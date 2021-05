Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Corriere della Sera»: Biden erhält enttäuschende Antwort aus Israel

ROM: Zu den Vermittlungsbemühungen des US-Präsidenten Joe Biden im Nahostkonflikt schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Der Schritt des US-Präsidenten, der abends bekannt gemacht wurde, überrascht alle, nachdem Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses, am Morgen erklärte, dass «die amerikanische Diplomatie intensiv und still vorgeht». Aber offensichtlich beschloss Biden, auf Druck anderer Länder und intern durch einen von 28 demokratischen Senatoren unterzeichneten Brief, der US-Vermittlung Sichtbarkeit und damit mehr Tiefe zu verleihen, die bisher aus «60 Telefonaten mit den Protagonisten der Krise und Führern der Region» bestand, wie Psaki selbst erläuterte. Biden forderte Netanjahu auf (...) «alle Anstrengungen zu unternehmen, um unschuldige Zivilisten zu schützen». Die Antwort seines Gesprächspartners ist jedoch nicht ermutigend.»

«Hospodarske noviny»: Netanjahu trägt nicht zur Lösung bei

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Dienstag zur Haltung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im wieder aufgeflammten Nahostkonflikt:

«Netanjahus Populismus und sein zunehmender Hang zu einem autoritären Regierungsstil bedrohen nicht nur die israelische Demokratie, sondern auch das Zusammenleben zwischen Juden und Arabern in Israel. In der Frage des Nahostkonflikts vertritt der Regierungschef seit langem die Haltung, dass es auf der palästinensischen Seite niemanden gebe, mit dem er verhandeln könne. Diese Strategie hat dazu geführt, dass Israel die im Westjordanland dominierende und als gemäßigt geltende Fatah-Partei ignoriert. Es ist das traurige Erbe Netanjahus, dass er sein einst sehr starkes politisches Kapital nicht genutzt hat, um zu einer Lösung des Konflikts beizutragen. Das wird eine Aufgabe für die nächsten Generationen sein. Doch bislang ist Netanjahu nicht bereit, sie an die Macht zu lassen.»

«Kommersant»: Europas Straßenprotest mehrheitlich propalästinensisch

MOSKAU: Zur Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Dienstag in Moskau:

«Der andauernde Raketenbeschuss lässt weder Politiker noch Aktivisten gleichgültig. Die Eskalation des palästinensisch-israelischen Konflikts weitet sich über die Grenzen der Region des Nahen Ostens aus. Zusammenstöße zwischen den Anhängern Israels und Palästinas sind auf den Straßen Europas und in Nordamerika zu sehen. Und auch die politischen Anführer halten sich nicht zurück. (.)

In Israel ging man immer davon aus, dass die Sympathien in Europa eher den Palästinensern gelten, obwohl die politischen Anführer stets versuchen, ausgewogen zu sein. Allerdings hat sich die Europäische Union bisher nicht gerade überschlagen mit Kritik an den israelischen Luftschlägen gegen Gaza. (.)

Während Brüssel versucht, eine einheitliche Position zu formulieren, hat die «Straße in Europa» mit ihren riesigen Migrantengruppen aus muslimischen Ländern, aber auch mit den anarchistischen und linken Bewegungen in der Mehrheit längst eine propalästinensische Position eingenommen.»

«Magyar Nemzet»: Biden muss liefern

BUDAPEST: Zum Konflikt zwischen Israel und Palästinensern schreibt die regierungsfreundliche ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Dienstag:

«Zwischen (US-Präsident Joe) Biden und (Israels Regierungschef Benjamin) Netanjahu herrscht nicht dasselbe Vertrauen wie zwischen Trump und Letzterem. Vielleicht wird das auch nie so sein. Jedenfalls ist der derzeitige weltpolitische Konflikt der erste, bei dem Bidens Regierung zeigen könnte, dass sie auch handeln kann und nicht nur gescheit daherreden. Es ist auch ein Test dafür, ob es nicht etwa ein Fehler war, den Nahen Osten in den Hintergrund der amerikanischen Außenpolitik zu rücken, zumal der wieder aufgeflammte Konflikt und auch die Präsidentenwahl im Iran im Juni unvorhersehbare Konsequenzen haben.»

