. (...)

Wie in Europa zeigen die Ereignisse in den USA, dass beim Wohnungsbau die Kräfte des Marktes es allein nicht richten können. Das gilt umso mehr, als sich die US-Immobilienentwickler ja diesmal eigentlich vernünftig verhalten: Weil sie 2007 mit teils irrwitzigen Bauprojekten auf die Nase gefallen sind, agieren sie nun sehr vorsichtig - so vorsichtig allerdings, dass jetzt Millionen Häuser fehlen.

Es ist also der Staat gefragt: Er muss die nötigen Anreize wie auch klare Schranken setzen, dass groteske Marktübertreibungen möglichst unterbleiben. Sollte sich der Preisboom nämlich so fortsetzen und dazu führen, dass sich am Ende immer mehr Menschen keine eigene Bleibe mehr leisten können, wird das zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen, gegen die die Finanzkrise von 2008 nur ein laues Lüftchen war.»

«NZZ»: Empörung über Vorgehen von Geheimdiensten ist weltfremd

ZÜRICH: Dänemark soll dem US-Geheimdienst NSA beim Abhören auch deutscher Spitzenpolitiker wie Angela Merkel geholfen haben. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die derzeitige Empörung über das Vorgehen der Amerikaner und der Dänen erscheint wie ein leises Echo auf das Getöse, das 2013 in Deutschland erscholl, nachdem der frühere NSA-Mitarbeiter Edward Snowden enthüllt hatte, dass sein ehemaliger Arbeitgeber unter anderem Angela Merkels Handy angezapft hatte. «Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht», sagte die Kanzlerin damals. «Staaten haben keine Freunde, nur Interessen», möchte man darauf mit einem Zitat antworten, das meist Charles de Gaulle zugeschrieben wird.

Wie alle Länder des Westens profitiert die Bundesrepublik von der Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten ihrer Verbündeten, auch wenn diese ihre Erkenntnisse nicht immer unter Beachtung deutscher Gesetze und Moralvorstellungen gewinnen. Experten sind der Ansicht, dass durch die Kooperation der Dienste auch in Deutschland islamistische Anschlagspläne vereitelt werden konnten. Wer sich über das, was Dänen und Amerikaner getan haben, empört oder wundert, ist im besten Fall weltfremd und im schlimmsten Fall ein Heuchler.»

«La Vanguardia»: China braucht mehr Kinder

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die Lockerung der Familienpolitik in China:

«Verheiratete Paare in China dürfen künftig bis zu drei Kinder haben. Damit reagiert das Land auf die Alterung der Bevölkerung. 2020 wurden 12 Millionen Chinesen geboren, 2019 waren es noch 14,6 Millionen. Das bevölkerungsreichste Land der Welt leidet unter einer seit Jahren fallenden Geburtenrate, begleitet von einer fortschreitenden Alterung der Bevölkerung.

Aber schon als die Regierung die 1979 eingeführte Ein-Kind-Politik beendete und maximal zwei Kinder erlaubte, reagierten die Menschen nicht wie erwartet. Die hohen Kosten für die Erziehung eines zweiten Kindes in Großstädten haben viele Paare davon abgehalten, ihre Familie zu vergrößern. Auch die Einstellung vieler städtischer Frauen zur Schwangerschaft hat sich geändert. Hinzu kommt ein gravierendes Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern: In China gab es 2020 wegen der Ein-Kind-Politik 34,9 Millionen mehr Männer als Frauen.

China mit 1,4 Milliarden Einwohnern braucht mehr Kinder, um künftig mehr Arbeitskräfte zu haben und zu vermeiden, eine überalterte Gesellschaft zu werden, ein Problem, mit dem auch Japan, Südkorea und Taiwan konfrontiert sind.»

«Die Presse»: Netanjahu hat sich selbst ausgetrickst

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert das mögliche Ende der Amtszeit des israelischen Langzeitpremiers Benjamin Netanjahu unter dem Titel «Bye bye, Bibi - das Ende einer Ära? Es ist zu früh für einen Nachruf»:

«Am Ende hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst, als er die Regierung der nationalen Einheit mit Benny Gantz aus durchsichtigen Motiven mitten in der Pandemie aufkündigte. Als Koalitionspartner verspielte er seinen letzten Kredit und trieb Ex-Verbündete in ein einzigartiges Experiment: eine unorthodoxe Anti-Netanjahu-Koalition mit Duldung der israelisch-arabischen Raam-Partei. Der Daseinszweck des Bündnisses besteht darin, das überfällige Ende der Netanjahu-Ära einzuläuten, eine fünfte Neuwahl abzuwenden und die Wirtschaftskrise zu meistern. (...)

Doch Netanjahus Kalkül richtet sich auf einen raschen Kollaps der fragilen, disparaten Koalition - und auf ein Comeback als begnadeter Wahlkämpfer. Das letzte Kapitel der Netanjahu-Saga ist noch nicht geschrieben, und ein politischer Nachruf wäre voreilig.»