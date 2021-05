Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Financial Times»: Westen sollte Wirtschaftssanktionen verschärfen

LONDON: Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Belarus plädiert die Londoner «Financial Times» Dienstag für schärfere Wirtschaftssanktionen:

«Die belarussische Opposition fordert weitergehende Wirtschaftssanktionen, auch gegen Exporte von Treibstoff und Kaliumkarbonat, die eine wichtige Einnahmequelle für Lukaschenkos Regime sind. Die EU sollte mit Unterstützung Großbritanniens und der USA bereit sein, sie zu verhängen, wenn die Unterdrückung von Demokratie- und Menschenrechtsaktivisten nicht nachlässt und Oppositionelle wie Roman Protassewitsch nicht freigelassen werden.

In der Vergangenheit war das Argument gegen branchenspezifische Sanktionen, dass sie Belarus weiter vom Westen weg und in den Orbit Russlands treiben würden. Dieses Argument gilt nicht mehr. Lukaschenkos Überleben hängt von Putins Gnaden ab. Er ist jetzt völlig auf den Kreml angewiesen. Das macht es unwahrscheinlich, dass Moskau keine Kenntnis von Lukaschenkos Entführungsplan hatte - verdächtigerweise verließen mehrere russische Staatsangehörige den Ryanair-Flug in Minsk. Wenn eine russische Beteiligung nachgewiesen wird, wird auch Vergeltung gegen Moskau nötig sein.»

«The Telegraph»: Empörung im Westen ist weitgehend künstlich

LONDON: Zur erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Belarus meint die britische Tageszeitung «The Telegraph» am Dienstag:

«Dieser Vorfall ist ein Bruch internationalen Rechts, gleichbedeutend mit Luftpiraterie, und ein kriegerischer Akt eines Despoten, dessen wahres Gesicht sich zeigte, als er letztes Jahr einen Volksaufstand gegen gefälschte Wahlen rücksichtslos niederschlug. (...) Solange er die stillschweigende oder offene Unterstützung von Wladimir Putin in Moskau hat, hat er wenig zu befürchten. Alexander Lukaschenko weiß auch, dass die Empörung des Westens weitgehend künstlich ist.

Solange Deutschland, Polen, Österreich, Italien und andere EU-Länder auf russische Energielieferungen angewiesen sind, werden sie Drohungen gegen Belarus nur durch Lippenbekenntnisse unterstützen. Eine wichtige Erdgasleitung aus Sibirien in die EU verläuft durch das Land. Und alle Bemühungen, das neue Gasexport-Projekt Nord Stream 2 nach Deutschland als Druckmittel gegen Moskau zu nutzen, sind ins Leere gelaufen.»

«Tages-Anzeiger»: Lukaschenkos Nachahmer müssen abgeschreckt werden

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die erzwungene Landung eines Flugzeugs in Belarus und die anschließende Verhaftung des Oppositionellen Roman Protassewitsch:

«Das Abgleiten in die Rechtlosigkeit hat schon länger begonnen. Die Europäer haben zuletzt zögerlich reagiert auf die Grenzüberschreitungen aus Moskau, Peking oder Minsk. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben bei ihrem zweitägigen Treffen in Brüssel die Optionen auf dem Tisch. Der Luftraum über Belarus ist nicht mehr sicher und muss für den Luftverkehr gesperrt, der internationale Flugverkehr mit Minsk eingestellt werden. Es ist höchste Zeit, die Verrohung des internationalen Rechts zu stoppen. Der Preis der Isolation muss für Alexander Lukaschenko hoch sein, potenzielle Nachahmer müssen abgeschreckt werden.»

«NZZ»: Belarus zieht Schraube gegen Andersdenkende an

ZÜRICH: Zur erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus und der anschließenden Verhaftung des Oppositionellen Roman Protassewitsch schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Das Signal, das (Präsident Alexander) Lukaschenkos Regime aussenden wollte, ist eindeutig: Egal, wo sich seine Gegner befinden, sie können sich nirgends mehr sicher fühlen, auch nicht in einem Flugzeug, das zwischen zwei EU-Staaten verkehrt. Hohe weißrussische Funktionäre machten schon mehrmals klar, dass sie jeden aufspüren und zur Rechenschaft ziehen werden. Protassewitsch erscheint dabei wie ein Versuchsobjekt.(...)

Die Schraube gegen Andersdenkende wird immer mehr angezogen. Seit vergangener Woche sind die Internetportale Tut.by und Sports.ru blockiert. Anpassungen des Mediengesetzes verbieten unter anderem künftig jede Berichterstattung über nicht bewilligte Proteste. Davon könnte am Ende Russland profitieren. Je mehr sich Lukaschenko und die Elite in eine Sackgasse manövrieren, desto eher wird Russland der einzige Retter sein, allerdings zu einem hohen Preis für die Souveränität des Landes.»