«Dagbladet»: Palästinenser sind ohne Zuhause und ohne Freunde

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert am Dienstag den Gaza-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern:

«Die Palästinenser haben es noch nie so schlecht gehabt wie heute. Trotz gestiegener Unterstützung für die palästinensische Sache in mehreren Teilen der Welt materialisiert sich dies kaum in entscheidender politischer Unterstützung. Viele Länder haben den Konflikt satt. Es passiert nichts. Die palästinensische Regierung, die das Westjordanland kontrolliert und vom 86-jährigen Mahmud Abbas geführt wird, hat wenig internationalen Anschluss. Das hat die Hamas in Gaza ebenfalls nicht. Und die Palästinenser an der Basis, die seit 15 Jahren auf eine Neuwahl warten, haben großteils nicht viel für Abbas & Co. übrig. Israel geht dagegen mit voller Unterstützung der USA vor. Kein Wunder also, dass sich die Palästinenser einsam fühlen.»

«L'Alsace»: Lockerungen in Frankreich sind ein erster Schritt

MÜLHAUSEN: Zu den geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Frankreich schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «l'Alsace» am Dienstag:

«Die Wiedereröffnung der Außengastronomie, aber auch der Kinos und der Museen ist der erste Schritt hin zur Rückkehr zu einem fast normalen Leben in Frankreich. (...) Hoffnung keimt wieder auf, aber weder Frankreich, noch Europa und die Welt sind damit aus dem Schneider. Schon allein wegen des Gesundheitspasses, der vom 30. Juni an für große Zusammenkünfte verpflichtend sein wird, ist die Rückkehr zu einem neuen Leben keine Angelegenheit von morgen. Das gilt sowohl für den Gesundheitsbereich als auch für die Wirtschaft.»

«De Standaard»: Israel kann mit Unterstützung von EU-Staaten rechnen

BRÜSSEL: Zur Israel-Politik der EU heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Immer wieder verbreitet die EU Erklärungen, in denen die israelische Politik kritisiert wird. (...) Aber damit hat es sich dann auch. Gleichwohl verfügt die EU über starke Hebel, mit denen sie Druck auf Israel ausüben könnte. Seit dem Jahr 2000 gibt es zwischen der EU und Israel ein Assoziierungsabkommen zur wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit. Die EU ist der größte Handelspartner des Landes. (...)

Doch Israel kann nach den Angriffen der Hamas damit rechnen, dass es im Europäischen Rat unter anderem von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Slowenien und Österreich ausdrücklich unterstützt wird. Die Länder haben unterschiedliche Gründe dafür. Im Fall Deutschlands liegt das auf der Hand. «Deutschland und Israel sind und bleiben - und zwar für immer - auf besondere Weise durch die Erinnerung an die Shoah verbunden», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 bei einer Ansprache in der Knesset. Und da Frankreich immer wieder Opfer islamistischer Terroranschläge wird, kann Präsident Emmanuel Macron schwerlich anders, als das Recht Israels auf Selbstverteidigung zu bekräftigen, wenn es von der Hamas beschossen wird, die auf der Terroristenliste der EU steht.»

«de Volkskrant»: Friedensstiftung in Nahost ist frustrierend

AMSTERDAM: Zur Haltung der USA im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Da die USA nicht mit der Hamas sprechen, sind sie vor allem auf Ägypten angewiesen, um Druck auf die Führung im Gazastreifen auszuüben. Aber solange Israel seine Bombardierung des Gazastreifens fortsetzt, wird auch die Hamas weiter Raketen abfeuern. Es sieht also so aus, als ob US-Präsident Joe Biden im Moment nur hoffen kann, dass die Kriegsparteien irgendwann das Gefühl bekommen, ihre Ziele erreicht zu haben.

Ob Biden dann den Versuch einer wirklichen, endgültigen Friedensregelung zwischen Israel und den Palästinensern wagen wird, wie es zuletzt Präsident Clinton probiert hat, bleibt abzuwarten. Frieden zwischen diesen Parteien zu stiften ist eine frustrierende Aufgabe, an der sich ein amerikanischer Präsident nach dem anderen die Zähne ausgebissen hat.»

«The Times»: Netanjahu muss Ziele der Luftangriffe erklären

LONDON: Zu Israels Luftangriffen im Gazastreifen meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Tatsache ist, dass Israel, das bis vor kurzem mit überwiegend feindlichen Nachbarn konfrontiert war, das Recht und die Pflicht hat, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten. Sich im Moment mit der Hamas-Führung zusammenzusetzen, wäre für Israel extrem schwierig. (...)

Dennoch obliegt es dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, klar darzulegen, was er mit seinen Luftangriffen auf den dicht besiedelten Gazastreifen zu erreichen hofft. Will er das Herrschaftssystem der Hamas komplett lahmlegen? Ihre militärische Kommandostruktur zerstören? Oder irgendwie einen Keil zwischen die Hamas und die Bevölkerung von Gaza treiben? (...)

Vielleicht will er die Hamas und ihre iranischen Hintermänner aus dem Gazastreifen vertreiben. Vielleicht hat er die Biden-Administration entsprechend informiert, weshalb sie sich noch nicht offen den Forderungen im UN-Sicherheitsrat nach einem Waffenstillstand anschließt. Doch wenn das der Fall ist, muss er Israels Nachbarn, Verbündete und Freunde davon überzeugen, dass dies ein Krieg ist, der bald enden wird.»

«Washington Post»: Auch Israel braucht eine Waffenruhe

WASHINGTON: Zum Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern schreibt die «Washington Post»:

«Israel hat den Krieg nicht angefangen, der jetzt zwischen dem Land und der Hamas tobt. Die islamistische Bewegung begann vor einer Woche wahllos mit dem Abschuss von Raketen auf israelische Städte, wobei ihr mehrtägige Unruhen in Jerusalem als Vorwand dienten. Israels anschließende Bombardierung von Zielen im Gazastreifen, die darauf abzielte, Befehlshaber der Hamas und des Islamischen Dschihad zu töten, Raketenabschussrampen auszuschalten und das von den militanten Gruppen genutzte Tunnelnetz zu zerstören, ist moralisch oder rechtlich nicht mit den Raketenabschüssen vergleichbar, bei denen es sich um Kriegsverbrechen handelt. (...)

Im weiteren Verlauf der Offensive verschiebt Israel jedoch die Grenzen legitimer militärischer Ziele auf Kosten der palästinensischen Zivilbevölkerung sowie der internationalen Medien. (...) Unterdessen wächst der politische und diplomatische Kollateralschaden für Israel stetig. (...) Eine weitere Bombardierung wird der Hamas, die nicht mit militärischen Mitteln zerstört werden kann, nur weiteren Schaden zufügen. Aber es könnte die Beziehungen Israels zu den Vereinigten Staaten beeinträchtigen. (...) Es ist Zeit, Einhalt zu gebieten.»

«NZZ»: Chile steht vor großem Umbruch

ZÜRICH: Bei der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung in Chile hat die regierende Rechte nur rund einen Viertel der Sitze erhalten. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Da die Verfassungsparagrafen mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden müssen, hätte eine solche der Rechten ermöglicht, ihr missliebige Passagen in der neu zu schreibenden Verfassung zu verhindern. Auch hätte sie ihr Vetorecht zum Verhandeln mit den parteiunabhängigen Delegierten und denjenigen der politischen Opposition einsetzen können.

Das Resultat vom Sonntag erlaubt nun den Unabhängigen und den Oppositionellen, die neue Verfassung praktisch unter Ausschluss der chilenischen Rechten zu schreiben - dies zumindest, falls sie sich untereinander einigen können. Das Resultat vom Sonntag dürfte deshalb mittelfristig für die politische und gesellschaftliche Ordnung in Chile große Konsequenzen haben. Das Ende des chilenischen Modells, das von Verfechtern der Marktwirtschaft und eines kleinen Staates immer wieder als Vorbild für Lateinamerika dargestellt wurde, dürfte weit über die Anden-Nation hinaus den staatspolitischen Diskurs beeinflussen.»